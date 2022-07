Maximaler Badespaß: Pools und Poolzubehör jetzt bis zu 60 % günstiger

Perfekt für den Hitze-Sommer

Eine Abkühlung im eigenen Garten? Aufstellpools machen es möglich. Aktuell bietet eBay verschiedene Pool-Modelle mit bis zu 60 % Rabatt – auch für das passende Zubehör ist gesorgt.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Deutschland schwitzt: In diesem Sommer jagt scheinbar ein Hitzerekord den nächsten. Da lässt es sich am besten im Freibad oder am See aushalten. Noch besser, wenn es im eigenen Garten eine Möglichkeit zur Abkühlung gibt. Ein Pool ist der Traum von vielen Menschen, doch ist dieser überhaupt finanzierbar? Wer nicht gleich ein Becken fest installieren will, findet mit Aufstellpools eine günstige Alternative. Diese gibt es in vielen Varianten – vom großen Modell für Familienspaß bis zum aufblasbaren Whirlpool, in dem Sie romantische Abende verbringen. Bei eBay finden Sie jetzt verschiedene Pool-Arten im Sale für alle Gartengrößen und Geldbeutel mit bis zu 60 Prozent Rabatt! Auch das passende Zubehör gibt es stark reduziert. Mit Luftmatratzen und Wasserspielzeug wird der Tag am Pool zum Erlebnis. Und die Kleinsten können das kühle Nass im Planschbecken mit Rutsche und Spielmöglichkeiten genießen.

Aufblasbarer Whirlpool Intex Pure Spa: 44% reduziert

+ Entspannt relaxen können Sie in einem aufblasbaren Whirlpool. © Hornbach

Preis 459,- € statt 829,- € Breite (aufgeblasen)\t 196 cm Höhe (aufgeblasen)\t 71 cm Beckenart\t Fastsetpool Gewicht (leer)\t 38 kg Geeignete Personenanzahl\t 4 Spannung 230 V Wasser aufheizbar\t 40 °C

Aufstellpool Steinbach Ultra Rondo XTR: 47 % reduziert

+ Die strapazierfähige Poolfolie macht den Framepool von Steinbach besonders langlebig. © Hornbach

Preis 629,- € statt 1.190,- € Breite 549 cm Höhe 132 cm Beckenart Framepool Fassungsvermögen 26.423 l Sicherheitsleiter ✔️ Zubehör Filteranlage, Leiter inkl. Plattform, Verrohrungsset

Summer Waves Elite Frame Pool rund: 60 % reduziert

+ Dank der Rahmenrohre aus Metall ist der Rundpool von Summer Waves besonders robust. © eBay-Produktbild

Preis 399,- € statt 999,- € Breite 549 cm Höhe 132 cm Beckenart Aufstellpool Fassungsvermögen 27.406 l Deluxe-Reinigungsset ✔️ Filterpumpe mit Abschöpftechnologie ✔️ Zubehör Einstiegsleiter, Abdeckplane, Bodenvlies

EXIT StonePool mit Abdeckung: 32 % reduziert

+ Die praktische Abdeckung des EXIT Stone Pools hält Schmutz vom Wasser fern und erwärmt es gleichzeitig. © Hornbach

Preis 799,- € statt 1.189,- € Breite 470 cm Höhe 122 cm Beckenart Framepool Fassungsvermögen 15.233 l Sandfilteranlage ✔️ Doppelleiter ✔️

Summer Waves Elite Frame Pool eckig: 45 % reduziert

+ Im großen Aufstellpool von Summer Waves hat die ganze Familie Platz. © eBay-Produktbild

