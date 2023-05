Bis zu 39 % sparen: Benzin-Rasenmäher von Scheppach jetzt stark reduziert

Von: Julia Schuster

Bei eBay sind gerade verschiedene Benzinrasenmäher reduziert. © Scheppach

Mit einem Benzin-Rasenmäher können Sie auch großflächige Wiesen mähen. Bei eBay sind gerade mehrere Modelle von Scheppach reduziert.

Damit der Garten schön und gepflegt aussieht, müssen Hobbygärtner viel Arbeit investieren. Mit dem Frühling kehren neben höheren Temperaturen auch einige Aufgaben im Garten zurück auf den Tagesplan, beispielsweise die Rasenpflege. Ein Rasenmäher ist daher unverzichtbar. Modelle gibt es viele: vom elektrisch betriebenen bis zum Benzin-Rasenmäher. Wo ein Elektro-Rasenmäher häufig an seine Grenzen stößt, leistet ein Benzin-Rasenmäher vor allem bei großen Flächen zuverlässig gute Arbeit. Bei eBay sind aktuell verschiedene Modelle von Scheppert stark reduziert.

Scheppach Benzin-Rasenmäher MS225-53

Scheppach Benzin-Rasenmäher MS225-53 © Scheppach

Der MS225-53 überzeugt mit einem leistungsstarken 4-Takt-Benzinmotor und einer extra weiten Schnittbreite von 53 cm. Zudem verfügt der Rasenmäher über eine integrierte Reinigungsfunktion. Der Fangkorb fasst 65 Liter. Dank der Füllstandsanzeige wissen Sie immer, wie voll der Fangkorb ist. Mithilfe des Radantriebs können Sie auch bei Steigungen den Rasenmäher noch leicht schieben.

Preis 339 statt 499 €, Ersparnis: 160 € Schnittbreite 53 cm Schnitthöhe 25 - 75 cm Leistung 7 PS Besonderheiten Radantrieb, Mulchfunktion, Seitenauswurf

Scheppach Benzin-Rasenmäher MS132-42

Scheppach Benzin-Rasenmäher MS132-42 © Scheppach

Für kleinere bis mittelgroße Gärten eignet sich der MX132-42. Mit einer schmalen Schnittbreite von 42 cm erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen. Den 4-Takt-Benzinmotor können Sie mit einer Seilzugstartvorrichtung starten. Die robuste Fangbox fasst 45 Liter und verfügt über eine Füllstandsanzeige. Zum leichteren Schieben ist der Rasenmäher mit einem Radantrieb ausgestattet.

Preis 199,95 statt 329 €, Ersparnis: 129,05 € Schnittbreite 42 cm Schnitthöhe 25 - 75 cm Leistung 3,4 PS Besonderheiten Radantrieb, robuste Fangbox

Scheppach Benzin-Rasentraktor MR196-61

Scheppach Benzin-Rasentraktor MR196-61 © Scheppach

Große Rasenflächen können Sie mit dem Aufsitzrasenmäher MR196-61 von Scheppach ganz ohne Anstrengung mähen. Mit einer Schnittbreite von 61 cm und einem extra großen Fangkorb erreichen Sie einen schnellen Arbeitsfortschritt, ohne alle paar Meter zum Leeren anhalten zu müssen. Vier Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang ermöglichen ein problemloses Rangieren.

Preis 1.299 statt 1.999 €, Ersparnis: 700 € Schnittbreite 61 cm Schnitthöhe 35 - 75 cm Leistung 6,5 PS Besonderheiten Elektrostart, 150 Liter Fangsack

Die Vorteile eines Benzin-Rasenmähers

Weil Sie im Gegensatz zu einem Elektro-Rasenmäher nicht auf ein Kabel achten müssen, können Sie einen Benzin-Rasenmäher leichter bewegen und mit ihm auch schwer zugängliche Areale mähen. Da die Rasenmäher im Verhältnis etwas schwerer sind, haben die meisten einen Radantrieb. So können Sie das Gerät auch an Steigungen leicht schieben. In der Regel bewältigen Benzin-Rasenmäher auch hohes oder nasses Gras. Aufgrund der stabileren Bauweise verfügt der Großteil der benzinbetriebenen Geräte über einen größeren Auffangkorb als ihre elektrischen Kollegen. So können Sie größere Flächen ohne Unterbrechung mähen.