Bestseller zum Tiefpreis! Philips Kaffeevollautomat jetzt 45 % reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Mit dem Philips Kaffeevollautomat EP2220/10 zaubern Sie köstliche Kaffeespezialitäten. Das Modell überzeugt durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. © Philips Domestic Appliances

Der Philips Kaffeevollautomat EP2220/10 zählt bei Amazon zu den Bestsellern. Aktuell gibt es die Maschine mit Milchaufschäumer für nur 219,99 Euro.

Für viele Menschen ist der Kaffee am Morgen extrem wichtig, um schwungvoll in den Tag starten zu können. Mit einem Kaffeevollautomaten gelingt dies auf Knopfdruck. In Sekundenschnelle können Sie Kaffeespezialitäten genießen. Doch Kaffeevollautomaten haben ihren Preis, kosten meist mehrere Hundert Euro. Amazon haut jetzt aber einen raus! Aktuell können Sie auf den Philips Kaffeevollautomat EP2220/10 starke 45 Prozent sparen. Die Maschine mit Milchaufschäumer zählt zu den Bestsellern bei Amazon und gehört zu den Top-Kaffeevollautomaten unter 500 Euro. Nun kostet der Kaffeevollautomat nur 219,99 € statt 399,99 € . Sie sparen also 180 €.

Der Philips EP2220/10 bereitet euch intensiven Espresso und Kaffee auf Knopfdruck zu. Mit dem integrierten Milchaufschäumer könnt ihr euch schnell und einfach Milch für Cappuccino und Co. aufschäumen. Der Milchschaum ist sehr cremig und feinporig. Unter den Modellen mit Milchdüse aus unserem Vollautomaten-Test ist das (bisher) der beste Milchschaum. [...] Insgesamt schneidet das Gerät in allen Testkategorien gut ab. Der Philips EP2220/10 bietet euch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist unsere Top-Empfehlung bei den günstigen Kaffeevollautomaten.

Philips Kaffeevollautomat EP2220/10: die technischen Details

Preis 219,99 € statt 399,99 € Integrierter Milchaufschäumer ✔️ Material Mahlwerk 100 % Keramik 2-Tassen-Funktion ✔️ Brühgruppe herausnehmbar ✔️ Volumen Wassertank 1,8 Liter Display Touchscreen Besondere Eigenschaften AquaClean, Aroma Seal Artikelmaße H x B x T 37,1 x 24,6 x 43,3 cm Gewicht 7,5 kg Kundenzufriedenheit ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Philips Kaffeevollautomat: die Besonderheiten des EP2220/10

My Coffee Choice: Mit dem intuitiven Touch-Display können Sie mühelos Kaffeestärke und -menge einstellen.

AquaClean Wasserfilter: Die Qualität ihres Kaffees verbessert sich, zudem werden Kalkansammlungen verhindert.

Die Qualität ihres Kaffees verbessert sich, zudem werden Kalkansammlungen verhindert. Aroma Extract System: Dieses System sorgt für die richtige Balance zwischen Brühtemperatur und Aroma-Entfaltung.

Philips EP2220/10: Kaffeevollautomat im Test