Raclette-Vergleich 2022: die besten Modelle zum Überbacken und Grillen

Von: Philipp Mosthaf

Raclette gehört zu den beliebtesten Essen im Herbst und Winter. © phovoir / PantherMedia

Wenn Weihnachten und Silvester vor der Türe stehen, beginnt auch wieder die Raclette-Zeit. Welche Raclette-Grills im Vergleich besonders gut abschneiden, erfahren Sie hier.

Was der Elektrogrill oder Holzkohlegrill im Sommer ist, das ist der Raclette-Grill im Herbst und Winter. In der Vorweihnachtszeit oder selbst an den Feiertagen, wenn sich viele Menschen treffen, um das Jahr nochmals abzurunden, steht Raclette ganz oben auf der Liste. Man isst zusammen in größerer Runde, noch dazu über mehrere Stunden und kann sich so bequem unterhalten. Niemand, nicht einmal die Gastgeber, müssen kochen. Raclette ist nicht umsonst das beliebteste Essen an einem großen Tisch. Doch welcher Raclette-Grill ist empfehlenswert? Wir haben in unserem großen Raclette-Vergleich mehrere Modelle, auch der Top-Marken Tefal, WMF, Severin und Rommelsbacher, unter die Lupe genommen.

Raclette-Vergleich 2022: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Natürlich spielt die Anzahl der Personen eine große Rolle. Haben Sie eine größere Runde geplant mit acht Personen, dann kaufen Sie auch dementsprechend ein großes Raclette. Die Modelle gibt es in sämtlichen Größen, die meisten Raclettes sind für bis zu acht Personen geeignet.

aus? Viele Raclettes sind mit einer Grillfläche ausgestattet, sodass Sie Gemüse, Fleisch und Fisch anbraten können. Auch bei den Grillflächen gibt es Unterschiede. Manche verfügen über einen . Auf diesem Stein wird das Grillgut schonend gegart und zubereitet. Insbesondere wenn acht Pfännchen und noch Grillgut zeitgleich zubereitet werden, muss das Raclette über jede Menge Leistung verfügen. Achten Sie daher unbedingt auf die Watt-Leistung. In unserem Raclette-Vergleich haben die Modelle eine Leistung von 1300 bis 1500 Watt.

In unserem großen Raclette-Vergleich 2022 haben wir die Bestseller der Top-Marken unter die Lupe genommen. Wir bewerteten die Leistung, die Funktionen sowie die Grillmöglichkeiten. In unserem Überblick finden Sie das richtige Raclette – für jeden Geldbeutel.

Raclette-Vergleich 2022: SEVERIN Raclette-Grill mit Naturgrillstein und Grillplatte

SEVERIN Raclette-Grill mit Naturgrillstein und Grillplatte. © Amazon Produktbild

Leistung 1300 Watt Personenanzahl 8 Grillfläche 48,5 x 24 cm Grill Grillplatte + Naturgrillstein Besonderes Grill mit Antihaft-Beschichtung Bewertung 4,5 von 5 (4.675 Rezensionen)

Raclette-Vergleich 2022: WMF LONO Raclette

WMF LONO Raclette. © Amazon Produktbild

Leistung 1500 Watt Personenanzahl 8 Grillfläche 54,5 x 24,1 cm Grill Wende-Gussplatte Besonderes Grill und Pfännchen mit Antihaft-Beschichtung, spülmaschinengeeignet, praktische Ablage unbenutzter Pfännchen, variable Temperatureinstellung mit LED-Beleuchtung Bewertung 4,7 von 5 (3.327 Rezensionen)

Raclette-Vergleich 2022: SUNTEC Raclette Grill RAC-8151 Flex 8

SUNTEC Raclette Grill RAC-8151 Flex 8. © Amazon Produktbild

Leistung 1400 Watt Personenanzahl 8 Grillfläche 2 Grillflächen je 11,5 x 27,5 cm Grill Wendegussplatte Besonderes Grill mit Drehgelenk, Pfännchen mit Antihaft-Beschichtung Bewertung 4,4 von 5 (1.995 Rezensionen)

Raclette-Vergleich 2022: ROMMELSBACHER RCC 1500 Raclette-Grill

ROMMELSBACHER RCC 1500 Raclette-Grill. © Amazon Produktbild

Leistung 1500 Watt Personenanzahl 8 Grillfläche 41,5 x 22,5 cm Grill Alu-Druckguss-Grillplatte Besonderes Grill mit Xylan-Plus-Antihaft-Beschichtung, stufenlose Temperatureinstellung, Parkdeck für heiße Pfännchen Bewertung 4,7 von 5 (1.768 Rezensionen)

Raclette-Vergleich 2022: Tefal Raclette Ambiance RE4588

Tefal Raclette Ambiance RE4588. © Tefal

Leistung 1350 Watt Personenanzahl 10 Grillfläche 38 x 17,5 cm. Grill Grillplatte Besonderes Grillplatte und Pfännchen mit Antihaft-Beschichtung, Tischgrill-Funktion, spülmaschinengeeignet, Thermo-Spot Bewertung 4,6 von 5 (1.106 Rezensionen)