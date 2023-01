Bang & Olufsen BeoPlay H4 2. Gen: drastisch reduziert

Von: Olga Krockauer

Edel, komfortabel, hochwertig: Der Beoplay H4 2. Generation überzeugt mit exzellentem Klang, guter Passform und Design. Die Over-Ear-Kopfhörer von Bang & Olufsen gibt‘s bei eBay um die Hälfte reduziert.

Top-Performance, Tragekomfort und zeitloses Design: Bang & Olufsen Beoplay H4 2. Gen

Musik ohne störende Hintergrundgeräusche genießen, wo und wann Sie möchten: Dank der verbesserten Akkulaufzeit ist das mit dem Beoplay H4 2. Gen nun länger möglich, ob unterwegs oder zu Hause. Das leichte Design und die weichen Ohrpolster machen diesen Over-Ear-Kopfhörer zu einem extrem bequemen musikalischen Begleiter. Klare Höhen und tiefe Bässe sorgen für eine optimale Klangqualität. Jetzt bekommen Sie den Bang & Olufsen Beoplay H4 2. Gen bei eBay ganze 50 Prozent günstiger für nur 149,90 statt 299,00 Euro.

Beoplay H4 bei eBay

Bang & Olufsen Beoplay H4 2. Gen: ganze 50 % günstiger kaufen

Das edle Design des Over-Ear-Kopfhörers Bang & Olufsen besticht durch hochwertige Materialien wie Leder, Aluminium und Stahl. Der ohrumschließende Drahtlos-Kopfhörer fühlt sich angenehm leicht am Kopf an und übt kaum Druck auf die Ohren aus. Die Kopfhörermuscheln verfügen über einen Schwenkmechanismus: So haben Sie das Gefühl, als wären die Muscheln nur an einem Punkt mit dem Kopfbügel verbunden. Dieser lässt sich mittels eines stufenlosen Schiebemechanismus feinjustierten.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Kopfbügel ist mit Leder überzogen und gut gepolstert – für noch mehr Komfort beim Musikhören. Das Audiokabel, das die Kopfhörermuscheln des Beoplay H4 2nd Gen über den Kopfbügel miteinander verbindet, ist mit Textil ummantelt und dadurch weniger sichtbar und robuster als bei dem Vorgängermodell.

Auch beim Telefonieren genießen Sie beste Qualität: Der hochwertige Kopfhörer ist mit einem integrierten Mikrofon und Voice Assistant ausgestattet.

Besondere Features des Beoplay H4 2. Generation

Einstellbarer Kopfbügel

Stereo

Touch-Control

Bluetooth-Mehrpunkt

Wiedergabesteuerung

Anruffunktion

Abnehmbares Kabel

HD-Stimme

Lautstärkeregelung

Austauschbare Ohrpolster

Lederkissen

Eingebauter Ein-/Ausschalter

Eingebautes Mikrofon

Extra Bass

Geräuschisolation

Wiederaufladbare Batterie

Der Bang & Olufsen Beoplay H4 2nd Gen wirkt von außen betrachtet noch einmal etwas gefälliger als sein Vorgänger. Er punktet zudem mit einem angenehmen Klangbild und langfristig hohen Tragekomfort. Die fehlende Transportmöglichkeit dagegen ist ein klares Manko, das auch schon vom Beoplay H4 bekannt war. Dieses machen allerdings seine erweiterte Funktionalität, unter anderem durch den integrierten Google Assistant, sowie das Upgrade auf den USB-C-Standard wieder wett – alles in allem also eine durchaus gelungene Neuauflage.

Over-Ear-Kopfhörer Beoplay H4 2. Generation: Wichtige technische Detail im Überblick

Gewicht (ohne und mit Kabel) 244 g / 277 g Wandlerprinzip dynamisch Frequenzgang 20 Hz – 22 kHz Stecker 3,5-mm-Miniklinkenstecker Impedanz 20 Ohm Bluetooth V 4.2 Akkulaufzeit bis zu 19 Stunden Akkuladezeit ca. 2,5 Stunden Farbe Schwarz

