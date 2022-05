Philips Lumea Prestige: innovaties IPL-Haarentfernungsgerät jetzt 150 € günstiger

Von: Philipp Mosthaf

Mit Philips Lumea Prestige sorgen Sie für einen schonende und langanhaltende Haarentfernung an Körper und Gesicht. © Philips

Der Philips Lumea Prestige ist ein innovatives IPL-Haarentfernungsgerät, das für sichtbar weniger Haare sorgt. Aktuell ist der Philip Lumea Prestige BRI949/00 stark reduziert.

Ob Gesicht, Körper oder Bikini-Zone – Rasieren, Wachsen und Epilieren gehören endlich der Vergangenheit an. Mit dem Philips Lumea Prestige gelingt Ihnen eine langanhaltende, glatte Haut. Das IPL-Haarentfernungsgerät (Intense Pulse Light) arbeitet mit sanften Lichtimpulsen für eine hautschonende Haarentfernung. Diese wirksame und sichere Methode wurde dermatologisch getestet. Mit jeder Behandlung durch den Philips Lumea Prestige BRI949/00 werden mehr und mehr Haare in eine Ruhephase versetzt, sodass sie nicht mehr nachwachsen können. Das IPL-Gerät ist für fast jeden Haar- und Hauttyp geeignet. Aktuell können Sie auf den Philips-Bestseller stolze 150,- Euro sparen. Auch anderen Haarentfernungsgeräte von Philips sind stark reduziert. Männer aufgepasst: Den Philips OneBlade und weitere Rasierer gibt es jetzt günstig.

Philips Lumea Prestige: nur 349,- € statt 499,99 €

IPL-Haarentfernungsgerät für Körper und Gesicht .

. Philips Lumea Prestige kann bei vielen Haut- und Haartypen angewendet werden.

angewendet werden. Mit der Philips IPL-App erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Behandlungsplan. Zudem werden Sie stets an die nächste Behandlung erinnert.

erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Behandlungsplan. Zudem werden Sie stets an die nächste Behandlung erinnert. Zubehör: 4 verschiedene Aufsätze (Achseln, Bikini-Zone, Gesicht, Beine), Korrekturtrimmer, Luxus-Tasche, Netzteil

Philips Lumea Prestige IPL Haarentfernungsgerät BRI949 © Amazon Produktbild

Was ist IPL?

Der Philips Lumea Prestige BRI949/00 arbeitet mit IPL, das steht für Intense Pulse Light. Die Technologie ist ein effizientes Haarentfernungssystem, zudem sehr hautschonend und sanft. Bei der Behandlung werden Tausende von sanften Lichtimpulsen eingesetzt, um den Haarwuchs zu reduzieren. Lumea strahlt oranges, rotes und infrarotes Licht aus, das die Haarentfernung am wirkungsvollsten unterstützt. Dabei wird die Haut vor UV-Strahlung geschützt. Dank des eingebauten Sensors funktioniert das IPL-Gerät nur, wenn der Philips Lumea Prestige auch richtig auf der Haut aufliegt.

Die IPL-Technologie ist eine sehr wirksame und sichere Anwendung, wurde zudem dermatologisch getestet. IPL wird seit mehr als 20 Jahren in Praxen eingesetzt. Der Philips Lumea Prestige wurde in 15-jähriger Forschung zwischen Dermatologen und Philips entwickelt, um IPL auch zu Hause verwenden zu können. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Objektive Studien haben gezeigt, dass nach nur drei Anwendungen eine Haarreduzierung von bis zu 92 % an den Beinen stattfindet.

Wie funktioniert eine IPL-Behandlung mit Philips Lumea Prestige?

Philips Lumea ist geeignet für dunkelblonde, braune und schwarze Haare sowie für Hauttöne von sehr weiß bis dunkelbraun. Ob Ihre Haut und die Haare für Philips Lumea geeignet sind, können Sie anhand der Farbpalette herausfinden. Vor der Anwendung mit Philips Lumea sollten die zu behandelnden Körperstellen rasiert, epiliert oder gewachst werden. Der SmartSkin-Sensor erfasst dabei Ihren Hautton und empfiehlt die passende Lichtintensität. Halten Sie Philips Lumea Prestige im 90°-Winkel auf Ihre Haut. Warten Sie, bis die Bereitschaftsanzeige leuchtet und drücken Sie dann die Impulstaste. Behandeln Sie die Körperpartien langsam und drücken Sie dabei die Impulstaste. Verwenden Sie die unterschiedlichen Aufsätze für die einzelnen Körperstellen.

