Premium-Kaffeevollautomat EQ.500 von Siemens – 53 Prozent reduziert

Von: Ömer Kayali

Auf den Siemens EQ.500 Kaffeevollautomat bekommen Sie 60 Prozent Rabatt. © Siemens

Kaffeevollautomaten von Siemens zählen zu den beliebtesten im Handel. Die EQ.500 ist aktuell ganze 53 Prozent günstiger zu haben.

Ein Kaffeevollautomat ist sehr praktisch. Per Knopfdruck erhalten Sie nach wenigen Sekunden eine frische Tasse Kaffee. Sie müssen lediglich dafür sorgen, dass ausreichend Wasser, Bohnen und gegebenenfalls Milch in den jeweiligen Behältern vorhanden sind. Je nach Modell bereitet die Kaffeemaschine verschiedene Arten von Kaffee zu, darunter Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und viele mehr. Viele Geräte verfügen auch über einen integrierten Milchaufschäumer, für Kaffeegetränke mit frischem Milchschaum.

Der Siemens EQ.500 Kaffeevollautomat verfügt über all diese Funktionen. Bei Amazon bekommen Sie die Maschine derzeit für nur 615,99 Euro – das ist 53 Prozent günstiger als die Hersteller-UVP von 1.299 Euro.

Vorteile Nachteile ✔️ Kluges Display-Design ❌ Mahlwerk etwas zu grob ✔️ Guter Milchschaum ✔️ Espresso in Ordnung ✔️ Gute Lautstärke ✔️ Reinigung mit Vorbildcharakter

Siemens Kaffeevollautomat EQ.500 integral im Angebot

Siemens Kaffeevollautomat EQ.500 integral TQ505D09 © Siemens

Maße 27,2 x 45 x 36,7 cm Leistung 1.500 Watt Fassungsvermögen Bohnenbehälter 270 g Fassungsvermögen Wassertank 1,7 l Fassungsvermögen Milchbehälter 0,7 l Wasserpumpendruck 15 bar Kabellänge 1 m Milchbezug Integrierter Milchbehälter Milchaufschäumer Integriert Heißwasserfunktion ✔️ Doppeltassenbezug ✔️ Automatische Reinigung ✔️ Mahlwerk Keramik Bewertung 4,3 von 5 ⭐ (4.546 Bewertungen)

Siemens Kaffeevollautomat EQ.500: Die wichtigsten Features im Überblick

Automatische Reinigung : Nach dem Zubereiten eines Getränks mit Milch startet eine automatische Dampfreinigung, sodass sich in den Schläuchen keine Reste ablagern. Die Brüheinheit reinigen Sie manuell – sie lässt sich auf der Vorderseite einfach entnehmen und unter laufendem Wasser säubern.

: Nach dem Zubereiten eines Getränks mit Milch startet eine automatische Dampfreinigung, sodass sich in den Schläuchen keine Reste ablagern. Die Brüheinheit reinigen Sie manuell – sie lässt sich auf der Vorderseite einfach entnehmen und unter laufendem Wasser säubern. Intuitives Display : Das coffeeSelect Display zeigt Ihnen die verschiedenen auswählbaren Kaffeegetränke an. Mit einem Druck startet die EQ.500 die Zubereitung.

: Das coffeeSelect Display zeigt Ihnen die verschiedenen auswählbaren Kaffeegetränke an. Mit einem Druck startet die EQ.500 die Zubereitung. Integrierter Wasserfilter : Der Brita Intenza Wasserfilter ist eingebaut und sollte hin und wieder ausgetauscht werden.

: Der Brita Intenza Wasserfilter ist eingebaut und sollte hin und wieder ausgetauscht werden. Extra starker Kaffee : Die aromaDoubleshot Funktion aktiviert einen doppelten Mahl- und Brühvorgang. Sie bekommen einen stärkeren Kaffee ohne bitteren Beigeschmack.

: Die aromaDoubleshot Funktion aktiviert einen doppelten Mahl- und Brühvorgang. Sie bekommen einen stärkeren Kaffee ohne bitteren Beigeschmack. Zwei Getränke auf einmal: Per Tastendruck serviert die EQ.500 auch zwei Tassen gleichzeitig, dank des Doppeltassenbezugs.

Wie häufig sollte man Kaffeevollautomaten entkalken?

Es ist wichtig, den Kaffeevollautomaten regelmäßig zu entkalken, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert und um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. In der Regel sollte das Gerät alle zwei bis drei Monate entkalkt werden, wenn er häufig genutzt wird. Wenn Sie ihn seltener nutzen, reicht es auch alle sechs Monate. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers, da jedes Gerät unterschiedliche Anforderungen hat.