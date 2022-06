Die PS5 ist wieder da: Jetzt bei Amazon im Bundle erhältlich

Von: Philipp Mosthaf

PlayStation 5 + Horizon Forbidden West © PlayStation

Die PS5 ist bei Amazon aktuell erhältlich. Schlagen Sie schnell zu und holen Sie sich die PlayStation 5 im Bundle mit Horizon Forbidden West.

Endlich ist sie wieder da! Bei Amazon gibt es aktuell die PlayStation 5 im Bundle mit Voucher für das Game „Horizon Forbidden West“ für 559,99 €. Dieses Angebot gibt es exklusiv für Prime-Mitglieder. Es hatte sich angedeutet. Schlagen Sie schnell zu, ehe die PS5 wieder ausverkauft ist.

Die Nachfrage nach der Konsole ist ungebrochen. Dies hat auch mit dem Chipmangel zu tun. Sony verkaufte von der PlayStation 5 bislang bei weitem nicht so viele Modelle wie erwartet. Die PS5 ist recht schnell ausverkauft, seien Sie also schnell. Sollte die Konsole nicht mehr verfügbar, bleiben Sie am Ball und aktualisieren Sie ständig die Angebotsseite bei Amazon. Zudem kann Amazon jederzeit weitere Bundles verkaufen. Hier die Liste mit möglichen PlayStation-Angeboten:

Die Konsole verfügt über eine 825-GB-SSD-Festplatte und wird mit einem DualSense Wireless-Controller, Standfuß, HDMI-Kabel, Netzkabel und USB-Kabel geliefert. Zudem ist das Spiel „Astro‘s Playroom“ bereits vorinstalliert.

PlayStation 5 jetzt im Bundle mit „Horizon Forbidden West“

1000 Jahre nach unserer Zeit angesetzt, ist „Horizon Forbidden West“ auch ein Denkmal für die Haltbarkeit zeitgenössischer Schulbusse und Straßenlaternen. Sie zeugen von der untergegangenen Welt. © Sony/dpa-tmn

Wer eine PlayStation 5 bereits besitzt oder nun bei Amazon ergattern konnte, darf sich sehr glücklich schätzen. Denn die Konsole wird im Bundle mit dem Mega-Game „Horizon Forbidden West“ geliefert. Dieses Spiel ist das „schönste Spiel, das bislang für die neue Konsolengeneration erschienen ist“, so die Kollegen von tz.de im „Horizon Forbidden West“-Test.

In „Horizon Forbidden West“ begleiten Sie Aloy auf eine gefährliche Reise durch den Verbotenen Westen und begeben sich in ein tödliches Grenzgebiet, in dem geheimnisvolle und neue Bedrohungen lauern. Bekämpfen Sie größere und furchterregende Maschinen, treffen Sie auf neue Stämme und begeben Sie sich in die post-apokalyptische Welt der fernen Zukunft. (pm)