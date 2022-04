Nachhaltig und besser als neu: Darum sollten Sie auf refurbished Artikel setzen

Von: Philipp Mosthaf

Besser geht es nicht! Neuwertige Produkte und dabei noch jede Menge Geld sparen – eBay refurbished macht das möglich. © Krakenimages.com / PantherMedia

Neuwertige Ware und dabei noch kräftig sparen: Mit refurbished Artikeln ist das möglich! Lesen Sie hier, wieso diese Produkte besser sind als neu.

Markenprodukte – insbesondere im Entertainment- und Elektroniksegment – sind äußerst beliebt. Doch hochwertige Ware hat auch ihren Preis. Für viele Menschen sind die Produkte schlichtweg zu teuer. Wer dennoch ein Markenprodukt haben möchte, der sieht sich oft nach B-Ware um. Nicht umsonst gehört eBay Kleinanzeigen zu den meistgeklickten Webseiten in Deutschland. Doch ist das Produkt aus zweiter Hand auch wirklich gut? Neben dieser wichtigen Frage spielt auch die fehlende Garantie eine große Rolle. Greifen Sie doch einfach zu refurbished Artikel bei eBay. Diese sind zertifiziert und wurden von eBay selbst oder ausgewählten Unternehmen geprüft. Außerdem sparen Sie auf diese neuwertigen Artikel bis zu 50 %. Was refurbished genau bedeutet und warum diese Artikel besser sind als neue, erfahren Sie hier.

Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet refurbished?

Refurbished ist der Geheimtipp bei eBay für all diejenigen, die tolle Markenprodukte zum Schnäppchenpreis ergattern wollen. Refurbished beschreibt neuwertige und einwandfreie Ware. Die generalüberholten Produkte wurden direkt vom Hersteller oder von verifizierten Händlern überprüft und zertifiziert. Second Hand war gestern! Zudem erhalten Sie vom Verkäufer 30 Tage Rückgaberecht und können so die neuwertige Ware auf Herz und Nieren überprüfen. eBay gewährt obendrein noch den eBay-Käuferschutz und Sie erhalten ein Jahr Garantie inklusive. Das Beste: Sie können selbst wählen, welchen Zustand der gekaufte refurbished Artikel haben soll.

Wie lassen sich refurbished Artikel unterscheiden?

Neuwertig ist nicht gleich neuwertig. Darum hat eBay bei refurbished Artikel vier unterschiedliche Kategorien eingeführt. So wird offen kommuniziert, welchen Zustand die B-Ware tatsächlich hat. 30 Tage Rückgaberecht gibt es auf alle refurbished Artikel.

Zertifiziert: Der Artikel befindet sich in einem einwandfreien und neuwertigen Zustand, entspricht damit den Herstellerspezifikationen.

Der Artikel befindet sich in einem einwandfreien und neuwertigen Zustand, entspricht damit den Herstellerspezifikationen. Hervorragend: Die Ware befindet sich in einem neuwertigen Zustand.

Die Ware befindet sich in einem neuwertigen Zustand. Sehr gut: Das Produkt befindet sich in einem sehr guten Zustand.

Das Produkt befindet sich in einem sehr guten Zustand. Gut: Der refurbished Artikel weist einen guten Zustand auf.

Besser als neu – die Vorteile von refurbished Artikeln

Bei eBay refurbished erhalten Sie eine riesengroße Auswahl an neuwertigen Artikeln zum Toppreis. Sparen Sie auf Geräte wie den kabellosen Akku-Staubsauger AEG QX8-1-45CR und weitere Markenprodukte aus allen Kategorien bis zu 50 %. Noch besser: Für Versand und Retoure werden keine Kosten berechnet. Mehr sparen geht nicht! Die Qualität ist exzellent und die Geräte erfüllen sämtliche Leistungsstandards. Keine Sorge, Sie bleiben auf keinen Fall auf der Ware sitzen. eBay gewährt Ihnen den eBay-Käuferschutz und Sie erhalten 30 Tage Rückgaberecht. Obendrein erhalten Sie für die B-Ware ein Jahr Garantie. So geht entspanntes Shoppen. Ein weiterer großer Vorteil betrifft unsere Umwelt und das Klima: Die neuwertige Top-Produkte landen nicht auf dem Müll und werden verschrottet. Sie persönlich geben refurbished Artikeln ein zweites Leben und leisten so einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Refurbished Artikel: Alles auf einen Blick

Zertifiziert Hervorragend Sehr gut Gut Zustand wie neu keine sichtbaren Gebrauchsspuren leichte Gebrauchsspuren sichtbare Gebrauchsspuren Funktionalität 100 % 100 % 100 % 100 % Akkuleistung (falls nötig) 80 % 80 % 80 % 80 % Rückgaberecht 30 Tage 30 Tage 30 Tage 30 Tage Verkäufer vom Hersteller zertifiziert qualitätsgeprüft qualitätsgeprüft qualitätsgeprüft Versand & Retoure gratis gratis gratis gratis Verpackung neu original oder neutral original oder neutral original oder neutral Zubehör (falls inkl.) neu, ggf. nicht original neu, ggf. nicht original neu, ggf. nicht original neu, ggf. nicht original

