Philips Sonicare – Schallzahnbürsten jetzt knallhart reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die Philips Sonicare Zahnbürsten mit innovativer Schalltechnologie sorgen für eine sanfte und gründliche Reinigung. © Amazon Produktbild

Philips Sonicare Schallzahnbürsten überzeugen durch eine hohe Reinigungskraft und unterschiedliche Putzprogramme. Aktuell gibt es die Philips Sonicare bis zu 41 % reduziert.

Elektrische Zahnbürsten* entfernen bis zu zehnmal mehr Plaque und sorgen für eine bessere Mundhygiene, das ist klinisch erwiesen. Die Schallzahnbürsten von Philips Sonicare sind zudem mit mehreren Putzprogrammen und Intensitäten ausgestattet. So können Sie das Putzen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Kein Wunder, ist Philips Sonicare einer der führenden Hersteller in diesem Segment. Aktuell können Sie auf die Philips Sonicare DiamondClean und weitere Modelle bis zu 41 % sparen. Wir haben alle Deals für Sie.

Philips Sonicare – alle Angebote auf einen Blick

Philips Sonicare DiamondClean HX9924/13: jetzt 27 % reduziert

Philips Sonicare DiamondClean Smart Schallzahnbürste HX9924/13 © Amazon Produktbild

Philips Sonicare DiamondClean HX9924/13: nur 225,99 € statt 309,99 €

Urteil Stiftung Warentest Gut (1,8) Schalltechnologie ✔️ Bürstenkopfbewegungen pro Minute 62.000 Anzahl Putzprogramme 5 Anzahl Intensitäten 3 Anzahl Aufsätze 5 Akkulaufzeit bis zu 2 Wochen USB-Reiseetui ✔️ Induktives Ladeglas ✔️ Drucksensor ✔️ Feedback per App ✔️ Farbe Schwarz Amazon-Bewertungen 4,5 von 5 ⭐

Philips Sonicare DiamondClean HX9924/03: jetzt 41 % reduziert

Philips Sonicare DiamondClean Smart Schallzahnbürste HX9924/03 © Amazon Produktbild

Philips Sonicare DiamondClean HX9924/03: nur 183,99 € statt 309,99 €

Urteil Stiftung Warentest Gut (1,8) Schalltechnologie ✔️ Bürstenkopfbewegungen pro Minute 62.000 Anzahl Putzprogramme 5 Anzahl Intensitäten 3 Anzahl Aufsätze 5 Akkulaufzeit bis zu 2 Wochen USB-Reiseetui ✔️ Induktives Ladeglas ✔️ Drucksensor ✔️ Feedback per App ✔️ Farbe Weiß Amazon-Bewertungen 4,5 von 5 ⭐

Philips Sonicare HX3673/11: jetzt 41 % reduziert

Philips Sonicare HX3673/11 elektrische Zahnbürste mit Schalltechnologie © Amazon Produktbild

Philips Sonicare HX3673/11: nur 35,49 € statt 59,99 €

Schalltechnologie ✔️ Bürstenkopfbewegungen pro Minute 31.000 Anzahl Putzprogramme 1 Anzahl Intensitäten 1 Anzahl Aufsätze 1 Akkulaufzeit bis zu 2 Wochen Reiseetui ✔️ Induktives Ladeglas ❌ Drucksensor ✔️ Feedback per App ❌ Farbe Rosa Amazon-Bewertungen 4,4 von 5 ⭐

Philips Sonicare DiamondClean HX9903/03: jetzt 17 % reduziert

Philips Sonicare DiamondClean HX9903/03 Schallzahnbürste © Amazon Produktbild

Philips Sonicare DiamondClean HX9903/03: nur 146,99 € statt 177,- €

Urteil Stiftung Warentest Gut (1,8) Schalltechnologie ✔️ Bürstenkopfbewegungen pro Minute 62.000 Anzahl Putzprogramme 4 Anzahl Intensitäten 3 Anzahl Aufsätze 3 Akkulaufzeit bis zu 2 Wochen Reiseetui ✔️ (kein USB) Induktives Ladeglas ✔️ Drucksensor ✔️ Feedback per App ✔️ Farbe Weiß Amazon-Bewertungen 4,4 von 5 ⭐

Philips Sonicare HX3675/13 im Doppelpack: jetzt 26 % reduziert

Philips Sonicare HX3675/13 elektrische Zahnbürste mit Schalltechnologie © Amazon Produktbild

Philips Sonicare HX3673/11: nur 51,99 € statt 69,99 €

Schalltechnologie ✔️ Bürstenkopfbewegungen pro Minute 31.000 Anzahl Putzprogramme 1 Anzahl Intensitäten 1 Anzahl Aufsätze 1 Akkulaufzeit bis zu 2 Wochen Reiseetui ❌ Induktives Ladeglas ❌ Drucksensor ✔️ Feedback per App ❌ Farbe Rosa Amazon-Bewertungen 4,4 von 5 ⭐

Lesen Sie auch: Philips Lumea und weitere Beauty-Produkte: jetzt bis zu 42 % reduziert – nur für kurze Zeit.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

(pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.