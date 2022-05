Philips Kaffeevollautomat unschlagbar günstig: jetzt 42 % Rabatt sichern

Von: Laura Wittstruck

Mit dem Philips Kaffeevollautomat EP2220/10 zaubern Sie köstliche Kaffeespezialitäten. Das Modell überzeugt durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. © Amazon Produktbild

Der perfekte Kaffee ist voll aromatisch und kommt genau richtig heiß aus der Maschine. Mit dem Philips Kaffeevollautomat genießen Sie jede Tasse – und das aktuell für 42 % günstiger.

Ob als Wachmacher zum Frühstück oder als kleine Belohnung am Nachmittag: ein guter Kaffee schmeckt zu jeder Tageszeit. Wie aromatisch er dabei ist, hängt vor allem von Ihrer Kaffeemaschine ab. Mit einem Kaffeevollautomaten von Philips machen Sie sicher alles richtig – egal ob Sie gerne kräftigen Espresso oder geschmackvollen Cappuccino trinken. Momentan gibt es das Gerät refurbished um ganze 42 Prozent reduziert!

Philips Kaffeevollautomat: Funktionen und technische Details in der Übersicht

Anzahl der Mahloptionen 12 Anzahl der Temperatureinstellungen 3 Fassungsvermögen Wassertank 1,8 l Fassungsvermögen Kaffeebohnen 275 g Herausnehmbare Brühgruppe ✔️ Keramikmahlwerk ✔️ Intuitive SensorTouch ✔️

Philips Kaffeevollautomat: Volles Aroma dank modernster Technik

Robust und leise: für ein Keramik-Mahlwerk spricht einiges. Das extra harte Mahlwerk hat kaum Abnutzungserscheinungen und ist damit besonders langlebig: so haben Sie lange Jahre Freude an Ihrem Philips Vollautomaten. Beim Mahlvorgang lassen sich zwölf unterschiedliche Stufen einstellen, von extrem feinem Pulver bis zu gröberen Stücken. Auf diese Weise trifft die Kaffeemaschine jeden individuellen Kaffeegeschmack. Das innovative Aroma Extract System sorgt gleichzeitig dafür, dass der Kaffee mit der perfekten Temperatur in die Tasse läuft. Damit entfaltet sich das Aroma der Bohnen besonders gut.

Auch, wer Kaffeespezialitäten mit Milch wie Cappuccino oder Latte Macchiato liebt, wird beim Vollautomaten von Philips nicht enttäuscht. Mit dem klassischen Milchaufschäumer lässt sich ganz einfach cremiger, glatter Milchschaum zubereiten. Besonders praktisch: Nach dem Gebrauch ist mit nur zwei Teilen einfach zu reinigen.

Philips Kaffeevollautomat EP1220/00: jetzt 229,99 € statt 399,99 €

Philips Kaffeevollautomat: refurbished jetzt 42 % reduziert

Der Philips Kaffeevollautomat kommt als refurbished Artikel zu Ihnen nach Hause. Das beutetet: Die Maschine ist aus zweiter Hand, wurde jedoch von Experten gereinigt, geprüft und zertifiziert. So können Sie sie zu einem besonders günstigen Preis erwerben und gleichzeitig sicher sein, dass sie einwandfrei funktioniert.

