Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese – besonderer Tarif für Drohnenbesitzer

Teilen

Ein teures Missgeschick: Keine Sorge, die Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese lässt Sie nicht mit den Kosten alleine. © Andriy Popov/Panthermedia

Haben Sie eine Privathaftpflichtversicherung? Die von Adam Riese lohnt sich, damit man im Schadensfall nicht auf den Kosten sitzen bleibt.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Es ist ganz normal, dass im Alltag auch einmal etwas kaputt geht – gerade wenn man Kinder oder Haustiere hat. Aber auch als Erwachsener können einem Missgeschicke passieren. Damit Sie im Schadensfall nicht allein auf den Kosten sitzen bleiben, lohnt es sich gegebenenfalls für Sie ebenso wie 75 Prozent der Deutschen, eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen, zum Beispiel bei Adam Riese.

Warum brauche ich eine Privathaftpflichtversicherung?

Große Haftungsgefahren können unter Umständen sogar existenzbedrohend werden. Damit Sie bei einem Schaden die Kosten nicht komplett selbst übernehmen müssen, können Sie eine Privathaftpflichtversicherung bei Adam Riese abschließen und sind so geschützt, wenn Sie – oder je nach Tarif Ihre Liebsten – das Smartphone der Nachbarin oder die wertvolle Vase des Chefs zu Bruch haben gehen lassen.

Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese Schützen Sie sich und Ihre Liebsten vor existenzbedrohenden Schadensfällen mit der Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese (werblicher Link)

Wovor schützt eine Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese?

Eine Privathaftpflicht von Adam Riese schützt Sie vor Schadenersatzansprüchen, die aus Missgeschicken und anderen Versehen resultieren. Insbesondere können solche Ansprüche aufgrund von Personen-, Sach- und Vermögensschäden entstehen. Wenn Sie zum Beispiel als Fußgänger bzw. Fußgängerin im Straßenverkehr für einen Fahrradunfall verantwortlich sind, übernimmt die Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese die entstehenden Kosten und hilft bei der Klärung.

Beispiel Fahrradunfall:

Personenschäden : verletzter Radfahrer/verletzte Radfahrerin

: verletzter Radfahrer/verletzte Radfahrerin Sachschäden : verbogener Fahrradlenker

: verbogener Fahrradlenker Vermögensschäden: Radfahrer/Radfahrerin verpasst wichtigen beruflichen Termin, aus dem Kosten entstehen

Auch wenn Sie einen Schlüssel, Code-Karten oder Transponder verloren haben sollten, kommt die Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese dafür auf. Unabhängig davon, ob es sich um eine private oder berufliche Schlüsselart handelt, ist der Verlust durch die Privathaftpflicht abgedeckt.

Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese Schützen Sie sich und Ihre Liebsten vor existenzbedrohenden Schadensfällen mit der Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese (werblicher Link)

Welche Risiken sind durch die Privathaftpflichtversicherung bei Adam Riese nicht abgedeckt?

Wer vorsätzlich einen Schaden herbeiführt, kann keinen Schadenersatzanspruch durch die Privathaftpflichtversicherung geltend machen. Zudem gibt es Lebensbereiche, die von der Privathaftpflicht ausgeschlossen sind. Dazu gehört beispielsweise die Benutzung eines Autos. Wenn dabei Schäden entstehen, fällt das in die Kfz-Haftpflichtversicherung. Auch bestimmte berufliche Risiken werden nicht durch die Privathaftpflichtversicherung abgedeckt.

Das sollten Sie bei der Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese beachten

Zu schützenden Personenkreis: Wollen Sie nur sich selbst oder auch den Partner bzw. die Partnerin und Kinder mitversichern? Versicherungssumme: Bis zu welchem Betrag soll die Privathaftpflichtversicherung für Schäden haften? Geltungsbereich: National oder international? Bei der Adam Riese Privathaftpflichtversicherung sind Aufenthalte innerhalb Europas immer unbegrenzt inbegriffen. Je nach Tarif können Sie auch einen weltweiten umfassenden Schutz auswählen.

Im Schadensfall sollten Sie zunächst einmal ruhig bleiben und nicht in Panik verfallen. Wenden Sie sich entweder per Telefon oder über die Online-Schadensmeldung bei Ihrer Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese. Sie müssen den verursachten Schaden unverzüglich melden und ehrlich schildern, was vorgefallen ist. Wenn Sie noch nicht bei Adam Riese versichert sind, können Sie dank eines vorbereiteten Formulars ganz einfach wechseln.

Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese Schützen Sie sich und Ihre Liebsten vor existenzbedrohenden Schadensfällen mit der Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese (werblicher Link)

Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese: Drohnenschutz beim Tarif XXL

Besitzen Sie eine Drohne, die Sie gerne einmal fliegen lassen? Wenn bei einem Flug Ihre Drohne nicht so will, wie Sie gerne wollen, schützt Sie der Tarif XXL der Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese vor entstehenden Kosten.

Nicht immer klappt beim Drohnenflug alles so, wie man gerne möchte. Mit dem Tarif XXL von Adam Riese sind Drohnenflüge bis zu 5 kg und 3 Mio. Euro abgesichert. © Igor Vetushko/Panthermedia

Privathaftpflichtversicherung Tarif XXL von Adam Riese

Haftpflicht-Schäden bis 50 Mio. € Schäden aus Internetnutzung außerhalb Europas Kündigung Täglich kündbar Update-Garantie Künftige Leistungsverbesserungen greifen automatisch auch für bestehende Verträge Drohnen-Haftpflicht bis 5 kg und 3 Mio. € Best-Leistungs-Garantie Sollte der Schaden nicht im Tarif versichert sein, zahlt Adam Riese trotzdem – wenn eine andere Versicherung am deutschen Markt diesen Schaden standardmäßig versichert

Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese Schützen Sie sich und Ihre Liebsten vor existenzbedrohenden Schadensfällen mit der Privathaftpflichtversicherung von Adam Riese (werblicher Link)