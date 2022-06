Prime Day 2022: jetzt kostenlose Probe-Mitgliedschaft sichern

Von: Philipp Mosthaf

Amazon Prime bietet den Kunden einige Vorteile. Unter anderem den Genuss des Prime Day 2022. © Fleig/Eibner-Pressefoto/Imago

Der Prime Day 2022 findet am 12. und 13. Juli statt. Jedoch kommen nur Prime-Mitglieder in den Genuss des Amazon Shopping-Highlight. Hier können Sie das Probe-Abo abschließen.

Am 12. und 13. Juli findet der Amazon Prime Day 2022 statt, das gab der Versandriese bereits bekannt. Prime-Mitglieder dürfen sich wieder auf zahlreiche Schnäppchen beim Prime Day freuen dürfen. Mit den Tipps unserer Redaktion können Sie jede Menge Geld sparen. Das Ganze hat natürlich einen Haken: Wie der Name schon sagt, ist der Prime Day nur den Amazon Prime-Mitgliedern vorenthalten. Nicht-Mitglieder müssen jetzt aber nicht in die Röhre schauen, denn sie können sich vorher noch eine kostenlose Probe-Mitgliedschaft sichern. Wir verraten Ihnen, wie das geht.

Prime Day 2022: Die Vorteile von Amazon Prime

Kostenloser Premiumversand von Millionen von Produkten

von Millionen von Produkten Exklusive Angebote: 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote und Preisvorteile

30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote und Preisvorteile Lieferung noch am selben Tag auf qualifizierte Bestellungen ab 20,- Euro in ausgewählten Metropolregionen

auf qualifizierte Bestellungen ab 20,- Euro in ausgewählten Metropolregionen Kostenfreie Lieferung für Prime-Artikel

für Prime-Artikel Unbegrenztes Streamen von Filmen und Serien auf Amazon Prime Video

von Filmen und Serien auf Amazon Prime Video Gratis eBooks, Hörbücher, Podcasts, Comics und mehr.

und mehr. Kostenloser Zugriff auf Amazon Prime Music mit über zwei Millionen Songs und Live-Fußball

mit über zwei Millionen Songs und Live-Fußball Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Die Prime Probe-Mitgliedschaft kann jederzeit im Amazon-Konto gekündigt werden. Im Anschluss an die Probezeit kostet die Prime-Mitgliedschaft 7,99 Euro pro Monat oder 69,- pro Jahr (5,75 Euro pro Monat). (pm)

