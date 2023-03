Von: Philipp Mosthaf

Das iPad 2021 erhalten Sie momentan bei Amazon reduziert. Sparen Sie starke 90 Euro auf das Apple-Tablet der 9. Generation mit 64 GB.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das Apple iPad 2021 (9. Generation) hat ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Standard-Ausführung des Apple-Tablets – hier finden Sie alle aktuellen iPad-Modelle in der Übersicht – verfügt über einen Speicherplatz von 64 GB, ein Retina-Display und ist mit dem Apple Pencil 1 kompatibel. Welches iPad mit welchem Apple Pencil funktioniert, erfahren Sie hier. Aktuell erhalten Sie das iPad 2021 bei Amazon stark reduziert. Sparen Sie mit dem 21 Prozent. Dadurch bezahlen Sie lediglich das Apple-Tablet lediglich 339 Euro statt 429 Euro . Das ist der aktuelle Tiefpreis im Netz!

🟢 Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

🟢 Gute Performance

🟢 Starke Grafikleistung

🟢 Gute Akkukapazität

🟢 Verbesserung gegenüber der Vorgänger

🔴 Unverändertes Design

🔴 Kein 5G

🔴 Kein Wi-Fi 6

🔴 Screen-to-Body-Ratio könnte höher sein (nur 74 %)

Das Apple iPad 9. Generation erweist sich im Test einmal mehr als leistungsstarkes, aber in vielen Bereichen durchschnittliches Tablet. Äußerlich wurde die Neuauflage im Vergleich zum Vorgänger fast gar nicht verändert. Apple hält auch an einigen Designentscheidungen fest, die bei den anderen Modellen im Sortiment bereits verschwunden sind – beispielsweise an der Lightning-Schnittstelle. Einige Aspekte der Ausstattung wurden aber verbessert, auch der Akku überzeugt. Das Display performt eher mittelmäßig. Dafür ist das iPad 9 die preisgünstige Wahl im Tablet-Sortiment von Apple.