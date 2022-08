Regenausrüstung fürs Fahrrad: So bleiben Sie trocken

Von: Philipp Mosthaf

Mit der richtigen Regenbekleidung sowie Regenausrüstung fürs Fahrrad halten Sie Wind und Wetter stand. © Hanno Bode / Imago

Eine gute Regenausrüstung ist wichtig, um beim Fahrradfahren trocken zu bleiben. Hier erfahren Sie, was Sie alles brauchen, um gut durch den Herbst zu kommen.

Ein wechselhafter Sommer mit viel Regen liegt hinter uns, ein ebenso nasskalter Herbst könnte folgen. Wer dennoch gerne und ständig mit dem Fahrrad unterwegs ist, der benötigt neben einem Fahrradhelm auch eine optimale Regenausrüstung. Doch dabei spielt nicht nur die Regenbekleidung eine große Rolle, auch das Fahrrad sollte geschützt werden. Hier erfahren Sie, welches Equipment nötig ist, um sicher und vor allem trocken durch den Regen zu kommen.

Regenbekleidung fürs Fahrrad: Trocken von Kopf bis Fuß

Wer auch bei schlechtem Wetter Fahrrad fahren möchte, der sollte gut gekleidet sein. Das fängt bei einem guten Regenponcho an und hört bei Überschuhen für die Füße auf. Im Folgenden finden Sie geeignete Regenbekleidung zum Fahrrad fahren. Wir haben dabei die Bestseller jeder Kategorie für Sie zusammengestellt, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern. Denn wie heißt es so schön: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!“

Regenausrüstung fürs Fahrrad: Inhaltsverzeichnis

Fahrradhelm-Regenüberzug: Wasserdichte Regenhaube für den Helm

BTR Fahrradhelm-Regenüberzug. © Amazon Produktbild

BTR Regenüberzug: 100 Prozent wasserdichter Helmüberzug mit Reflektoren. Dank Easy-fit-Zugschnur ist der Überzug schnell am Fahrradhelm angebracht. Wählen Sie aus den Farben Neongelb, Pink, Rot, Orange, Schwarz oder leuchtendes Silber. Auch im 2er-Pack erhältlich.

Vaude Fahrradhelm-Regenüberzug. © Amazon Produktbild

Vaude Regenüberzug: Wind- und wasserdichter Unisex-Überzug aus Zwei-Lagen-Material. Erhöhte Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente. Der Überzug wird in Einheitsgröße geliefert, ist durch den Kordelzug weitenregulierbar. Farbe: Neongelb.

Fahrrad-Regenponcho: Rundumschutz von Kopf bis zum Knie

Hock Fahrrad-Regenponcho. © Amazon Produktbild

Hock Fahrrad-Regenponcho: Wasserdichter Rundumschutz mit Kapuze und seitlichen Sichtfenstern sowie Reflektoren für eine erhöhte Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Der Regenponcho „Rain Stop“ ist aus hochwertigem Nylon-Material gefertigt. Die PVC-Beschichtung und die Nahtversiegelungstechnologie sorgen für 100-prozentigen Wasserschutz. Die Kapuze bietet Platz für einen zusätzlichen Fahrradhelm, dank des verlängerten Schirm kommt kein Regen in die Augen. Durch das integrierte Hüftband wird ein störendes Flattern verhindert. Für die Aufbewahrung von Smartphone, Portemonnaie und Co. dient eine integrierte Brusttasche. In den Farben Marineblau, Gelb und Rot erhältlich.

Vaude Fahrrad-Regenponcho Valdipino. © Amazon Produktbild

Vaude Fahrrad-Regenponcho Valdipino: Wasserdichter und windabweisende Regenponcho zum Fahrradfahren. Zwei seitliche Eingriffe bieten Flexibilität, eine Fronttasche kann zum Verstauen von Handy, Portemonnaie und Co. verwendet werden. Der Regenponcho lässt sich leicht in die integrierte Tasche verstauen und ist damit ideal zum Transportieren. Das Modell ist umweltfreundlich und ohne PFC (Perfluorcarbone) hergestellt. Das VAUDE Green Shape-Label steht für ein umweltfreundliches, funktionelles Produkt aus nachhaltigen Materialien. In der Farben Schwarz, Marine, Lemongelb und Indian Red erhältlich.

Regenjacken fürs Fahrrad: komfortabel und funktionell

Ettore Herren Fahrrad-Regenjacke. © Amazon Produktbild

Ettore Herren Fahrrad-Regenjacke: Wasserdichte und atmungsaktive Regenjacke für Herren. Die reflektierenden Muster sorgen für eine hohe Sichtbarkeit. Wasserdicht mit 8.000 mm. Eine wasserdichte Reißverschlußtasche an der Brust sowie eine größere Kartentasche am unteren Rücken sorgen für genügend Stauraum für die wichtigsten Gegenstände. Für eine erhöhte Belüftung sorgen Unterarm-Reißverschlussöffnungen. Fleece-Futter an der Innenseite des Halses bringt zusätzlichen Komfort, ebenso der längere Rücken. In Gelb und Rot erhältlich.

Little Donkey Damen Fahrrad-Regenjacke. © Amazon Produktbild

Little Donkey Damen Fahrrad-Regenjacke: Die Damen-Fahrradjacke bietet dank DWR-Finish und PU-beschichteter Membran Wasserschutz und ist nahtversiegelt. Die Kapuze ist hochverstellbar und helmfreundlich. Bei Nichtgebrauch kann sie zusammengerollt verstaut werden. Der gefütterte Kinnschutz sorgt für hohen Tragekomfort. Mesh-Futter sorgt für mehr Atmungsaktivität und eine schnelle Ableitung der Feuchtigkeit. Reißverschlusstasche und Innentaschen lassen Sie die Wertgegenstände sicher aufbewahren.

Regenhosen: Bequeme Überziehhosen

Regatta Damen-Regenhose. © Amazon Produktbild

Regatta Damen-Regenhose: Die Überzieh-Regenhose ist wasserdicht, atmungsaktiv und aufgrund des Polyamidgewebes sehr leicht. Versiegelte Nähte sorgen für zusätzlichen Wasserschutz, dank des elastischen Bunds können auch mehrere Kleidungsschichten getragen werden. Die Regenhose lässt sich mit dem Transportbeutel sehr gut transportieren.

CMP Herren-Regenhose. © Amazon Produktbild

CMP Herren-Regenhose: Die leichte Regen-Überziehhose ist wasserdicht mit einer Wässersäule von 3.000 mm. Dies entspricht dem Wasserdruck in drei Metern Tiefe. Die CMP Regenhose besitzt geklebte Nähte, besteht aus 100 Prozent Polyester und ist klein verstaubar.

Überschuhe fürs Fahrradfahren: Spritzschutz für die Schuhe

Vaude Bike Gaiter Überschuhe. © Amazon Produktbild

Vaude Bike Gaiter Überschuhe: Die kurzen Gamaschen von Vaude sorgen für Spritzschutz und Regenschutz für die Schuhe beim Fahrradfahren. Die Überschuhe können über jedem Schuh getragen werden. Das Hauptmaterial der Gamaschen ist nach dem strengen Ökostandard bluesign zertifiziert. Die Überschuhe besitzen einen durchgehenden Klettverschluss sowie reflektierende Elemente. In den Farben Neongelb und Schwarz erhältlich.

Sattelbezug: wasserdichte Fahrradabdeckung

Vickmall Sattelbezug. © Amazon Produktbild

Vickmall Sattelbezug: Dank 100 Prozent PVC sorgt der Sattelbezug auch bei Regen für einen trockenen Fahrradsattel. Der Sattelbezug bietet den perfekten Regenschutz, wenn Sie Ihr Fahrrad abgestellt haben und eine Pause einlegen. Er kann in wenigen Sekunden auf- und abgezogen werden. Passend für die gängigen Sattel wie bei Rennrädern, Mountainbikes, Damenräder oder E-Bikes. In den Farben Schwarz und Grün erhältlich.

Fahrradrucksack und Fahrradtasche: trockener und sicherer Transport

Earth Pak wasserdichter Fahrradrucksack. © Amazon Produktbild

Earth Pak wasserdichter Fahrradrucksack: Der Rucksack verfügt über ein Volumen von 35 oder 55 Litern und bietet einen zuverlässigen sowie wasserdichten Schutz. Der Fahrradrucksack ist aus robuster 500D PVC LKW-Plane hergestellt und verfügt über einen Rollverschluss sowie seitlich verstärkte Streifen. So kann der Rucksack auch für Wassersport wie Kajak, Bootfahren und Kanu verwendet werden. Der Earth Pak Rucksack besitzt zudem eine Unterwasser-Handyhülle, diese passt für Smartphones bis zu einer Größe von 6,5 Zoll (16,51 cm). Die Rückenpartie ist gepolstert und sorgt so für ein ergonomisches Tragen. Erhältliche Farben: Blau, Gelb, Grau, Schwarz, Grün.

Rohtar 3-in-1 Fahrradtasche. © Amazon Produktbild

Rohtar 3-in-1 Fahrradtasche: Die Rohtar Fahrradtasche kann als Gepäckträgertasche, Umhängetasche und Fahrradrucksack eingesetzt werden. Diese Drybag ist innerhalb 60 Sekunden umgebaut und damit ein echtes Multitalent. Reflektoren sorgen für eine erhöhte Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Dank des Klicksystems kann die Fahrradtasche schnell und einfach am Gepäckträger angebracht werden. Die Radtasche verfügt über ein Volumen von 18 oder 25 Litern. Erhältliche Farben: Gelb, Rot, Schwarz.

Valkental 3-in-1 Fahrradtasche. © Amazon Produktbild

Valkental 3-in-1 Fahrradtasche: Geeignet als Gepäckträgertasche, Fahrradrucksack sowie Umhängetasche. Die multifunktionale Fahrradtasche ist mit vielen Innen- und Außentaschen versehen. Dank verschiedenen Reflektoren und wasserabweisendem Material bei Regen und bei Nacht einsetzbar. Volumen: 23 Liter. Erhältliche Farben: Blau, Rot, Schwarz.

Fahrradschutzblech: Schutz vor Spritzwasser und Schmutz

Velmia Fahrradschutzblech. © Amazon Produktbild

Velmia Fahrradschutzblech: Während E-Bikes, Lastenräder und Trekkingräder bereits über Schutzbleche verfügen, sind Mountainsbike nicht damit ausgestattet. Das Universal-Fahrradschutzblech von Velmia kann für Reifen von 24 bis 29 Zoll verwendet werden. Das Schutzblech ist auch für Räder mit V-Brake geeignet und bietet so Spaß beim Fahrradfahren bei Wind und Wetter.

