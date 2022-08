Philips Luftreiniger im Angebot: 3 Modelle drastisch reduziert ab 169,99 €

Von: Nina Dudek

Philips Luftreiniger im Angebot bei Amazon © Philips

Philips Luftreiniger: Amazon hat derzeit gleich drei verschiedene Modelle zum Schnäppchenpreis. Stark gegen Pollen, Staub und Viren für ein sauberes, sicheres Zuhause.

Natürlich stehen nach wie vor Viren im Fokus, wenn es darum geht, die Atemluft zu filtern und damit zu reinigen. Doch Philips Luftreiniger sind darauf ausgelegt, noch viel mehr Schadstoffe aus der Raumluft zu entfernen: Neben Viren wie beispielsweise Corona helfen sie, Allergene, Pollen und Schadstoffe herauszufiltern und so die Gesundheit zu sichern. Einige Luftreiniger von Philips haben auch im Luftreiniger-Test 2022 sehr gut abgeschnitten.

Wie sinnvoll ist ein Luftreiniger?

Gerade, wenn die Temperaturen draußen nicht gerade dazu verleiten, die Fenster regelmäßig weit zu öffnen und so für Frischluft zu sorgen, leisten Luftfilter hervorragende Dienste. Sei es nun bei großer Hitze oder Kälte: Mit einem Luftreiniger in der Wohnung können die Abstände, in denen gelüftet werden muss, drastisch reduziert werden – die Raumluft ist dennoch sauber und frei von Viren oder Allergenen.

Philips Luftreiniger Series 4000i – bis 158 m²

Philips Luftreiniger Series 4000i für 399 €. © Philips

Dieser Luftreiniger lässt sich in 4 Geschwindigkeitsstufen bequem über App steuern und entfernt 99,97 Prozent aller Viren, Staub und Bakterien in weniger als 5 Minuten. Mit leisem Sleep-Modus für eine ruhige, sichere Nacht.

Amazon-Preis: 399 Euro statt 499,99 Euro

✔️ Dreilagiger Filter mit NanoProtect HEPA entfernt 99,97 % der Partikel bis 0,003 µm (Bakterien, Viren, Tierhaare) ✔️ Sensoren erfassen Luftqualität, Automatikmodus wählt optimale Einstellung ✔️ Ideal fürs Schlafzimmer, mit Dimmfunktion und nachts nahezu lautlos ✔️ Verbindung über Smart-Home-App ✔️ Produktabmessungen ‎30,5 x 30,5 x 70,5 cm; 8,9 kg ✔️4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Philips Luftreiniger Series 2000i – bis 98 m²

Philips Luftreiniger Series 2000i für 299,99 €. © Philips

Auch dieser Luftreiniger lässt sich bequem per App steuern. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und ultraleisem Sleep-Modus filtert er mit einem dreilagigen Filter mit NanoProtect HEPA 99,97 Prozent der Partikel wie Bakterien, Viren und Tierhaare aus der Luft.

Amazon-Angebot: 299,99 Euro statt 395,99 Euro

✔️ Dreilagiger Filter mit NanoProtect HEPA entfernt 99,97 % der Partikel bis 0,003 µm (Bakterien, Viren, Tierhaare) ✔️ Sensoren erfassen Luftqualität, Automatikmodus wählt optimale Einstellung ✔️ Ideal fürs Schlafzimmer, mit Dimmfunktion und nachts nahezu lautlos ✔️ Verbindung über Smart-Home-App ✔️‎ Produktabmessungen 62,6 x 31,8 x 31,6 cm; 5,8 kg ✔️ 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Philips Luftreiniger Series 2000 – bis 79 m²

Philips Luftreiniger Series 2000 für 169,99 €. © Philips

Das kleinste Modell der Serie ist der Testsieger bei „Computerbild“ und überzeugt mit denselben Eigenschaften wie die größeren Ausführungen. Ohne App-Steuerung, dafür mit einem extrem niedrigen Energieverbrauch.

Amazon-Angebot: 169,99 Euro statt 232,50 Euro

✔️ Niedriger Energieverbrauch: nicht mehr als eine gewöhnliche Glühbirne ✔️ Dreilagiger Filter mit NanoProtect HEPA entfernt 99,97 % der Partikel bis 0,003 µm (PM2.5, Bakterien, Viren, Tierhaare) ✔️ Sensoren erfassen Luftqualität, Automatikmodus wählt optimale Einstellung ✔️ Ideal fürs Schlafzimmer, mit Dimmfunktion und nachts nahezu lautlos ✔️ 35,9 x 24 x 55,8 cm, 7,7 kg ✔️ 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon