Reisekissen: Bequeme Kissen für den Urlaub & lange Fahrten

Von: Ömer Kayali

Ob im Auto, Zug oder Flugzeug: Ein gutes Kissen macht das Reisen viel bequemer. © Marharyta_Hanhalo/PantherMedia

Sie suchen ein bequemes und kompaktes Kissen speziell für Reisen? In diesem Artikel werden Sie fündig.

Ein gutes Reisekissen ist im Urlaub eigentlich fast unverzichtbar. Damit wird nicht nur die Fahrt oder der Flug wesentlich angenehmer, auch wenn wir es uns beispielsweise am Strand sonnen, wird es durch ein Kissen* gleich viel bequemer. In vielen Geschäften an Flughäfen oder Bahnhöfen werden U-förmige Reisekissen verkauft. Allerdings ist bei diesen nicht nur der Preis sehr billig, sondern auch die Verarbeitung. Im schlimmsten Fall reißt es auf und man hat kein Reisekissen mehr. Daher lohnt es sich, vorab ein qualitativ hochwertiges Exemplar zu besorgen. Eine gute Auswahl bieten die Schlafexperten von Third of Life. Diese sind kompakt, bequem und damit speziell für Reisen vorgesehen. Die besondere Beschaffung des Materials bietet außerdem viele weitere Vorteile. Unter anderem sind die Third of Life-Kissen mit Memory Foam gefüllt, einem speziellen Schaum, der für eine gute Stützkraft sorgt.

Reisekissen VOLAR

VOLAR Reisekissen © Third of Life

VOLAR Reisekissen für 29,95€ – zum Angebot

VOLAR Reisekissen Aloe Vera für 29,95€ – zum Angebot

Maße: 40 x 25 x 10 cm

praktischer Reisebeutel inklusive

optimale Stützkraft für Kopf und Nacken dank Memory-Schaum

thermoregulierender Bezug

atmungsaktiv dank Ventilationskanälen im Kissen

Reisekissen ANDAR

ANDAR Reisekissen © Third of Life

ANDAR Reisekissen für 29,95€ – zum Angebot

Maße: 30 x 26 x 13 cm

praktischer Reisebeutel inklusive

spezielles U-förmiges Kissen für den Nacken

optimale Stützkraft für Kopf und Nacken dank Memory-Schaum

thermoregulierender Bezug

atmungsaktiv dank Ventilationskanälen im Kissen

Multifunktionskissen re-charge mit Bambus-Aktivkohle-Füllung

Multifunktionskissen re-charge © Third of Life

Multifunktionskissen re-charge für 89,95€ – zum Angebot

Maße: 50 x 30 cm

für Reisen und für zu Hause geeignet

praktische Reisetasche inklusive

thermoregulierender Kissenbezug

gefüllt mit Visco-Schaum und feuchtigkeitsregulierender Bambus-Aktivkohle

