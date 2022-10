Prime Day Oktober 2022: Jetzt schnell noch Amazon Prime-Mitglied werden!

Amazon Deals im Herbst

Vom 11. bis 12. Oktober 2022 startet Amazon das erste Mal den Prime Day 2.0 mit Zugriff auf tausende Deals zu absoluten Schnäppchenpreisen. Aber nur für Prime-Mitglieder!

Wann ist wieder Prime Day bei Amazon 2022?

Diese Frage stellen sich Schnäppchenjäger und Sparfüchse alle Jahre aufs Neue. Die beste Antwort seit Einführung des Prime Days 2015 dürfte es dieses Jahr geben – denn das erste Mal in der Geschichte veranstaltet Amazon nach dem Sommer Prime Day 2022 einen zweiten Prime Day im Herbst. Zwei Tage lang gibt es dann für Prime-Mitglieder in 15 Ländern in Europa, Asien und Nordamerika die besten Deals und günstigsten Angebote aus allen Bereichen, von Technik und Entertainment über Haushalt bis hin zu Gaming und Gesundheit oder Beauty.

Amazon Prime Day im Oktober 2022 Amazons neuestes Schnäppchen-Spektakel startet am Dienstag, den 11. Oktober pünktlich um 0:00 Uhr. Bis Mittwoch, den 12. Oktober um 23:59 Uhr stellt Amazon dann für seine Prime-Mitglieder ständig neue Angebote ins Netz oder macht auf besondere Angebote von Marketplace-Händlern und deren Markenartiklern aufmerksam.

Amazon Prime Day im Oktober: Warum gibt es jetzt einen zweiten Prime Day im Herbst?

Ganz klar: Seit der Energiekrise müssen oder möchten alle ein wenig mehr aufs Geld achten. Damit man sich dennoch das eine oder andere Herzensobjekt gönnen oder einen lang gehegten Traum erfüllen kann, zeigt Amazon sich von der spendablen Seite. Mit drastisch reduzierten Preisen, tollen Rabattaktionen und Markenprodukten teils zum halben Preis macht shoppen auch in sparsamen Zeiten wieder Spaß.

Und für alle, die sich lieber heute als morgen Gedanken über Weihnachtsgeschenke machen, ist der Amazon Prime Day im Oktober eine geniale Möglichkeit, hochwertige Produkte zum Sparpreis zu kaufen.

Doch nicht nur den Kunden ist mit dem zweiten Prime Day geholfen: Viele Händler beklagen rückläufige Verkaufszahlen und gerade im Bereich E-Commerce kämpfen viele um Käufer. Amazon schafft mit seinem zweiten Prime Day also eine Art „Win-win-Situation“, bei der sowohl Kunden als auch Anbieter profitieren können.

Jetzt schon Vorab-Deals sichern & am Amazon Prime Day im Oktober sparen

Wer seinen digitalen Warenkorb im Herbst mit Smartphones, Notebooks, Fernsehern, Werkzeug oder Schnäppchen aus Beauty, Gesundheit und Lifestyle füllen möchte, benötigt eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon. Dann haben Sie Zugriff auf Produkte aus allen Bereichen und können kräftig zu sparen.

Die Wartezeit wird Prime-Mitgliedern bereits heute mit ersten Rabatten und zusätzlichen Prime-Vorteilen versüßt!

