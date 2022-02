Philips SpeedPro: kabelloser Staubsauger jetzt 40 % reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Der Philips SpeedPro Akku-Staubsauger FC6723/01 erreicht schwierige Stellen. Dank LED-Beleuchtung sehen Sie jeden Staub. © Amazon Produktbild

Der Philips SpeedPro Akku-Staubsauger ist mit einem PowerBlade-Digitalmotor ausgestattet und entwickelt dadurch eine hohe Saugkraft. Aktuell gibt es den SpeedPro zum Top-Preis.

Mit einem Akku-Staubsauger* können Sie alle Räume in Ihrem Zuhause bequem reinigen. Die kabellosen Staubsauger verfügen über eine hohe Reichweite und können dank Wandhalterung überall problemlos verstaut werden. Der Philips SpeedPro zählt zu den beliebtesten Akku-Staubsaugern auf dem Markt. Jetzt ist der kabellose Helfer knallhart reduziert. Sparen Sie 40 Prozent.

Vorteile Nachteile ✔️ Um 180° drehbare Düse ❌ Etwas laut ✔️ Abnehmbarer Handsauger ❌ Kleiner Filter ✔️ Geringes Gewicht ✔️ LED-Beleuchtung

Philips SpeedPro: Der kabellose Staubsauger im Detail

Der PowerBlade-Digitalmotor sorgt für eine hohe Luftgeschwindigkeit (> 800 Ltr./Min.) und ermöglicht eine hohe Saugkraft. Dank der LED-Beleuchtung sehen Sie selbst versteckten Staub. Der Staubbehälter mit einem Volumen von 400 ml ist oben am Gerät angebracht. So kommen Sie problemlos unter flache Möbel wie Schränke und Sofas. Der Staubbehälter lässt sich einfach entnehmen und entleeren – ganz ohne Staubwolke.

Das Filtersystem ist für eine optimale Reinigung zuständig. Ein Filter führt dem Motor saubere Luft zu und sorgt für eine hohe Luftgeschwindigkeit und längere Lebensdauer. Der Filter des Philips SpeedPro ist abwaschbar und kann somit längere Zeit verwendet werden.

Die 180°-Saugdüse sorgt für eine präzise Schmutzaufnahme und kommt sogar an schwierige Stellen an Wänden, Möbeln und in Ecken.

Preis 160,99 € statt 269,99 € Kundenrezensionen 4,4 von 5 ⭐ (5.417 Bewertungen) Funktionen Integrierte Fugendüse, Bürste, abnehmbarer Handstaubsauger, 180°-Saugdüse Akku 18V Lithium-Ionen-Batterie Akkulaufzeit 30 Minuten (Turbo 15 Min.) Volumen Staubbehälter 0,4 Liter Gewicht 2,7 kg Geräuschpegel 80 db Wandhalterung ✔️ Weitere Modelle 40 oder 65 Min. Laufzeit, Saugen & Wischen

