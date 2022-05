Packliste Wandern: Diese Dinge dürfen auf keiner Wandertour fehlen

Von: Philipp Mosthaf

Endlose Weiten, Ruhe und nichts als Natur. Wandern wird in Deutschland immer beliebter. Nur mit der richtigen Ausrüstung macht der Sport aber auch Spaß. Unsere Packliste hilft Ihnen dabei. © matehavitaliy/PantherMedia

Wandern verbindet Sport und die Natur. Damit die Wanderung auch ein tolles Erlebnis wird, sollte die richtige Ausrüstung dabei sein. Mit dieser Packliste fürs Wandern sind Sie bestens vorbereitet.

„Das Wandern ist des Müllers Lust!“ – Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Tour in der Natur. Manche gehen es gemütlich an, andere gehen schon mal an ihre Grenzen und verbinden das Wandern mit einer mehrtägigen Tour. Damit das Wandern nicht zu „Müllers Frust“ wird, sollte auf die richtige Ausrüstung geachtet werden. Dazu gehören nicht nur die richtigen Wanderschuhe und Wanderstöcke. Vielmehr kommt es auch auf die richtige Kleidung sowie das weitere Equipment an. Unsere Packliste fürs Wandern soll Sie für die nächste Wanderung unterstützen.

Packliste Wandern: Diese Dinge sollten dabei sein

◻️ Wanderschuhe ◻️ Wandersocken ◻️ Wanderhose ◻️ Funktionsshirt / -hemd ◻️ Regenjacke ◻️ Softshelljacke oder Fleecejacke ◻️ Kopfbedeckung ◻️ Wanderstöcke ◻️ Wanderrucksack ◻️ Ernährung ◻️ Hüttenschlafsack ◻️ Sonstiges

Packliste Wandern: Darauf sollten Sie achten

Wanderschuhe gibt es in verschiedenen Ausführungen, dabei wird nicht nur zwischen Herren- und Damen-Wanderschuhen unterschieden. Es gibt halbhohe Wanderschuhe bis hin zu richtigen Bergstiefeln. Wir empfehlen Wanderschuhe, die über den Knöchel gehen. So haben Sie stets einen sicheren Tritt, können nicht umknicken und Ihre Knöchel sind vor größeren Steinen geschützt. Hier finden Sie passende Wanderschuhe.

So finden Sie den richtigen Wanderschuh Das Wichtigste bei einem Wanderschuh ist die Passform. Er muss einfach gut sitzen und bequem sein, schließlich tragen Sie diesen Schuh über mehrere Stunden, gehen bergauf und -ab. Tragen Sie die Wanderschuhe vor dem ersten Einsatz also lieber einmal Probe. Ziehen Sie die Schuhe gleich mit Wandersocken 🛒 an, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Die richtige Größe finden Sie mit folgendem Trick heraus: Entnehmen Sie die Einlegesohle aus dem Wanderschuh und stellen Sie sich darauf. Die Ferse sollte dabei hinten mit der Sohle abschließen, vorne sollte zwischen Zehen und Sohlenrand ein Abstand von rund einem Zentimeter bestehen.

Auch bei der Wanderhose gibt es verschiedene Modelle. Bei schönem Wetter bietet sich natürlich eine kurze Wanderhose an, viele Wanderer bevorzugen aber auch lange Hosen. Wie wäre es mit einer Kombi? Mit einer langen Wanderhose mit abnehmbaren Beinen sind Sie stets flexibel. Hier finden Sie passende Wanderhosen für Damen sowie Hosen für Herren in allen Varianten.

gibt es verschiedene Modelle. Bei schönem Wetter bietet sich natürlich eine kurze Wanderhose an, viele Wanderer bevorzugen aber auch lange Hosen. Wie wäre es mit einer Kombi? Mit einer langen Wanderhose mit abnehmbaren Beinen sind Sie stets flexibel. Hier finden Sie passende Wanderhosen für Damen sowie Hosen für Herren in allen Varianten. Bei der Wanderkleidung sollten Sie stets darauf achten, dass die Kleidung atmungsaktiv ist. Viele Wanderer schwören daher mittlerweile auch Funktionsshirts und Sport-Unterwäsche. Die Textilien saugen den Schweiß nicht auf und trocknen zudem sehr schnell. Packen Sie unbedingt ein Ersatzshirt ein, denn schon bei der nächsten Rast kann es kalt werden. Hier finden Sie Funktionsshirts.

sollten Sie stets darauf achten, dass die Kleidung atmungsaktiv ist. Viele Wanderer schwören daher mittlerweile auch Funktionsshirts und Sport-Unterwäsche. Die Textilien saugen den Schweiß nicht auf und trocknen zudem sehr schnell. Packen Sie unbedingt ein Ersatzshirt ein, denn schon bei der nächsten Rast kann es kalt werden. Hier finden Sie Funktionsshirts. Auch bei schönem Wetter kann man plötzlich von einem Regenschauer erwischt werden. Auf dem Berg ist es zudem oftmals windig und kalt. Seien Sie für alle Wetterlagen gerüstet und nahmen Sie eine Regenjacke sowie einen Windbreaker oder eine Softshelljacke mit. Hier finden Sie Jacken für jeden Anlass.

mit. Hier finden Sie Jacken für jeden Anlass. Dass die UV-Strahlung in höheren Lagen stärker ist, wissen nicht nur Skifahrer. Schützen Sie sich daher vor der Sonne mit Sonnenbrille, Sonnencreme 🛒 sowie einer geeigneten Kopfbedeckun g. Eine Auswahl an Caps und Mützen finden Sie hier: Herren-Modelle und Frauen-Modelle.

🛒 g. Eine Auswahl an Caps und Mützen finden Sie hier: Herren-Modelle und Frauen-Modelle. Neben der ganzen Wanderkleidung darf ein Wanderrucksack nicht fehlen. Planen Sie eine Tagestour, so empfiehlt sich ein Wanderrucksack mit einem Volumen von 10 bis 30 Litern. Bei einer mehrtägigen Wanderung sollte der Wanderrucksack größer sein, schließlich haben Sie auch mehr Ersatzkleidung und Proviant dabei. Hier finden Sie Wanderrucksäcke für Tages- und Mehrtages-Touren.

Wie finde ich den richtigen Wanderrucksack? Beim Kauf eines Wanderrucksacks ist nicht nur das Volumen entscheidend. Je nach Hersteller verfügt ein Rucksack über einen Netzrücken. Hierbei hat das Rückenpolster einen Meshbezug und sorgt so für optimale Belüftung des Rückens und vermeidet zu starkes Schwitzen. Auch bei der Ausstattung gibt es große Unterschiede. Wie viele Fächer sollte der Wanderrucksack haben? Gibt es ein extra Fach für Portemonnaie und Smartphone? Verfügt der Wanderrucksack über eine Trinksystem-Vorrichtung, die Trinkflaschen überflüssig macht? Erst, wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, finden Sie den richtigen Wanderrucksack.

Für viele Wanderer sind Wanderstöcke optional, dabei dürfen die Helfer auf keiner längeren Strecke fehlen. Je steiler die Wege werden, desto nützlicher sind Wanderstöcke. Sie helfen beim Aufstieg und entlasten gleichzeitig die Gelenke. Durch die Wanderstöcke werden die Arme vermehrt eingesetzt, was zu einer Entlastung der Beine sorgt. Sie werden den Unterschied spätestens am nächsten Tag spüren, wenn der Muskelkater nicht so stark ist. Hier finden Sie Wanderstöcke.

optional, dabei dürfen die Helfer auf keiner längeren Strecke fehlen. Je steiler die Wege werden, desto nützlicher sind Wanderstöcke. Sie helfen beim Aufstieg und entlasten gleichzeitig die Gelenke. Durch die Wanderstöcke werden die Arme vermehrt eingesetzt, was zu einer Entlastung der Beine sorgt. Sie werden den Unterschied spätestens am nächsten Tag spüren, wenn der Muskelkater nicht so stark ist. Hier finden Sie Wanderstöcke. Endlich ist der Berg erklommen. Zeit für eine Belohnung. Und was schmeckt da schon besser als ein kühles Getränk und eine zünftige Brotzeit? Nichts. Doch bis es so weit ist, steht erst einmal eine mehr oder weniger längere Wanderung an. Hierbei ist Ernährung extrem wichtig , um den Körper mit Energie zu versorgen. Beim Trinken haben sich Trinksysteme etabliert. Diese Systeme bestehen aus einem Beutel und einem Schlauch. Der Schlauch ragt aus dem Wanderrucksack heraus und kann seitlich an diesem befestigt werden. So haben Sie die ganze Zeit Wasser parat, ohne den Rucksack absetzen zu müssen. Und Abfall wird durch die nicht benötigten Trinkflaschen auch noch gespart. Für die kleine Stärkung zwischendurch eignen sich Müsliriegel und andere Snacks wie Studentenfutter. Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Proviant-Artikeln.

, um den Körper mit Energie zu versorgen. Beim Trinken haben sich Trinksysteme etabliert. Diese Systeme bestehen aus einem Beutel und einem Schlauch. Der Schlauch ragt aus dem Wanderrucksack heraus und kann seitlich an diesem befestigt werden. So haben Sie die ganze Zeit Wasser parat, ohne den Rucksack absetzen zu müssen. Und Abfall wird durch die nicht benötigten Trinkflaschen auch noch gespart. Für die kleine Stärkung zwischendurch eignen sich Müsliriegel und andere Snacks wie Studentenfutter. Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Proviant-Artikeln. Bei einer mehrtägigen Wanderung ist der Schlafplatz in einer Berghütte meist recht passabel ausgestattet. Dennoch sollten Sie sich im Vorfeld informieren, wie es mit Bettwäsche aussieht, sowohl in einem normalen Zimmer, als auch in einem Matratzenlager. Unter Umständen sollten Sie einen Hüttenschlafsack 🛒 mitnehmen. Dieser ist leichter und kleiner als ein normaler Schlafsack und nimmt daher im Rucksack nicht so viel Platz weg.

🛒 mitnehmen. Dieser ist leichter und kleiner als ein normaler Schlafsack und nimmt daher im Rucksack nicht so viel Platz weg. Als Wanderer kann man nicht gut genug ausgerüstet sein. Wer auf einer mehrtägigen Tour unterwegs ist, sollte auf jeden Fall eine Powerbank 🛒 für das Smartphone dabei haben. Auch ein Erste-Hilfe-Set 🛒 sowie Blasenpflaster 🛒 sind wichtig. Zum Duschen bietet sich ein Mikrofasertuch 🛒 an, da dies schnell trocknet. Wer bereits früh morgens starten will oder abends den Sonnenuntergang auf dem Berg genießen möchte, sollte sich eine Stirnlampe 🛒 zulegen. Bei schlechtem Wetter erweisen sich zudem eine Regenhose, Neopren-Handschuhe 🛒 sowie eine Regenhülle für den Wanderrucksack 🛒 als äußerst nützlich.

Proviant für die Wanderung: Für die Stärkung zwischendurch

Bei einer längeren Wanderung benötigt der Körper viel Energie. Daher sind Snacks sehr wichtig. © Amazon

