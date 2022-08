Radfahren mit Hämorrhoiden: Mit dem richtigen Sattel ist das möglich

Bequem auf dem Fahrrad

Fahrradfahren bei Hämorrhoiden? Dieses Problem haben viele, doch darüber sprechen möchten die Wenigsten. Dabei ist der richtige Fahrradsattel bei Hämorrhoiden schon die halbe Miete.

Starker Juckreiz, Brennen und Nässen am After, manchmal sogar mit Blutungen. Und damit soll man auf den Fahrradsattel steigen? Möglich ist das nach Abklingen der akuten Symptome von Hämorrhoiden durchaus. Speziell geformte Fahrradsättel machen es möglich.

Radfahren mit Hämorrhoiden: Darf man das?

Die gute Nachricht: Ja! Vorausgesetzt, die akuten und schmerzvollen Erstsymptome klingen langsam ab. Bei Nässen oder Bluten sollten Sie vom Radfahren absehen und auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Eventuell überweist Sie Ihr Hausarzt auch an einen Facharzt für Hämorrhoiden, Proktologe genannt. Klingen die Symptome aber, steht – mit dem richtigen Fahrradsattel und einer gut gepolsterten Fahrradhose – einer Fahrradtour nichts im Weg. Bei leichten Beschwerden kann Radfahren die Heilung sogar unterstützen, denn Radfahren trainiert die Muskeln im Bein- und Po-Bereich und stärkt den Beckenboden, was sich positiv auf Hämorrhoiden auswirken kann.

Hämorrhoiden: Was ist das eigentlich?

Die gute Nachricht zuerst: Jeder Erwachsene hat Hämorrhoiden! Im Normalzustand sind die gut durchbluteten Gefäßpolster im Enddarm weder sicht- noch spürbar. Zusammen mit dem Schließmuskel sorgen Hämorrhoiden dafür, dass der Darm schön dicht bleibt. Sprechen wir im Alltag von Hämorrhoiden, meinen wir aber in der Regel die unangenehmen Symptome, wenn sie sich vergrößern. Es juckt, brennt und nässt am After, mitunter reißen die Gefäße und es kommt zu Blutungen. Ein höchst unangenehmes und intimes Thema, das viele von uns in Eigenregie kurieren – und unnötig leiden! Denn ein Besuch beim Arzt schafft schnell Abhilfe und die Symptome verschwinden oft schneller als mit Omas Hausmittelchen.

Der richtige Fahrradsattel bei Hämorrhoiden

Beim Kauf eines geeigneten Fahrradsattels sollten Sie darauf achten, dass die Sitzfläche an die Form des Beckens angepasst ist. Nur so stellen Sie sicher, dass die Hämorrhoiden beim Treten nicht gereizt werden. Zu schmale Sättel drücken direkt auf die Hämorrhoiden, zu breite Sättel verhindern aber den Trainingseffekt für den Beckenboden.

VELMIA Fahrradsattel mit ergonomischem 3-Zonen-Konzept

Fahrradsattel bei Hämorrhoiden mit 3-Zonen-Konzept

Allrounder-Fahrradsattel für Damen und Herren. Optimale Passform, 100 Prozent wasserdicht.

Amazon-Preis: 39,99 Euro

Für: Citybikes, Trekkingräder, Mountainbikes Bequem durch: Formgedächtnis-Polymer mit speziellem Memory Effekt Hämorrhoiden-tauglich weil: Spezielle Aussparung für Luftzirkulation gegen unerwünschtes Schwitzen im Intimbereich Zusätzlicher Komfort: 3 verschiedene Ausführungen, individuell nach Sitzhaltung und Fahrstil Amazon-Bewertungen: 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

ISM Unisex PN 3.0

Fahrradsattel bei Hämorrhoiden in besonderem Design.

Dieser optisch ungewöhnliche Unisex-Sattel verzichtet auf eine Sattelnase. Dies verringert den Druck auf das Weichgewebe und gewährleistet maximale Durchblutung. Die Fahrt wird deutlich gesünder und angenehmer.

Amazon-Preis: 169,95 Euro

Für: Rennräder, Triathlonräder, Zeitfahrräder Bequem durch: 120 mm Breite für Freiraum an den Oberschenkeln Hämorrhoiden-tauglich weil: Zweigeteilte Nase mit Freiraum für die Weichteile, spezielle ergonomische Form Zusätzlicher Komfort: Aerodynamische Belüftungsöffnungen Amazon-Bewertungen: 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Selle Royal Sattel Respiro Soft

Fahrradsattel bei Hämorrhoiden mit besonderem Belüftungssystem.

Komfort-Sattel für Damen und Herren, der sich sowohl für Pendler als auch für längere Fahrradtouren in der Freizeit eignet.

Amazon-Preis: 62,67 Euro

Für: Citybikes, Trekkingräder, Mountainbikes Bequem durch: Royalgel™-Polsterung bietet optimalen Halt, passt sich den Bewegungen an Hämorrhoiden-tauglich weil: Reduziert Druck auf den Dammbereich, stoßdämpfende Elastomere fangen Unebenheiten ab Zusätzlicher Komfort: Obermaterial reflektiert Sonnenstrahlen, senkt so die Oberflächentemperatur Amazon-Bewertungen: 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

WITTKOP Fahrradsattel 5 Zonen Medicus Konzept

Fahrradsattel bei Hämorrhoiden von Orthopäden entwickelt.

Diese Sattel aus der ältesten Sattel-Manufaktur Deutschlands wurde vom Orthopäden Dr. Torsten Werle entwickelt und in fünf Zonen eingeteilt. Sie sorgen beim Fahren für Entlastung, Stabilität, Komfort und optimale Ergonomie. Für Damen und Herren.

Amazon-Preis: 26,01 Euro

Für: Gravel-Bikes, Trekkingräder, Mountainbikes Bequem durch: 5 orthopädische Zonen Hämorrhoiden-tauglich weil: Aussparung in der Mitte verhindert den Druck auf den Intimbereich, Dämpfung von Vibrationen Zusätzlicher Komfort: Vorgeformte Geleinlagen passen sich der Bewegung an Amazon-Bewertungen: 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Hämorrhoiden-Salbe und weitere nützliche Helfer für Ihre Fahrradtour

Die Wahl des richtigen Sattels bewirkt bei Hämorrhoiden viel! Damit Sie noch schneller wieder auf dem Fahrrad sitzen und die Radtour auch genießen, können Sie diese kleinen Helfer gegen Hämorriden zusätzlich unterstützen.

Am besten nach der Radtour anwenden!

Hämorrhoidensalbe mit Weißer Schafgarbe

Fahrradfahren bei Hämorrhoiden kann durch Salbe angenehmer werden.

Weiße Schafgarbe ist ein völlig natürliches Kräuterprodukt und wurde schon früher zur schnellen Linderung bei allen Arten von Hämorrhoiden und Fissuren im Analbereich verwendet.

Amazon-Preis: 17,99 Euro

FOMI Hämorrhoiden Kühlakkus

Fahrradfahren mit Hämorrhoiden erleichtern durch Kühlung.

Ein Trick aus der Hausapotheke: Kältetherapie reduziert Schwellungen und Juckreiz und sorgt für sofortige Schmerzlinderung. Ideal bei Hämorrhoiden, aber auch nach einer Geburt, Operationen oder Pilzinfektion.

Kamillosan Wund- und Heilbad

Fahrradfahren bei Hämorrhoiden: ein Kamillenbad kann helfen

Das Heilbad mit Auszügen aus der Manzana-Kamille hilft gegen entzündliche Hautveränderungen im Genital- und Analbereich, Juckreiz, Hämorrhoiden und nach vaginalen Operationen.

Amazon-Preis: 17,99 Euro