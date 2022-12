Makita Akkuwerkzeuge und Zubehör – jetzt bis zu 125 € auf Bestseller sparen

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Werkzeuge von Makita zählen zu den leistungsfähigsten Geräten auf dem Markt. Nicht nur Hobbyhandwerker, auch Profis nutzen gerne die vielseitigen Elektrowerkzeuge des japanischen Herstellers. © Makita

Der Werkzeughersteller Makita steht für hohe Qualität und langlebige Geräte. Aktuell können Sie auf einige Bestseller kräftig sparen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Mal ein Loch in die Wand bohren, eine Schraube ins Holzbrett jagen oder eine Sechskantmutter lösen – für unterschiedliche Aufgaben in Heim und Garten werden verschiedenste Werkzeuge benötigt. Wer will da schon bei jeder Aufgabe zum Nachbarn rennen und sich irgendwas ausborgen müssen?

Die Bandbreite an Werkzeugherstellern ist riesig, die Auswahl schwierig. So stehen Hersteller wie Makita, Bosch und Einhell für absolute Qualität und werden von Profis wie auch Hobby-Handwerkern gleichermaßen genutzt. Das Unternehmen Makita versorgt Do-it-yourself-Fans mit sämtlichen Elektrowerkzeugen, die man(n) benötigt. Vom starken Akkuschrauber bis hin zum Werkzeugset für kleinere Arbeiten. Aktuell gibt es bei Amazon wieder zahlreiche Makita-Bestseller drastisch reduziert. Sparen Sie bis zu 140 Euro.

Ein Akku – volle Flexibilität für Ihre Geräte Die meisten Makita Akkugeräte sind mit einem 18-Volt-Systemakku ausgestattet. Dieser ist so gebaut, dass er kompatibel mit einer Vielzahl von anderen Elektrowerkzeugen ist. So können Sie einen Akku für mehrere Geräte verwenden und müssen nicht immer einen Akku dazu kaufen. Das ist nicht nur flexibel, es schont auch Umwelt und Portemonnaie.

Makita Akku-Bohrhammer DHR171Z – jetzt 35 % reduziert

Makita Akku-Bohrhammer DHR171Z © Makita

Makita Akku-Bohrhammer kaufen

Aktueller Preis 123,92 € statt 191,40 € Funktionen Bohren, Hammerbohren Spannungsklasse 18 Volt Bürstenloser Motor ✔️ Schlagstärke 1,2 Joule Bohrleistung 10 mm (Stahl) / 13 mm (Holz) / 17 mm (Beton) Werkzeugaufnahme SDS-Plus Ausstattung Konstantelektronik, Temperaturüberwachung, Überlastschutz, Tiefentladeschutz, LED Wird mit Akku und Ladegerät geliefert? ❌ Gewicht Maximal 2,8 kg (je nach Akku) Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Makita Akku-Winkelschleifer DGA504Z – jetzt 40 % reduziert

Die Akku-Werkzeuge von Makita überzeugen durch hohe Leistung und einen 18V-Antrieb. © Amazon Produktbild

Makita Akku-Winkelschleifer kaufen

Aktueller Preis 108,05 € statt 179,80 € Spannungsklasse 18 Volt Bürstenloser Motor ✔️ Scheibendurchmesser 125 mm Leerlaufdrehzahl 8500 U/min Ausstattung Sanftanlauf, LED-Licht, Automatic torque Drive Technology Wird mit Akku und Ladegerät geliefert? ❌ Gewicht Maximal 2,5 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Makita Akku-Handkreissäge DHS680Z – jetzt 37 % reduziert

Makita Akku-Handkreissäge DHS680Z © Makita

Makita Akku-Handkreissäge kaufen

Aktueller Preis 187,99 € statt 300,44 € Spannungsklasse 18 Volt Bürstenloser Motor ✔️ Sägeblattdurchmesser 57 mm Leerlaufdrehzahl 5000 U/min Ausstattung Doppel-LED-Licht, Automatic torque Drive Technology Wird mit Akku und Ladegerät geliefert? ❌ Gewicht 3,3 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z – jetzt 39 % reduziert

Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z © Makita

Makita Akku-Schlagschrauber kaufen

Aktueller Preis 174,99 € statt 288,84 € Spannungsklasse 18 Volt Bürstenloser Motor ✔️ Drehmoment 70 / 130 / 180 / 330 Nm Leerlaufdrehzahl 0-1000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 U/min Ausstattung Doppel-LED-Licht, Tiefentladeschutz Wird mit Akku und Ladegerät geliefert? ❌ Gewicht 1,5 - 1,8 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Makita Akku-Werkzeuge im Angebot – weitere Bestseller

Makita Akku-Kombihammer DHR243Z: Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer; Akku-Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Der bürstenlose Motor sorgt für mehr Ausdauer, eine längere Lebensdauer und kompakte Bauweise. Mit Rutschkupplung, Anschluss für Staubsaugung, Tiefenanschlag, Seitengriff. Technische Details: Schlagstärke 2,0 Joule, Bohrleistung 24 mm (Beton) / 27 mm (Holz) / 13 mm (Stahl), Leerlaufschlagzahl 0-4.700 U/min, Leerlaufdrehzahl 0-950 U/min. Jetzt 34 % reduziert.

Makita Akku-Kombihammer für 207,03 € statt 312,04 €

Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer; Akku-Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Der bürstenlose Motor sorgt für mehr Ausdauer, eine längere Lebensdauer und kompakte Bauweise. Mit Rutschkupplung, Anschluss für Staubsaugung, Tiefenanschlag, Seitengriff. Technische Details: Schlagstärke 2,0 Joule, Bohrleistung 24 mm (Beton) / 27 mm (Holz) / 13 mm (Stahl), Leerlaufschlagzahl 0-4.700 U/min, Leerlaufdrehzahl 0-950 U/min. Jetzt 34 % reduziert. Makita Akku-Schlagschrauber DTW700Z: Kraftvoller Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor, Tiefentladeschutz und Doppel-LED. Technische Details: Drehmoment 150/200/320/700 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 U/min, Leerlaufschlagzahl 0-1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 U/min. Jetzt 36 % reduziert.

Makita Akku-Schlagschrauber für 224,90 € statt 349,99 €

Kraftvoller Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor, Tiefentladeschutz und Doppel-LED. Technische Details: Drehmoment 150/200/320/700 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 U/min, Leerlaufschlagzahl 0-1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 U/min. Jetzt 36 % reduziert. Makita Universal-Werkzeugset im Koffer: 120-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl, leicht zu transportieren. Der Koffer enthält eine Vielzahl der beliebtesten Handwerkzeuge und Zubehör: 3/8“ Ratsche, Steckschlüssel-Einsätze, Adapter, Verlängerungen, Ringmaulschlüssel, ¼“ Ratsche, Sechskantschlüssel und eine Vielzahl der beliebtesten Bits. Jetzt 40 % reduziert!

Makita Werkzeugset für 80 € statt 133,50 €