Rokitta‘s Rotschreck (Die Höhle der Löwen): Wie gut ist der Rost-Magnet für die Spülmaschine?

Von: Philipp Mosthaf

Rokitta‘s Rostschreck – Rost-Magnet gegen Flugrost im Geschirrspüler © Rokitta‘s Rostschreck

Rokitta‘s Rotschreck aus „Die Höhle der Löwen“ soll Rostflecken in der Spülmaschine verhindern. Wie gut der Rost-Magnet wirklich ist, lesen Sie hier.

2017 schloss Oliver Rokitta mit Investor Ralf Dümmel in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ den Deal seines Lebens. Seit fünf Jahren ist Rokitta‘s Rostschreck nun schon auf dem Markt. Der Rost-Magnet ist ein höchst cleverer Helfer und sollte in keiner Spülmaschine fehlen, denn der Stab verhindert Rostflecken auf Geschirr, Pfannen und Töpfen. Dabei kommt der Rost-Magnet ohne Chemie aus und reicht für bis zu 600 Spülgänge. Kein Wunder, dass dieses nützliche Gadget in der Liste der besten DHDL-Produkte bei Amazon geschafft hat. Wir haben uns den Magneten gegen Flugrost genauer angeschaut.

Rokitta‘s Rostschreck: Wie funktioniert der Rost-Magnet?

Rokitta‘s Rostschreck aus „Die Höhle der Löwen“ sorgt dafür, dass Flugrost nicht an Geschirr, Pfannen und Töpfen hängen bleibt. Die Rostpartikel werden ferngehalten, da der Rostschreck dank eines Neodym-Magnets die Partikel anzieht und dadurch bindet.

Der Rost-Magnet wird einfach in den Besteckkorb oder die Bestecklade der Spülmaschine gelegt und arbeitet völlig chemiefrei sowie geruchsneutral.

Rokitta‘s Rostschreck hält bis zu 600 Spülgänge. Bei einem Spülgang pro Tag sind das knapp zwei Jahre.

Weitere Tipps für Rokitta‘s Rostschreck Damit Rokitta‘s Rostschreck einwandfrei funktioniert, sollte der Rost-Magnet alle 4-5 Spülmaschinengänge gesäubert werden. Wichtig: Der Rostschreck hält nur Flugrost von Geschirr, Töpfen und Pfannen fern. Bereits von Rost befallenes Besteck wird nicht sauber, dieses sollten Sie vorher manuell säubern.

Benutze den Rostschreck schon seit über einem halben Jahr und muss sagen: es wirkt bis jetzt - keine Rostflecken auf dem Besteck. Bei uns läuft die Spülmaschine oft - da hält ein Stab ca. 6 Monate. Ob es auch bereits vorhandene Rostflecken entfernt, kann ich nicht beurteilen. Getestet haben wir das Ganze nämlich an neuem Besteck.

