Kraftvolle Helfer für den Rasenschnitt: Rasentraktoren und Aufsitzmäher

Von: Alina Wagner

Mit einem Rasentraktor macht die Gartenarbeit Spaß! © PantherMedia/bogdan.hoda

Pflegen Sie Ihren Rasen mit Rasentraktoren oder Aufsitzrasenmähern mühelos und effizient. Ideal für große Rasenflächen und komfortables Mähen.

Ein Rasenmäher mag für kleinere Rasenflächen ausreichend sein, aber bei sehr großen Rasenflächen kann er ineffizient sein. In solchen Fällen ist ein Rasentraktor oder ein Aufsitzrasenmäher mit einer breiteren Schnittfläche und höherer Leistung die bessere Wahl. Diese Geräte ermöglichen es Ihnen, größere Flächen in kürzerer Zeit zu mähen, was sowohl Zeit als auch Energie spart. Mit ihrem bequemen Sitz und der einfachen Bedienung bieten Rasentraktoren und Aufsitzrasenmäher auch einen höheren Komfort beim Mähen großer Rasenflächen.

Alpina, Yard Force als auch Texas sind renommierte Marken im Bereich der Gartengeräte und Rasenpflege. Sie bieten eine breite Palette von Produkten, einschließlich Rasentraktoren, Aufsitzmähern und anderen Gartengeräten. Wir stellen Ihnen in unserem Ratgeber Rasentraktoren und Aufsitzrasenmäher dieser Marken vor.

Was ist der Unterschied zwischen Aufsitzmäher und Rasentraktoren?

Konstruktion: Bei einem Aufsitzmäher sitzt der Fahrer direkt über dem Motor, ähnlich wie auf einem Motorrad. Bei einem Rasentraktor befindet sich die Antriebseinheit vor dem Fahrer, ähnlich wie bei einem Traktor.

Bei einem Aufsitzmäher sitzt der Fahrer direkt über dem Motor, ähnlich wie auf einem Motorrad. Bei einem Rasentraktor befindet sich die Antriebseinheit vor dem Fahrer, ähnlich wie bei einem Traktor. Größe und Leistung: Aufsitzmäher sind in der Regel kleiner und leistungsschwächer als Rasentraktoren. Sie eignen sich hauptsächlich für kleinere Rasenflächen und einfache Mäharbeiten. Rasentraktoren hingegen sind größer und leistungsstärker. Sie können große Rasenflächen effizient bearbeiten und anspruchsvollere Aufgaben wie das Mähen von Hängen oder dichtem Gras bewältigen.

Einsatzmöglichkeiten: Rasentraktoren bieten eine breitere Palette von Einsatzmöglichkeiten als Aufsitzmäher. Sie können mit verschiedenen Anbaugeräten wie Kehrbesen, Streuanhängern, Anhängern für den Transport von Materialien und sogar mit einem Frontlader ausgestattet werden. Dadurch sind Rasentraktoren vielseitiger und können für mehr als nur das Rasenmähen eingesetzt werden.

Preis: Aufsitzmäher sind in der Regel günstiger als Rasentraktoren. Das liegt hauptsächlich an ihren kleineren Größen und geringeren Leistungsanforderungen.

Aufsitzmäher und Rasentraktoren: Welches Gerät ist das richtige für Sie

Letztendlich hängt die Wahl zwischen einem Aufsitzmäher und einem Rasentraktor von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Für kleinere Rasenflächen mit begrenzten Anforderungen kann ein Aufsitzmäher ausreichend sein, während für größere Flächen oder zusätzliche Aufgaben ein Rasentraktor empfehlenswert ist. Darüber hinaus spielen auch die Form des Rasens und vorhandene Winkel in der Fläche eine maßgebliche Rolle. Bei einer Rasenfläche von 600 bis 800 Quadratmetern ist ein Aufsitzmäher geeignet, darüber hinaus sind Rasentraktoren für das Rasenmähen effizienter.

Rasentraktoren bei OBI

Der Kauf eines Rasentraktors ermöglicht eine bequeme Rasenpflege bei großen Flächen, spart Zeit und liefert professionelle Ergebnisse.

Alpina Rasentraktor AT3 108 HA

Alpina Rasentraktor AT3 108 HA © Alpina

Geeignet für große Flächen bis 6000 m²

108 cm Seitenauswurf

Wendig und präzise dank stufenlos einstellbarem hydrostatischem Getriebe

Optionaler Mulchstecker für gepflegten Rasen

Sieben voreingestellte Schnitthöhen für unterschiedliche Bedingungen

Große Räder sorgen für gute Traktion auch bei feuchtem Wetter

Einfaches Einschalten der Messer dank elektromagnetischer Zapfwellenkupplung

Leistungsstarker 432-cm³-Einzylindermotor STIGA ST 450

Kraftstoffsparend und geräuschreduzierend dank OHV-Technologie

Frontstoßfänger für Sicherheit und Doppelscheinwerfer für Arbeit bei Dunkelheit

Texas Rasentraktor XC160-102H

Texas Rasentraktor XC160-102H © Texas

Geeignet für Flächen größer als 2000 m²

Leistungsstarker 452 cm³ Motor

Elektrostart mit Schlüssel und Scheinwerfer

Hydrostatik-Getriebe aus den USA für die richtige Geschwindigkeit

Schnittbreite von 102 cm

Höheneinstellung von 30 mm bis 90 mm in 7 Stufen

Wenderadius von nur 45 cm

Fangkorb mit 270 l Kapazität

Benzintank von ca. 7,5 l

Aufsitzmäher bei OBI

Aufsitzrasenmäher ermöglichen ein bequemes und müheloses Mähen von unebenem Gelände und Hügeln. Sie bieten eine gute Traktion sowie Stabilität und ermöglichen gleichmäßiges Mähen.

Texas Benzin-Aufsitzmäher Rider 7600 2 in 1 mit Mulch-Kit

Texas Benzin-Aufsitzmäher Rider 7600 2 in 1 mit Mulch-Kit © Texas

Geeignet zum Mähen von Rasenflächen zwischen 800 - 1500 m²

Empfohlen für relativ flache Rasenflächen ohne steile Steigungen

Großzügige Schnittbreite von 76 cm für schnellen Arbeitsfortschritt

Höheneinstellung von 30 mm bis 76 mm möglich

432 cc Motor und 12 V Elektrostart mit Schlüssel

5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang

Kupplung, Bremse, Parkbremse, Choke-Gashebel und mechanischer Messerstart

Metallabdeckung und Metallabschirmung für Langlebigkeit

Anhängerkupplung für hinten montiertes Zubehör (maximale Belastung 50 kg)

Fangkorb nicht im Lieferumfang enthalten

Yard Force Akku-Aufsitzmäher ProRider E559 56 V

Yard Force Akku-Aufsitzmäher ProRider E559 56 V © Yard Force

Langlebiger Akku: Mit einer einzigen Akkuladung können Flächen von bis zu 8.000 m² gemäht werden

Effizientes Mähen: Der Aufsitzrasenmäher verfügt über ein Doppelmesser mit einer Schnittbreite von 96 cm, was ein schnelles und effizientes Mähen ermöglicht

Schnitthöhenverstellung: Mit der 12-fachen Schnitthöhenverstellung von 38 mm bis 114 mm können Sie die Rasenhöhe anpassen.

Benutzerfreundliches Bedienfeld: Die Steuerung des Aufsitzrasenmähers ist einfach über das gut erreichbare Bedienfeld möglich.

Informative Anzeige: Das LED-Display zeigt den Akkustand, den Kilometerstand und Fehlerinformationen an, um Sie stets über den Zustand des Mähers zu informieren.

Vor- und Rückwärtsgang: Der Aufsitzrasenmäher verfügt über Vor- und Rückwärtsgänge, was das Fahren und Mähen erleichtert.

3-in-1-Funktion: Der Mäher bietet die Funktionen zum Fangen des Schnittguts, Mulchen oder Seitenauswurf.

Komfortable Extras: Der Aufsitzrasenmäher ist mit einem Tempomat ausgestattet, der eine konstante Geschwindigkeit ermöglicht. Zudem verfügt er über eine praktische Ein-Kick-Fuß-Parkfunktion für zusätzlichen Komfort bei der Lagerung.