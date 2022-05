Philips Sonicare – top bewertete Schallzahnbürsten bis zu 44 % reduziert

Die Philips Sonicare Zahnbürsten mit innovativer Schalltechnologie sorgen für eine sanfte und gründliche Reinigung. © Amazon Produktbild

Philips Sonicare – das sind leistungsstarke Schallzahnbürsten für Erwachsene und Kinder. Aktuell sind einige Modelle stark reduziert.

Die Schallzahnbürsten von Philips Sonicare sorgen mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute für eine sanfte und effektive Reinigung. Dank der Schalltechnologie wird bis zu zehnmal mehr Plaque entfernt als mit einer herkömmlichen Zahnbürste. Aktuell gibt es zahlreiche Philips Sonicare Modelle für Erwachsene und Kinder stark reduziert – sparen Sie bis zu 145 Euro auf Top-Modelle, sowohl Schallzahnbürsten als auch elektrische Zahnbürsten mit Schalltechnologie. Auch die passenden Aufsteckbürsten 🛒 sind reduziert.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 2er-Pack: jetzt 44 % reduziert

Philips Sonicare DiamondClean HX9914/54 im Doppelpack © Philips

Philips Sonicare DiamondClean 9000: nur 183,99 € statt 329,99 €

Philips Sonicare DiamondClean HX9914/54: Schallzahnbürsten im Doppelpack mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Die Zahnbürsten sind mit vier Putzprogrammen für jedes Bedürfnis ausgestattet: Clean, White, GumCare für Zahnfleisch sowie DeepClean für Tiefenreinigung. Jedes Programm verfügt über drei Intensitäten. Im Set enthalten ist auch ein ikonisches Ladeglas.

Philips Sonicare For Kids: bis zu 39 % reduziert

Philips Sonicare For Kids sorgt mit der kostenlosen Coaching-App für spielend leichte Reinigung. © Amazon Produktbild

Philips Sonicare For Kids: nur 30,69 € statt 49,99 €

Philips Sonicare For Kids – das sind elektrische Zahnbürsten mit Schalltechnologie für Kinder. Die Modelle sind in den Farben Pink und Türkis erhältlich, ideal für Jungs und Mädels. Die Zahnbürsten verfügen über zwei Putzprogramme, 2-Minuten-Timer und 2 Wochen Akkulaufzeit. Dank Philips Sonicare Coaching lässt sich die Zahnbürste via Bluetooth mit der App verbinden. Hier lernen die Kinder, wie man richtig Zähne putzt, für eine spielend leichte Reinigung. Im Set enthalten sind zwei Aufsteckbürsten, ein Ladegerät sowie acht individuelle Aufkleber.

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100: jetzt 18 % reduziert

Philips Sonicare ProtectiveClean HX6850/57 mit UV-Reinigungsgerät © Philips

Philips Sonicare ProtectiveClean: nur 84,89 € statt 104,- €

Die Philips Sonicare ProtectiveClean ist eine Schallzahnbürste mit speziell entwickeltem UV-Reinigungsgerät. Dieses Gerät entfernt bis zu 99 % aller Bakterien auf dem Bürstenkopf. Drei Putzprogramme sorgen für eine effektive Reinigung, die Andruckkontrolle signalisiert zu festen Drücken beim Putzen. Die automatische Anzeige benachrichtigt Sie, wenn die Aufsteckbürste gewechselt werden soll. Zubehör: 1x Aufsteckbürste, 1x Reiseetui, 1x Ladestadion, 1x UV-Reinigungsgerät.

Philips Sonicare 3100 im Doppelpack: jetzt 41 % reduziert

Philips Sonicare HX3675/13 elektrische Zahnbürste mit Schalltechnologie © Amazon Produktbild

Philips Sonicare 3100: nur 52,99 € statt 89,99 €

Elektrische Zahnbürste mit Schalltechnologie im Doppelpack, mit Drucksensor und Bürstenkopf-Wechselanzeige. Kraftvolle Vibrationen lassen Mikrobläschen tief in die Zahnzwischenräume eindringen. Entfernt bis zu dreimal mehr Plaque. Zubehör: 2x Standard-Bürstenköpfe, Ladegerät.

Philips Sonicare HX3673/14: jetzt 20 % reduziert

Philips Sonicare HX3673/14 mit USB-Ladekoffer © Philips

Philips Sonicare HX3673/14: nur 51,99 € statt 64,99 €

Elektrische Zahnbürste mit Schalltechnologie, mit Drucksensor und Bürstenkopf-Wechselanzeige. Kraftvolle Vibrationen lassen Mikrobläschen tief in die Zahnzwischenräume eindringen. 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute entfernen bis zu dreimal mehr Plaque. Zubehör: 1x Standard-Bürstenköpfe, Ladegerät, USB-Ladekoffer.

