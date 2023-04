Philips Akku-Staubsauger zum Schnäppchenpreis bei eBay – Sie sparen 42 %

Von: Ömer Kayali

Der Philips SpeedPro Max Akku-Staubsauger ist derzeit bei eBay im Angebot erhältlich. © Philips

Der Philips Akku-Staubsauger ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen. Bei eBay erhalten Sie derzeit einen Rabatt in Höhe von 42 Prozent auf den Listenpreis.

Ein Akku-Staubsauger kann die Hausarbeit erleichtern und für mehr Flexibilität sorgen. Da kein Kabel im Weg ist und Sie auch kein Gerät hinterherziehen müssen wie bei einem Kabelsauger, sind sie damit besonders mobil. Mit dem Philips XC7043/01 SpeedPro Max Akku-Staubsauger haben Sie nun die Möglichkeit, zu einem attraktiven Preis bei eBay zuzuschlagen. Dieses Modell ist im Onlineshop derzeit 42 Prozent günstiger als der gewöhnliche Listenpreis. Sie zahlen nur 259 Euro statt 449,99 Euro.

Doch was zeichnet diesen Staubsauger aus? In diesem Artikel lernen Sie die Vorteile und Funktionen des Geräts kennen und können so besser entscheiden, ob der Sauger für Ihre Bedürfnisse geeignet ist.

Philips XC7043/01 SpeedPro Max Akku-Staubsauger: Die wichtigsten Merkmale

Philips XC7043/01 SpeedPro Max Akku-Staubsauger © Philips

Datenblatt für den Philips XC7043/01 SpeedPro Max Akku-Staubsauger:

Batteriespannung 25,2 V Gewicht 2,73 kg Stufen 3 Akku-Laufzeit 65 Minuten / 21 Minuten im Turbo-Modus Akku-Ladezeit ca. 5 Stunden Fassungsvermögen Staubbehälter 0,6 l Lautstärke 84 dB Akku austauschbar ❌

Für wen ist der Philips XC7043/01 SpeedPro Max geeignet?

Für kleinere Wohnungen oder als zusätzliches Gerät ist der Akku-Staubsauger ideal, da Sie damit flexibel reinigen können. Zudem eignet er sich für Hartböden und auch für dünne Teppiche.

Für wen ist er weniger geeignet? Der Nachteil von Akku-Staubsaugern ist, dass Sie damit nur eine begrenzte Zeit saugen können, da die Batterie nach einer Weile leer ist. Für größere Wohnungen eignet er sich somit nur bedingt – eventuell als zusätzlicher Sauger, wenn Sie nicht überall saugen möchten. Außerdem ist er auch für Tierbesitzer eher ungeeignet, da beispielsweise Hundehaare die Saugleistung beeinträchtigen können.

Die Stiftung Warentest hat verschiedene Staubsauger-Modelle getestet. Ob Akku-Staubsauger oder Kabel-Staubsauger besser abschneiden, erfahren Sie hier.

