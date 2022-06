Amazon Prime Day 2022: Mit diesen Tipps sparen Sie Geld

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Der Amazon Prime Day ist eines der Shopping-Highlights des Jahres. Millionen von Produkte gibt es dann wieder zum Aktionspreis. © Soumyabrata Roy / Imago

Der Amazon Prime Day 2022 ist eines der Shopping-Highlights des Jahres. Am 12. und 13. Juli findet der Prime Day statt. Mit diesen Tipps können Sie Geld sparen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



Der Amazon Prime Day lockt jährlich Millionen Kunden mit beinahe ebenso vielen Angeboten. Der Prime Day ist eines der Shopping-Highlights und verspricht jede Menge Produkte zu Tiefpreisen für 24 bis 48 Stunden. Auch 2022 wird der Prime Day des Versand-Riesen wieder stattfinden. Generell findet der Prime Day immer im Juli statt. In diesem Jahr ist es am 12. und 13. Juli 2022 so weit. Und so darf jetzt schon fleißig darüber spekuliert werden, welche Produkte es zum Tiefpreis geben wird.

Prime Day 2022: Auf diese Produkte können Sie sich freuen

Amazon hat wieder Millionen reduzierte Produkte am Prime Day 2022 im Angebot. Vor allem Schnäppchen aus dem Bereich Technik locken die Kunden alljährlich an. Ob Fernseher, Spielekonsole, Rasierer oder Saugroboter. Die Bandbreite ist riesig. Auch die Amazon-Produkte gibt es zum Sonderpreis. So werden sicherlich auch die Preise des Fire TV Sticks, dem neuen Echo Dot 4 oder Echo Show 10 in den Keller fallen. Sie haben also gute Chancen, beim Prime Day jede Menge Geld zu sparen. Mit unseren nützlichen Tipps wird das auch 2022 der Fall sein.

Lesen Sie auch: Amazon-Bestseller: Die beliebtesten Produkte.

Prime Day 2022: Fünf Tipps für das Shopping-Highlight

In den Genuss des Prime Day 2022 kommen nur Prime-Mitglieder. Schließen Sie also vorher noch eine Prime-Mitgliedschaft ab. Bei Amazon können Sie eine Probe-Mitgliedschaft abschließen, die 30 Tage gültig ist. So erleben auch Sie die Vorteile des Prime Day. Seien Sie bereits vor dem Prime Day fleißig und überlegen Sie sich, was Sie unbedingt brauchen. So können Sie ganz bequem Artikel, für die Sie sich interessieren, in Ihrem Wunschzettel speichern. So haben Sie beim Prime Day schnellen Zugriff. Dies macht vor allem bei beliebten Artikel Sinn, die schnell ausverkauft sein können. Nicht nur in den 48 Stunden des Prime Day wirbt Amazon mit zahlreichen Angeboten. Auch davor und danach gibt es unzählige Sonderaktionen, die sogenannten Blitzangebote. Der Versandriese bewirbt hierbei Artikel, die stark nachgefragt werden, die Angebote sind dabei zeitlich begrenzt. Schauen Sie also auch immer wieder im Vorfeld des Prime Day 2022 bei Amazon vorbei und halten Ausschau nach reduzierten Preisen. Profitieren Sie beim Prime Day 2022 von der Amazon Monatsrechnung. Hier gilt eine längere Zahlungsfrist. Sie erhalten erst gegen Ende des jeweiligen Monats – in diesem Fall also Juni – eine Gesamtrechnung. Danach haben Sie bis zum 14. Tag des Folgemonats Zeit, die Rechnung zu begleichen. Die Preise beim Amazon Prime Day 2022 orientieren sich an der UVP, der unverbindlichen Preisempfehlung. Jedoch kann es vorkommen, dass diese höher angesetzt ist als der aktuelle marktübliche Preis. Recherchieren Sie also im Vorfeld, nur so wissen Sie, wie viel Sie tatsächlich sparen können.