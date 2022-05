Entspannt und komfortabel unterwegs mit dem Reisekissen VOLAR von Third of Life

Teilen

Entspannt unterwegs – mit dem Reisekissen VOLAR von Third of Life. © Third of Life Shooting

Zieht Sie der kommende Sommer auch in die Ferne? Mit dem Reisekissen VOLAR von Third of Life meistern Sie den Weg ganz entspannt.

Ob für Sie selbst oder für Ihre Liebsten – auf Reisen darf ein bequemes und gesundes Reisekissen nicht fehlen. Gerade längere Fahrtzeiten lassen sich durch eine Mütze Schlaf viel schneller überbrücken. Damit das Reisen für alle Familienmitglieder entspannt über die Bühne geht, hat Third of Life VOLAR entwickelt. „Volar“ – das ist Spanisch für „fliegen“. Aber nicht nur auf Flugreisen wird das Reisekissen VOLAR von Third of Life zum Lieblingsaccessoire. Auch im Auto, Zug oder Bus können Sie sich dank des ergonomischen Nackenkissens entspannen.

Sparen Sie jetzt 10% mit dem Code REISEN22 auf das Reisekissen VOLAR von Third of Life und profitieren Sie vom kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands! Nicht mit weiteren Rabattcodes kombinierbar. Aktionszeitraum: bis 20.05.22

Einige nutzen das bequeme und stützende Nackenkissen auch gerne als Alternative im Hotel, beim Camping oder sogar zum entspannten Fernsehen auf dem Sofa zuhause. Somit müssen Sie nirgendwo mehr auf Ihren gewohnten Schlafkomfort verzichten.

Ergonomisches Nackenkissen für unterwegs: Thermic VOLAR von Third of Life

Das weiße Thermic-Reisekissen VOLAR von Third of Life ist für alle Schlafpositionen geeignet. Egal ob Sie die Bauch-, Rücken-, Seitenschläfer- oder Seitenkipp-Position präferieren. Der viscoelastische Schaum bietet die optimale Balance zwischen Komfort und Stützkraft und wurde von Experten des Instituts für Gesundheit und Ergonomie geprüft und zertifiziert. Der CosyPUR-Schaum von BASF ist von Natur aus resistent gegen Staubmilben, weshalb das ergonomische Nackenkissen ideal für Allergiker und Asthmatiker ist. Dank des schwarzen Bezugs ist das Reisekissen VOLAR vor Schmutz gefeit und es lässt sich auch leicht transportieren – das Kissen lässt sich nämlich leicht zusammenrollen und in den mitgelieferte Reisebeutel stecken. Der schwarze Bezug kommt als extra Baumwoll-Bezug mit dem weißen Thermic-Kissen.

Reisekissen VOLAR von Third of Life © Third of Life

Geeignet für: alle Schlafpositionen Material Kissenkern: 100 % Viscoelastischer Schaum (CosyPUR® von BASF) Material Kissenbezug: Thermic (weiß): 65% Polyester, 35% Viscose + extra Baumwollbezug (schwarz): 100 % Baumwolle Eigenschaften: leicht, feuchtigkeitsregulierend, ergonomisch, atmungsaktiv Extras: Reisebeutel (7 x 13 x 13cm) Kissengröße: 40 x 25 x 10cm Zertifizierungen: Testsieger 1,4; Oekotex Standard 100 zertifiziert

Meine Rettung im Urlaub: Ich habe bereits das Hadar Wave für daheim und da ich auf guten Schlaf auch unterwegs nie wieder verzichten möchte, habe ich mir noch das Volar gekauft. Endlich schlafe ich auch im Hotel super. Das Kissen ist zwar kleiner als normal, der Komfort leidet aber darunter mit m.E. nicht. Es ist immer noch groß genug. Super finde ich auch, dass man es klein zusammenrollen kann, sodass es nur wenig Platz im Gepäck beansprucht. Würde immer wieder Third of Life kaufen!

Ergonomisches Reisekissen VOLAR QuickDry in anthrazit

Das Reisekissen VOLAR gibt es auch in anthrazitfarben und dieses besteht im Gegensatz zum Thermic Reisekissen, zu welchem ein extra schwarzer Baumwollbezug bestellt werden kann, aus einem schnelltrocknenden QuickDry Bezug. Außerdem ist der Bezug weniger schmutzanfällig. Auch zum Reisekissen VOLAR QuickDry wird ein Reisebeutel mitgeliefert, das für einen einfachen Transport sorgt.

Reisekissen VOLAR von Third of Life © Third of Life

Geeignet für: alle Schlafpositionen Material Kissenkern: 100 % Viscoelastischer Schaum (CosyPUR® von BASF) Material Kissenbezug: QuickDry (anthrazit): 100 % Polyester Eigenschaften: leicht, feuchtigkeitsregulierend, ergonomisch, atmungsaktiv Extras: Reisebeutel (7 x 13 x 13cm) Kissengröße: 40 x 25 x 10cm

Für beide Versionen des Reisekissens VOLAR von Third of Life gilt:

ergonomisch ✔️ ideal für unterwegs ✔️ für Allergiker geeignet ✔️ schadstofffrei ✔️ 30 Tage Geld-zurück-Garantie ✔️ Trusted Shops Käuferschutz ✔️

Third of Life: Auszeichnung mit dem Innovationspreis für Ergonomie 2021

Third of Life wurde 2021 zum zweiten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie 2021 des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Der Preis wird für besonders innovative Produkte und Dienstleistungen im Bereich Ergonomie verliehen. Zu den Bewertungskriterien gehören unter anderem gesundheitsfördernde Konzepte, Produktqualität, Langlebigkeit, Service- und Beratungsqualität sowie Nachhaltigkeit, Ökologie und Einhaltung von sozialen Standards. Das Institut für Gesundheit und Ergonomie besteht aus einem Netzwerk aus Ärzten, Physiotherapeuten, Wissenschaftlern, Produktentwicklern und weiteren Experten für Gesundheit und Ergonomie.

Innovationspreis Ergonomie 2020 und 2021 © Innovationspreis Ergonomie

Über Third of Life Third of Life besteht aus Produktexperten mit langjähriger Erfahrung, die funktionale Schlafprodukte entwickeln, um das besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Den Schlaf. Denn die Erholung im Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit & die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Third of Life erfüllt durch individuelle Beratung, einzigartiges Fachwissen und eine holistischen Auswahl an innovativen & funktionalen Produkten jedes Schlafbedürfnis. Daher wurde Third of Life 2021 zum zweiten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Der Umwelt zuliebe strebt Third of Life zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln und in allen Bereichen ihres unternehmerischen Wirkens verantwortlich zu handeln.

