Rosacea behandeln und pflegen: Das hilft gegen die Gesichtsrötung

Von: Julia Schuster

Etwa 2 bis 5 % der Menschen in Deutschland leiden unter Rosacea (Rosazea). © PantherMedia/Steklo_KRD

Rote Flecken und Äderchen im Gesicht machen vielen Betroffenen das Leben schwer. Hier erfahren Sie alles, was Sie über Rosacea wissen sollten und hilfreiche Tipps zur Behandlung.

Der Name klingt hübsch, in der Realität ist Rosacea (Rosazea), auch Kupferrose genannt, weniger schön. Viele Betroffene leiden sehr unter der chronischen Erkrankung. Neugierige Blicke oder Vermutungen, die rote Nase stamme von übermäßigem Alkoholgenuss, gehören zum Alltag vieler Leidtragender. Grund dafür ist die Unwissenheit vieler Menschen, was es mit Rosacea auf sich hat. Dieser Ratgeber soll aufklären und Ihnen helfen, die Rötungen und Knötchen im Gesicht zu behandeln.

Was ist Rosacea eigentlich?

Rosacea ist eine chronische Erkrankung, bei der die feinen Äderchen in der Haut geweitet sind. Das sorgt für leichte bis stark ausgeprägte Rötungen im Gesicht. Vor allem Wangen, Nase, Stirn und Kinn sind betroffen. Oft entstehen Knötchen, die sogenannten Papeln, und Eiterpickel. Dieses Erscheinungsbild erinnert auch an Akne. Rosacea ist eine nicht-lebensbedrohliche Hauterkrankung und hat somit keine Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Unbehandelt kann die Krankheit die Haut jedoch im Laufe der Zeit schädigen, was zu ästhetischen Problemen führt. Rosacea ist nicht ansteckend und tritt meist in Schüben auf. Heilbar ist die Erkrankung zwar nicht, allerdings lassen sich die Symptome lindern.

Bei den Patienten handelt es sich überwiegend um Frauen mit heller Hautfarbe ab dem 30. Lebensjahr. Aber auch viele Männer sind betroffen. Schätzungen zufolge leiden in Deutschland rund 10 Millionen Menschen unter Rosazea. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher.

Vor allem bei Männern entstehen oft knotige Verdickungen auf der Nase. Umgangssprachlich wird hier auch von einer „Knollennase“ gesprochen. Manchmal verschlimmern sich die Symptome mit zunehmendem Alter. Je nach Ausprägung unterscheiden Dermatologen die verschiedenen Formen und Stadien:

Grad 1 (Couperose): Es treten sichtbar geweitete Blutgefäße und Hautrötungen auf. Die Haut ist gereizt, brennt oder juckt.

Es treten sichtbar geweitete Blutgefäße und Hautrötungen auf. Die Haut ist gereizt, brennt oder juckt. Grad 2 (Rosacea papulopustulosa): Ähnlich wie bei Akne bilden sich Knötchen (Papeln) und Eiterpickel auf der Haut.

Ähnlich wie bei Akne bilden sich Knötchen (Papeln) und Eiterpickel auf der Haut. Grad 3 (Rosacea hypertrophica): Bindegewebe und Talgdrüsen wuchern. Vor allem auf der Nase bilden sich Verdickungen und entzündliche Hautknötchen, selten auch an Ohr, Kinn, Nasenwurzel oder Augenlidern. Die Haut ist sehr empfindlich und reagiert sensibel auf Hautpflegeprodukte und Medikamente.

Bindegewebe und Talgdrüsen wuchern. Vor allem auf der Nase bilden sich Verdickungen und entzündliche Hautknötchen, selten auch an Ohr, Kinn, Nasenwurzel oder Augenlidern. Die Haut ist sehr empfindlich und reagiert sensibel auf Hautpflegeprodukte und Medikamente. Grad 4 (Ophthalmo-Rosacea): Hier sind zusätzlich auch die Augen betroffen. Sie sind trocken und entzündet. Oft entstehen wiederholt auftretende Gerstenkörner.

Vorsicht bei Hornhautentzündungen In seltenen Fällen verursacht Rosacea eine Hornhautentzündung der Augen. Diese kann unbehandelt zu Blindheit führen. Mögliche Symptome sind Schmerzen, ein Fremdkörpergefühl, Sehstörungen oder optische Veränderungen an der Hornhaut oder dem Glaskörper. In diesem Fall benötigen Sie dringend ärztliche Hilfe.

Warum bekommt man Rosacea?

Die Ursachen für die Hauterkrankung sind nicht eindeutig geklärt. Vermutlich spielt die Genetik eine Rolle. Da bei Rosacea-Patienten die Haarbaldmilbe in verstärktem Maße die Haut besiedelt, kann auch eine Immunreaktion auf diese möglich sein. Infrage kommen auch Veränderungen der Blutgefäße sowie eine gestörte Schutzfunktion der Haut.

Was Sie selbst gegen die Rosacea tun können

Verschiedene Auslöser, sogenannte Trigger, verursachen neue Schübe. Meiden Sie deshalb Faktoren, die die Gefäße weiten. Dazu zählen Alkohol, scharfe Gewürze, Stress, Wärme und Sonneneinstrahlung. Auch manche Medikamente, wie gefäßerweiternde Mittel, wirken fördernd für die Gesichtsröte. Wenn Sie glauben, dass eines Ihrer Medikamente diese Wirkung hat, sollten Sie dieses keinesfalls eigenmächtig absetzen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob es Alternativen gibt.

Versuchen Sie, Stress zu reduzieren. Auch wenn es schwierig ist, Entspannungszeiten in Ihren Alltag zu integrieren: Es lohnt sich! Progressive Muskelentspannung oder Autogenes Training sind tolle Möglichkeiten, um Stress abzubauen. Auch ein regelmäßiger Spaziergang, Yoga und Atemübungen können hilfreich sein. Das entlastet nicht nur Ihre Haut, sondern auch Körper und Psyche.

Ein weiterer wichtiger Faktor, um Rosacea zu mildern, ist die richtige Hautpflege. Verwenden Sie nur milde, seifenfreie und pH-neutrale Waschlotionen. Verzichten Sie auf Cremes mit Inhaltsstoffen wie Alkohol, Menthol oder Kampfer. Nutzen Sie stattdessen Produkte, die Glycerin oder Silikonöl enthalten.

Um die Schwellungen zu lindern, können tägliche Gesichtsmassagen helfen. Dafür eignen sich Jade Roller, die speziell für die empfindliche Gesichtshaut entwickelt wurden.

Auch wenn es verlockend ist, im Sommer etwas Sonne zu tanken: meiden Sie besser ausgiebige Sonnenbäder. Denn starke Sonneneinstrahlung verschlimmert die Symptome. Cremen Sie sich daher mit Sonnenschutzmitteln mit einem hohen Lichtschutzfaktor ein, wenn Sie rausgehen. Achtung: Verwenden Sie keine alte oder abgelaufene Sonnencreme!

Weitere wichtige Rollen für ein gutes Hautbild spielen ein starkes Immunsystem und ein gesunder Darm. Denn wenn der Darm den Körper nicht mehr über Leber und Niere entgiften kann, greift er auf die Haut als Entgiftungsorgan zurück. Dies begünstigt weitere Rosacea-Schübe. Unterstützen Sie darum Ihren Darm mit Probiotika und einer entzündungshemmenden Ernährung mit weitgehendem Verzicht auf Zucker, Weizen, fettes Fleisch und Kuhmilch.

Das macht der Dermatologe Es gibt keinen Wirkstoff, der die Rosacea dauerhaft reduziert oder abheilen lässt. Der Hautarzt kann allerdings Cremes und Medikamente verschreiben, die das Hautbild verbessern. Dazu zählen gefäßverengende sowie entzündungshemmende Mittel, Betablocker und Antibiotika. Rötungen und Knötchen lassen sich mit Laserbehandlungen vorübergehend entfernen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Rosacea zurückkehrt. Ein Rhinophym (Knollennase) oder Wucherungen können mit dem Skalpell abgetragen sowie mit Kälte (Flüssigstickstoff) behandelt werden. Häufig werden die Verfahren auch kombiniert.

Produkte, mit denen Sie die Rosacea selbst behandeln können

Wir haben für Sie einige hilfreiche Produkte gesammelt. Diese ersetzen nicht den Besuch beim Dermatologen. Allerdings können sie die Symptome der Rosacea mildern oder unterstützend zu Medikamenten wirken.

Jade Roller & Gua Sha Stein

Jade Roller & Gua Sha Stein © PLANTIFIQUE

Mit einem Gesichtsroller aus Jade können Sie Schwellungen im Gesicht reduzieren. Zudem helfen Gesichtsmassagen mit dem Roller, Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu steigern.

Jade Roller hier bestellen

Weyergans Rosacea Intensiv Maske

Weyergans Rosacea Intensive Mask Med Line © Weyergans

Die Intensiv Maske beruhigt gestresste Haut mit Gefäßstörungen wie Couperose und Rosacea. Pflanzliche Inhaltsstoffe pflegen die Haut und versorgen sie mit Feuchtigkeit. Die Maske sollte ein- bis zweimal wöchentlich verwendet werden.

Weyergans Maske hier bestellen

Biocea Couperose/Besenreiser/Rosacea Creme

BIOCEA® Couperose Besenreiser Rosacea Creme © BIOCEA

Die Pflegecreme von Biocea wurde speziell für gereizte Haut entwickelt. Sie wirkt unterstützend, pflegend und beruhigend. Dabei kommt sie ohne künstliche Konservierungsstoffe, Mineralöl, Parfüm-, Farb- oder Aromastoffe aus. Die pH-neutrale Formel eignet sich ideal für Couperose, Besenreiser und Rosacea.

Biocea Creme hier bestellen

Sanhelios Rosacea Creme

Sanhelios Rosacea Creme © Sanhelios

Das Medizinprodukt lindert Hautrötungen im Gesicht, Pusteln, schuppige Haut, Schwellungen und sichtbare kleine Blutgefäße. Es trägt zur Regenerierung der Hautbarriere bei und stellt das natürliche Gleichgewicht wieder her. Mit natürlichen Wirkstoffen wie Jojobaöl und Vitamin A verbessert die Creme das Erscheinungsbild der Haut.

Sanhelios Creme hier bestellen

L‘Oréal Paris Anti-Rötungen Make-Up

L‘Oréal Paris Anti-Rötungen Creme © L‘Oréal Paris

Rötungen im Gesicht lassen sich mit einem grünlichen Make-Up kaschieren. Das enthaltene Vitamin E bietet bis zu 24 Stunden lang eine optimale Feuchtigkeitsversorgung. Zudem schützt die Creme mit einem LSF 20 vor der Sonne.

L‘Oréal Paris Make-Up bestellen

Ratgeber zum Thema Rosacea

Ratgeber von Franziska Ring zum Thema Rosacea © Amazon Produktbild

Die Autorin Franziska Ring ist selbst von Rosacea betroffen und hat deshalb die „3-Raum-Methode“ entwickelt. Was gibt es zu beachten in Küche (Ernährung), im Badezimmer (Pflege) und im Wohnzimmer (Lebensführung)? Mit dieser Methode verringern Sie Schübe und mildern die Symptome. In ihrem Ratgeber gibt die Autorin 34 praktische Tipps sowie einen Überblick über Ursachen und Behandlungsmethoden.

Rosacea – Das hilft wirklich

Ernährungsratgeber Rosacea

„Mit Ernährung können Sie bei Rosacea nichts bewirken.“ Franziska Ring möchte mit ihrem Ratgeber das Gegenteil beweisen. Neben vielen hilfreichen Tipps enthält das Buch auch einige Rezepte.