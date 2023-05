Drachenhaut & Pop-up-Dach – neue Hacks beim Regenschutz fürs Fahrrad

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Ein Regenschirm ist sicher keine Lösung auf dem Fahrrad ... © olly18/PantherMedia

Wenn‘s mal wieder länger regnet ... Lassen Sie sich von Regenwetter nicht abhalten, aufs Rad zu steigen. Wir haben geniale, neue Produkte entdeckt, die Sie trocken ans Ziel bringen.

Regenhose, Regenponcho, Überschuhe ... Alles altbekannte Klassiker. Doch es gibt auch innovative neue Regenschutzprodukte auf dem Markt, die Radfahrer trocken ans Ziel bringen. Sie werden staunen, was sich findige Geister alles einfallen ließen, um dem Regenwetter ein Schnippchen zu schlagen.

Die Top 7 beim Regenschutz für Fahrradfahrer

Bub-up®: Das mobile Regendach für Rad & Roller

Eine echte Alternative zur Fahrrad-Regenbekleidung: der Bub-up® © Decathlon

Exklusiv bei Decathlon

Der Bub-up® bietet einen vollständigen, wasserdichten Regenschutz vom Kopf bis zu den Oberschenkeln. Die Montage ist denkbar einfach: Er wird wie ein Rucksack getragen und vorne mit zwei Klettverschlüssen am Fahrradlenkers fixiert.

Mini-Schutzblech, Maxi-Wirkung

Fahrrad Spritzschutz für Räder mit 26, 28 oder 29 Zoll © Amazon

Für 9,95 € bei Amazon

Man kennt sie aus dem Rennradsport, wo jedes Gramm Gewicht zählt. Die sogenannten Mudcatcher schützen dort vor Spritzwasser, wo es wirklich stört: am Gesäß. Gerade an Fixies oder Gravel-Bikes, an denen man nicht unbedingt klobige Schutzbleche montieren will eine tolle Spritzschutz-Alternative.

Die Drachenhaut für trockene Beine: der innovative Regenschutz fürs Fahrrad

Die Drachenhaut ist der innovative 2-in-1 Regenschutz für Radfahrer. © Amazon

Gesehen bei Amazon

Die sogenannte Drachenhaut ist der perfekte Regenschutz für eilige Stadtradler. Sie werden in einer kleinen Näherei in Markdorf am Bodensee produziert und schützen beim Fahren die Beine, beim Abstellen des Bikes gleichzeitig auch den Sattel. So bleibt alles trocken, die Regenhaut ist außerdem im Expresstempo einsatzbereit und wieder aufgeräumt.

Fahrradhelm-Regenüberzug mit Sichtfenster für Leuchte

BTR Fahrradhelm-Regenüberzug © Amazon Produktbild

Für 15,95 bei fahrrad24

Dieses Helm Cover passt sich an nahezu jede Helmform an, auch an Helme mit Schirm. Der Clou: Seine transparente Fläche eignet sich ideal für Helme mit Leuchte, große Reflektoren sorgen für bessere Sichtbarkeit im Dunklen.

Fahrrad-Regenponcho mit Sichtfenster für das Fahrradlicht

Tatonka Bike Poncho mit Kapuze © Amazon

Ab 49,24 € bei Amazon

Bei diesem Regenponcho hat jemand mitgedacht. Denn er geht besonders weit nach unten und schützt so vor Spritzwasser. Außerdem sorgt ein Sichtfenster vorne dafür, dass das Vorderlicht ungehindert seine Arbeit tun kann. Ein Plus an Sicherheit und Trockenheit für dunkles, schlechtes Wetter.

Minimallösung mit maximalem Regenschutz: Rainlegs

Rainlegs Regenbekleidung in den Größen M bis XL © Amazon

Ab 19,99 € bei Amazon

Ein Kleidungsstück aus dem Profisport erobert die breite Masse: Regen-Chaps oder Rainlegs. Sie schützen die Vorderseite der Oberschenkel, die beim Radfahren am meisten dem Regen ausgesetzt ist. Für kürzere Strecken perfekt.

Must have für Schlechtwetterradler: regendichte Multifunktions-Tasche

Rohtar 3-in-1 Fahrradtasche © Amazon Produktbild

35,80 € bei Amazon

Die Rohtar Fahrradtasche (18 bis 25 l) kann als Gepäckträgertasche, Umhängetasche und Fahrradrucksack eingesetzt werden. Diese Drybag ist innerhalb 60 Sekunden umgebaut und damit ein echtes Multitalent. Dank des Klicksystems kann die Fahrradtasche schnell und einfach am Gepäckträger angebracht werden.