Radfahren bei Hitze: So schützen Sie Ihren Körper

Der Gesundheit zu Liebe

Von Philipp Mosthaf schließen

Radfahren bei großer Hitze kann eine große Herausforderung für den Körper sein. Erfahren Sie hier, wie Sie den Körper im Sommer schützen und was bei Hitze hilft.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ob MTB, E-Bike, elektronisches Lastenrad oder Fatbikes, die Räder mit den dicken Reifen – Fahrrad fahren wird immer beliebter und ausgefallener. Denn Radeln bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: anders als beim Laufen werden die Gelenke geschont, zudem ist Sport generell gut für das Herz-Kreislauf-System und man bewegt sich an der frischen Luft, kann die Natur in vollen Atemzügen genießen. Bei großer Hitze sieht das allerdings etwas anders aus. Im Sommer kommt der Körper schnell an seine Grenzen, verliert durch die hohen Temperaturen sehr viel Flüssigkeit. Zudem sind Sie permanent der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Dennoch müssen Sie auf Radfahren bei Hitze nicht verzichten. So wie es eine Regenausrüstung für das Fahrrad gibt, so können Sie sich auch im Sommer helfen. Wir verraten Ihnen einige Tipps und zeigen Ihnen Produkte, die Ihren Körper beim Radfahren im Sommer schützen.

Radfahren bei Hitze: Tipps & Tricks für den Sommer

Schutz vor der Sonne ist das A und O beim Radfahren im Sommer. Beugen Sie einem Sonnenstich vor. Dies gelingt am besten durch eine Kopfbedeckung und Sonnenbrille. Beim Thema Kopfbedeckung geht Sicherheit natürlich vor. Wir empfehlen Ihnen daher einen leichten Fahrradhelm mit Sonnenschild und Lüftungsschlitzen für eine ausreichende Belüftung. Kombinieren Sie doch Sonnenschutz und Sicherheit: Mittlerweile gibt es viele Fahrradhelme mit Visier. Nicht nur der Kopf muss vor der UV-Strahlung geschützt werden. Benutzen Sie Sonnenmilch oder -creme, um Arme, Nacken und Beine vor Sonnenbrand zu bewahren. Achten Sie auf einen ausreichenden Lichtschutzfaktor von mindestens 30. Für helle Hauttypen empfehlen wir LSF 50. Ideal für Sport in der Sonne ist Sonnencreme mit Zink. Diese Cremes enthalten Zinkoxid als natürlichen UV-Filter und werden daher auch gerne von Surfern verwendet. Radfahren bei Hitze beansprucht den Körper immens. Schließlich muss der Körper nicht nur die sportliche Aktivität verarbeiten, er kämpft auch noch gegen die eigene Überhitzung an. So geht viel Flüssigkeit verloren. Daher unser Rat: Trinken, trinken, trinken! Nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit mit wichtigen Mineralien und Natrium zu sich – Stichwort: Elektrolyte. Nur so bleiben Sie über die komplette Radtour leistungsfähig. Trinken Sie aber nicht nur in den Pausen. Nehmen Sie für die Fahrt immer ein bis zwei Flaschen mit, damit Sie auch unterwegs trinken können. Auch, wenn es eine Radtour erst richtig angenehm macht, verzichten Sie auf das eisgekühlte Radler oder andere alkoholische Getränke. Apropos Pausen: Sport im Sommer ist anstrengend, der Körper gelangt an seine Grenzen. Legen Sie daher regelmäßig und ausreichende Stopps im Schatten ein. Es bietet sich Ihnen die Möglichkeit, in einem Fluss oder See zu baden? Nichts wie rein. Aber Vorsicht: Gehen Sie langsam rein und gewöhnen Sie Ihren Körper an die Kälte. Bei einem „Temperaturschock“ können Herzkreislauf-Probleme auftreten. Im schlimmsten Fall erleiden Sie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, wie die DLRG berichtet. Radfahren bei Hitze ist schweißtreibend, egal wie anstrengend die Radtour ist. Generell ist bei Sport eine gute Funktionskleidung wichtig. Diese ist feuchtigkeitsregulierend, angenehm zu tragen und trocknet sehr schnell. Wir empfehlen im Sommer zudem helle Sportkleidung, da dunkle Klamotten das Sonnenlicht absorbieren. Viele Radfahrer empfehlen Kleidung aus Merinowolle. Diese bietet einen natürlichen Schutz vor UV-Strahlung. Merinowolle ist zudem atmungsaktiv und trocknet schneller als Baumwolle, so das Portal eurobike.at.

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Produkte vor, mit denen Radfahren bei Hitze kein Problem mehr sein sollte.

Shinmax Fahrradhelm mit abnehmbarem Visier – der Bestseller

+ Shinmax Fahrradhelm mit abnehmbarem Visier © Shinmax

Größe 57 - 62 cm Gewicht 350 g Belüftung Viele, atmungsaktive Öffnungen Sonnenschutz Abnehmbares Visier Material Polykarbonat Extras 6 LED-Rücklichter (3 Beleuchtungsmodi) Farben In 12 verschiedenen Farben erhältlich Amazon-Bewertung 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

VICTGOAL Fahrradhelm mit abnehmbarem, magnetischem Visier – top bewertet

+ VICTGOAL Fahrradhelm mit abnehmbarem, magnetischem Visier © VICTGOAL

Größe 57 - 61 cm Gewicht 310 g Belüftung 21 atmungsaktive Öffnungen Sonnenschutz Abnehmbares Visier + Sonnenschutzkappe Material Polykarbonat Extras 6 LED-Rücklichter (3 Beleuchtungsmodi) Farben In 9 verschiedenen Farben erhältlich Amazon-Bewertung 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mineralische Sonnencreme mit nanofreiem Zink von Eclat Skincare – der Bestseller

+ Mineralische Sonnencreme mit nanofreiem Zink von Eclat Skincare © Eclat Skincare

Lichtschutzfaktor 50 und UVA+++++ (höchster verfügbarer UVA-Schutz)

6x höherer Schutz dank Hydro-Shield

3x sicherer dank nanofreiem Zink, blockert hautalternde UVA-Strahlen

Ohne Weißeffekt und von Dermatologen entwickelt

Wasser- und schweißresistent

Menge: 75 ml

Amazon-Bewertung: 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Allergisches Sonnenschutz-Gel von Lavidal – parfümfreies Gel für Allergiker

+ Allergisches Sonnenschutz-Gel von Lavidal © Lavidal

Lichtschutzfaktor 20, 30 oder 50+

3-fach Zellschutz dank UVB, UVA und Infrarot-A

Bei Sonnenallergie und Mallorca-Akne

Ohne Parfüm, Farb- und Konservierungsstoffe

Leichte, wasserfeste Formulierung

Menge: 200 ml

Amazon-Bewertung: 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Isotonisches Getränkepulver von Revival – der Bestseller

+ Isotonisches Getränkepulver von Revival © Revival

Inhaltsstoffe Hydratationssalzen, Vitamin C, B1, B3, B5 und B12 Verzehrsempfehlung 1 Stick pro 500 ml Wasser Menge 6 Sticks à 10 g Geschmack 6 verschiedene Geschmackssorten Amazon-Bewertung 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Isostar Hydrate & Perform Iso Drink – Elektrolyt-Pulver für maximale Leistung

+ Isostar Hydrate & Perform Iso Drink © Isostar

Inhaltsstoffe Elektrolyte, Vitamin C & B1 sowie Calcium & Magnesium Verzehrsempfehlung 3 Dosierlöffel pro 500 ml Wasser Menge 400 g Geschmack 4 verschiedene Geschmackssorten Amazon-Bewertung 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Dextro Energy Zero Calories – Elektrolyt-Tabletten mit 0 Kalorien

+ Dextro Energy Zero Calories © Dextro Energy

Inhaltsstoffe Natrium, Magnesium, Calcium, Kalium und Chlorid Verzehrsempfehlung 1 Tablette pro 500 - 750 ml Wasser Menge 3x 20 Tabletten Geschmack 4 verschiedene Geschmackssorten Amazon-Bewertung 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Funktionsshirt für Herren aus Merinowolle von Alpin Loacker – der Bestseller

+ Alpin Loacker Merino T-Shirt für Herren © Alpin Loacker

Material 86 % Merinowolle (nachhaltig zertifiziert) Verfügbare Größen S - XL Erhältliche Farben Blau, Grau, Grün, Rot, Schwarz Amazon-Bewertung 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

VAUDE T-Shirt für Damen – Mix aus Merinowolle und Polyester

+ VAUDE Women's Sveit Shirt - T-Shirt Damen © VAUDE