Samsung Fernseher 65 Zoll: jetzt bis zu 620,- Euro sparen auf verschiedene TVs

Samsung Fernseher gehören zu den Top-Modellen auf dem Markt. Nun gibt es Fernseher mit 65 Zoll zum Rekord-Tiefpreis. Sparen Sie bis zu 620,- Euro.

Die TV-Geräte von Samsung gehören zu den Top-Modellen auf dem Markt. Aktuell gibt es bei Amazon zahlreiche Samsung 4K-Fernseher* mit 65 Zoll (1,65 Meter) zum absoluten Rekord-Tiefpreis. So können Sie auf die TVs bis zu 620,- Euro sparen. Starke 39 Prozent Rabatt sind angesagt. Wie immer gilt: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Seien Sie also schnell. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die drei Samsung Fernseher 65 Zoll vor und verraten Ihnen, wie viel Sie sparen können.

Samsung Fernseher 65 Zoll: GU65TU6979UXZG: jetzt 8 % reduziert

Zum Angebot: Samsung GU65TU6979UXZG Smart-TV 65 Zoll

Preis: 679 Euro statt 738,99 Euro

statt 738,99 Euro LED-Fernseher mit UHD 4K und HDR 10+ (Crystal Prozessor 4K)

65 Zoll (1,65 m) Bildschirmdiagonale; das Crystal Display bietet eine detaillierte Farbwiedergabe und satte Farbtöne.

Bildschirmdiagonale; das bietet eine detaillierte Farbwiedergabe und satte Farbtöne. Smart-TV unterstützt Amazon Video, Netflix und viele weitere Internetservices sowie Mediatheken.

und viele weitere Internetservices sowie Mediatheken. Steuern Sie Ihren Samsung Fernseher mit 65 Zoll durch Amazon Alexa .

. Dank AirPlay2 können Sie den UHD-TV mit allen kompatiblen Apple-Geräten verbinden.

Samsung Crystal UHD 4K TV 65 Zoll: jetzt 37 % reduziert

Zum Angebot: Samsung Crystal UHD 4K TV 65 Zoll

Preis: 691,95 Euro statt 1.099 Euro

statt 1.099 Euro Crystal 4K UHD Fernseher mit 65 Zoll: Der Crystal Prozessor 4K liefert eine Bildqualität, die begeistert. Der Kontrastumfang wird in hellen und dunklen Szenen vergrößert dank HDR. Der Contrast Enhancer sorgt für eine große Tiefenwirkung und hohe Farbkontraste.

mit 65 Zoll: Der Crystal Prozessor 4K liefert eine Bildqualität, die begeistert. Der Kontrastumfang wird in hellen und dunklen Szenen vergrößert dank HDR. Der Contrast Enhancer sorgt für eine große Tiefenwirkung und hohe Farbkontraste. TV und Soundbar in neuer Harmonie dank Q-Symphony .

. Filigranes Design: Das AirSlim-Design macht den Samsung Fernseher so dünn, dass dieser beinahe mit der Wand verschmelzt.

Samsung QLED 4K Q70A TV 65 Zoll: jetzt 39 % Rabatt

Zum Angebot: Samsung QLED 4K Q70A TV 65 Zoll

Preis: 979,- Euro statt 1.599,- Euro!

statt 1.599,- Euro! QLED-TV mit Quantum Prozessor 4K: Eine künstliche Intelligenz sorgt für eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen.

Eine künstliche Intelligenz sorgt für eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen. Dual LED: Die integrierte Hintergrundbeleuchtung kann den Farbton an die TV-Inhalte anpassen und sorgt so für ein realitätsnahes Filmerlebnis.

Die integrierte Hintergrundbeleuchtung kann den Farbton an die TV-Inhalte anpassen und sorgt so für ein realitätsnahes Filmerlebnis. Quantum HDR: hoher Kontrastumfang und filmreife Bilder, dank Quantum Dot sorgt der Samsung Fernseher für lebendige Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen.

hoher Kontrastumfang und filmreife Bilder, dank sorgt der Samsung Fernseher für lebendige Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen. Bildwiederholfrequenz: 120 Hz

120 Hz OTS Lite ermöglicht einen Sound, der Bewegungen folgen kann. Dank SpaceFit-Sound erleben Sie einen raumoptimierten Sound.

ermöglicht einen Sound, der Bewegungen folgen kann. Dank erleben Sie einen raumoptimierten Sound. Adaptive Picture: Diese Funktion passt Bild und Sound automatisch an die Umgebung an.

Diese Funktion passt Bild und Sound automatisch an die Umgebung an. Das AirSlim-Design macht den Samsung Fernseher so dünn, dass dieser beinahe mit der Wand verschmelzt.

macht den Samsung Fernseher so dünn, dass dieser beinahe mit der Wand verschmelzt. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar optimal aufeinander abgestimmt sind.

