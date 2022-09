puregreen aus „Die Höhle der Löwen“: Dusch-Wassersparer für Umweltbewusste

Von: Nina Dudek

Teilen

puregreen – Dusch-Wassersparer im 2er-Set für nur 19 Euro. © puregreen

Mit puregreen sparen Sie beim Duschen bis zu 50 % Wasser – ohne Einbußen beim Duscherlebnis. Das Produkt überzeugte bei DHDL voll und ganz und seither auch Tausende Kunden.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bei vielen bekannten Anbietern ist dieser Produktstar aus „Die Höhle der Löwen“ bereits ausverkauft. Amazon hat allerdings noch einige Sets dieser innovativen Wasserspar-Aufsätze auf Lager. Schnell sein lohnt sich – wie meistens bei Produkten aus DHDL – auf alle Fälle. Amazon bietet das puregreen 2er-Set gerade für nur 19 Euro an.

Der Clou: Bei puregreen sorgt eine ausgeklügelte, spezielle Technik für einen gleichbleibenden Wasserstrahl ohne Kompromisse. Vergessen Sie Duschwasser ohne Druck und nur mager rieselndes Wasser: puregreen spart – ohne Gefühl zu sparen.

puregreen 2er-Set bestellen

Mit dem puregreen Dusch-Wassersparer können Sie jede Menge Wasser sparen – sparen aber nicht am Duschgefühl.

puregreen 2er-Set bestellen

puregreen: Warum Sie Wasser sparen – ohne sparsames Duschvergnügen

Wer mit herkömmlichen Systemen Wasser im Haushalt sparen möchte, hat oft einen gravierenden Nachteil: Sie drosseln einfach die Durchlaufmenge, was auf Kosten des Gefühls unter dem Duschkopf geht. Man spürt einfach, gerade beim Waschen langer Haare, dass weniger Wasser kommt.

Der puregreen Dusch-Wassersparer unterscheidet sich gravierend: Das Ventil besitzt eine seitliche Öffnung, die dem durchströmenden Wasser Luft hinzufügt und es effektiv mit dem Wasser verwirbelt. Auf diese Weise entsteht das typisch weiche, prickelnd-belebende Duschgefühl einer „normalen“ Dusche, aber mit nur halb so wenig Wasserverbrauch.

Bei einem normalen Standard-Duschkopf rauschen bis zu 15 Liter Wasser pro Minute durch. puregreen reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % – das sehen Sie bald an der Wasserabrechnung.

puregreen 2er-Set bestellen

puregreen: bis zu 50 % Wasser sparen

puregreen hilft bis zu 50 % Wasser zu sparen. © puregreen

Trinkwasser ist ein rares Gut, das immer knapper wird, je stärker der Klimawandel voranschreitet. Wassersparen im Alltag wird immer wichtiger. puregreen hilft Ihnen, diese wichtige Ressource zu sparen, ohne es wirklich zu merken. Mit dem einfach zu montierenden Dusch-Wassersparer lässt sich rund halb so viel Wasser einsparen.

puregreen: Dusch-Wassersparer einfach montiert

So einfach wie das Wassersparen mit puregreen an sich schon ist, so kinderleicht ist auch die Montage. Der Dusch-Wassersparer wird einfach per genormtem Gewinde zwischen Duscharmatur und Duschschlauch oder vor den Brausekopf geschraubt. Fertig.

puregreen lässt sich wirklich von jedem montieren. © puregreen

puregreen 2er-Set bestellen

Die Höhle der Löwen 2022: Das gibt‘s außerdem

Lemonist: Granulat gegen Pestizide auf Obst & Gemüse

BeeSafe: Der Safe fürs Fahrrad