Tefal-Pfannenset Ingenio von Jamie Oliver: jetzt so günstig wie nie mit 43 Prozent Rabatt

Von: Laura Wittstruck

Das 5-teilige Pfannen- und Topfset Ingenio © Tefal

Kochen und braten leicht gemacht: Mit dem hochwertigen Pfannen- und Topfset Ingenio von Tefal sind leidenschaftliche Köche bestens aufgestellt. Zurzeit sparen Sie beim Kauf ganze 43 %.

Fleisch braten, Suppen kochen oder Pasta servieren – für verschiedene Speisen sind unterschiedliche Töpfe und Pfannen notwendig. Bei vielen Hobbyköchen stapelt sich das Kochgeschirr deswegen in den Küchenschränken. Mit dem Pfannen- und Topfset Ingenio von Jamie Oliver gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die 5-teilige Garnitur ist so designt, dass sie sich perfekt übereinander stapeln lässt. Auf diese Weise sparen Sie bis zu 50 Prozent Platz ein. Auch die Materialien sprechen für sich: langlebiges Edelstahl trifft auf eine hochwertige Tefal-Beschichtung. Sichern Sie sich das Set jetzt mit 43 % Rabatt – für nur 129,99 Euro statt 228,99,- Euro.

Tefal: 5-teiliges Pfannenset Ingenio von Jamie Oliver

Mit dem Pfannen- und Topfset Ingenio von Jamie Oliver holen Sie sich diese Produkte nach Hause:

Pfanne 28 cm

Schmorpfanne 24 cm

Kasserole 20 cm

Glasdeckel 20 cm

1 abnehmbarer Ingenio-Griff

Der spezielle Ingenio-Griff ist hierbei besonders praktisch: Mit nur einem Klick lässt er sich abnehmen und wieder anbringen. So transportieren Sie beispielsweise ein Steak kinderleicht vom Herd in den Ofen, um es dort ziehen zu lassen. Oder sie servieren ein Gericht direkt auf dem Tisch – und verfrachten die Reste von dort aus in den Kühlschrank. Das Ingenio-Pfannenset ist induktionsgeeignet und passt für alle Herdarten. Weitere Vorteile des Kochgeschirrs aus Edelstahl? Dank der Antihaftversiegelung bleiben Fleisch und Co. beim Anbraten nicht in der Pfanne hängen. Der Thermo-Spot zeigt Ihnen zudem an, wann die Pfanne vorgeheizt ist: für Bratergebnisse auf den Punkt.