Powerbanks für alle Geräte im Vergleich und Kauftipps

Von: Philipp Mosthaf

Mit einer Powerbank haben Sie auch unterwegs immer Energie für Ihre Geräte. Doch bei den einzelnen Modellen gibt es große Unterschiede. © Amazon Produktbild

Mit einer Powerbank haben Sie Saft für unterwegs. Smartphones, Tablets und Notebooks werden wieder aufgeladen und sind einsatzbereit. Erfahren Sie hier, worauf Sie achten müssen.

Man ist unterwegs und plötzlich geht das Smartphone aus, der Akku ist einfach leer. Eine ärgerliche Situation, in der schon viele Handybesitzer steckten. Eine Powerbank liefert Ihren Endgeräten wieder Energie – meist für den ganzen Tag. Mit einer Powerbank* können Sie Smartphone, Laptop und Tablet mit Saft versorgen. Was muss aber eine Powerbank können? Welche Ausstattungsmerkmale benötigt sie und wie wichtig ist die Menge an Energie? Diese Antworten sowie einige Kauftipps finden Sie hier.

Inhaltsverzeichnis

Powerbank für Smartphone, Tablet und Notebook: Darauf sollten Sie achten

Anschlüsse: Powerbanks sind nicht nur für Smartphones und Tablets geeignet. Auch Laptops können damit geladen werden, doch diese sollten das Laden per USB-C unterstützen. Powerbanks sollten daher ebenso über einen USB-C-Anschluss verfügen.

Powerbanks sind nicht nur für Smartphones und Tablets geeignet. Auch Laptops können damit geladen werden, doch diese sollten das Laden per USB-C unterstützen. Powerbanks sollten daher ebenso über einen USB-C-Anschluss verfügen. Energiemenge: Große Powerbanks verfügen über 10.000 bis 20.000 mAh. Doch die Kapazitäten beziehen sich auf Herstellerangaben. Die Stiftung Warentest hat in ihrem Test herausgefunden, dass die tatsächlich nutzbare Energiemenge, gemessen in Wattstunden (Wh) weitaus wichtiger und aussagekräftiger ist. Eine gute Powerbank mit 20.000 mAh kann ein Smartphone zwei- bis fünfmal aufladen – je nach Größe des Handy-Akkus.

Große Powerbanks verfügen über 10.000 bis 20.000 mAh. Doch die Kapazitäten beziehen sich auf Herstellerangaben. Die Stiftung Warentest hat in ihrem Test herausgefunden, dass die tatsächlich nutzbare Energiemenge, gemessen in Wattstunden (Wh) weitaus wichtiger und aussagekräftiger ist. Eine gute Powerbank mit 20.000 mAh kann ein Smartphone zwei- bis fünfmal aufladen – je nach Größe des Handy-Akkus. Ladegeschwindigkeit: Die neuesten Smartphones werden mittlerweile mit einem Schnellladegerät geliefert. Über Quick Charge verfügen auch manche Powerbanks, einige Modelle können auch kabellos per Induktion laden.

Die neuesten Smartphones werden mittlerweile mit einem Schnellladegerät geliefert. Über Quick Charge verfügen auch manche Powerbanks, einige Modelle können auch kabellos per Induktion laden. Preis: Die Preisspanne bei Powerbank reicht bis zu 100 Euro. Gut muss jedoch nicht gleich teuer sein, wie der Test der Stiftung Warentest und unser Vergleich zeigen.

Die Preisspanne bei Powerbank reicht bis zu 100 Euro. Gut muss jedoch nicht gleich teuer sein, wie der Test der Stiftung Warentest und unser Vergleich zeigen. Täglicher Gebrauch: Als nützlicher Helfer für unterwegs sollte eine Powerbank nicht unnötig viel Platz einnehmen. Wie kompakt sind die verschiedenen Modelle? Können Sie locker in die Jackentasche oder in den Rucksack gepackt werden? Mithilfe unserer Größen- und Gewichtsangabe können Sie sich ein genaueres Bild davon machen.

Powerbanks für alle Geräte: Die Vergleichstabelle

Amazon Basics Powerbank 20.100 mAh Hama Power Pack PD10-HD Anker PowerCore Essential 20000 PD Belkin Boost Charge USB-C PD Powerbank 20K RealPower PB-10000 Kapazität 20.100 mAh 10.000 mAh 20.000 mAh 20.000 mAh 10.000 mAh Nutzbare Energie 64 Wh 33 Wh 67 Wh 68 Wh 33 Wh Max. Leistung 18 W 18 W 18 W 30 W 18 W Ausgänge 2x USB-A, 1x USB-C 2x USB-A, 1x USB-C 1x USB-A, 1x USB-C 1x USB-A, 1x USB-C 1x USB-A, 1x USB-C Quick Charge ❌ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Wireless Charging ❌ ❌ ❌ ❌ ✔️ Gewicht 368 gr 196 gr 341 gr 453 gr 231 gr Größe L x B x H 15,1 x 7,5 x 2,3 cm 9,6 x 6,3 x 2,4 cm 15,8 x 7,5 x 2 cm 15,9 x 7,8 x 2,9 cm 14,5 x 7,5 x 1,7 cm Urteil Stiftung Warentest 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 Amazon-Bewertung** 4,3 ⭐ 4,0 ⭐ 4,8 ⭐ 4,4 ⭐ 5,0 ⭐ Preis** 31,28 € 23,99 € 59,99 € 79,83 € 32,40 €

Amazon Basics Powerbank 20.100 mAh (SUN-G-305): Der Testsieger

Amazon Basics Powerbank 20.100 mAh – jetzt kaufen!

Amazon Basics Powerbank 20.100 mAh © Amazon Produktbild

Hama Power Pack PD10-HD: Kompakte Powerbank mit 10.000 mAh

Hama Power Pack PD10-HD - jetzt kaufen!

Hama Power Pack PD10-HD © Amazon Produktbild

Anker PowerCore Essential 20000 PD: QuickCharge-Powerbank der bekannten Marke

Anker PowerCore Essential 20000 PD – jetzt kaufen!

Anker PowerCore Essential 20000 PD. © Amazon Produktbild

Belkin Boost Charge USB-C PD Powerbank 20K: die größte nutzbare Energiemenge

Belkin Boost Charge USB-C PD Powerbank 20K – jetzt kaufen!

Belkin Boost Charge USB-C PD Powerbank 20K © Amazon Produktbild

RealPower PB-10000: Induktives Laden möglich

RealPower PB-10000 – jetzt kaufen!

RealPower PB-10000 © Amazon Produktbild

**Stand: 23.02.2022