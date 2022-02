Samsung A52: leistungsstarkes Galaxy mit Quad-Kamera – jetzt zum Top-Preis

Von: Philipp Mosthaf

Das Samsung A52 zählt zu den beliebtesten Galaxy-Modellen und ist zugleich ein leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone. Aktuell ist das Samsung A52s stark reduziert.

Mit dem Galaxy A52 ist Samsung ein echter Glücksgriff gelungen. Das leistungsstarke Mittelklasse-Smartphone entwickelte sich zum Verkaufsschlager. Die Gründe hierfür sind schnell erzählt: Das Samsung A52 besticht durch eine hohe Leistung, ist mit einer guten Quad-Kamera ausgestattet und deutlich preiswerter als die High-End-Smartphones iPhone 13* oder Galaxy S22 Ultra. Unterm Strich ist das A52 ein starkes Gesamtpaket.

Mit dem Galaxy A52s hat Samsung einen schnelleren Nachfolger präsentiert. Das A52s und das A52 sind optisch identisch, auch die Leistung der Kamera ist unverändert. Der größte Unterschied liegt beim Prozessor. Mit dem Qualcomm Snapdragon 778G hat das Galaxy A52s einen Schub bekommen und bietet nun mehr Power, auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Aktuell gibt es das Samsung A52s zum Top-Preis. Sparen Sie 120,- Euro.

Samsung A52s: 5G-Smartphone mit viel Power unter dem Display

Samsung Galaxy A52. © Amazon Produktbild

Das Design macht das Samsung A52 zu einem absoluten Hingucker: Nahtlose Übergänge, ein großes Display und elegante Kurven. Das Kameragehäuse ist minimal gehalten und fügt sich so in das matte Finish ein. Damit zeigt sich das Samsung A52 in einem einzigartigen Look.

Infinity-O FHD+ Super AMOLED Display mit 6,5 Zoll (16,51 cm): Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz, die Augenkomfort-Funktion verringert blaues Licht, das Display bietet eine Auflösung von 800 Nits.

mit 6,5 Zoll (16,51 cm): Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz, die Augenkomfort-Funktion verringert blaues Licht, das Display bietet eine Auflösung von 800 Nits. Leistung: 6 GB RAM

6 GB RAM Speicherkapazität: 128 GB

128 GB Octa-Core-Prozessor: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Quad-Kamerasystem: 64-MP-Hauptkamera mit OIS, 12-MP-Ultra-Weitwinkelkamera, 5-MP-Makro-Kamera, 5-MP-Tiefenkamera. OIS sorgt für eine stabile Aufnahme, fließende Bewegungen und gestochen scharfe Bilder. Das A52s verfügt zudem über eine 32-MP-Selfie-Kamera.

64-MP-Hauptkamera mit OIS, 12-MP-Ultra-Weitwinkelkamera, 5-MP-Makro-Kamera, 5-MP-Tiefenkamera. OIS sorgt für eine stabile Aufnahme, fließende Bewegungen und gestochen scharfe Bilder. Das A52s verfügt zudem über eine 32-MP-Selfie-Kamera. IP67: Das Galaxy A52s ist staubdicht und gegen Spritzwasser geschützt. Das Smartphone kann so sogar bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser eintauchen, ohne Schaden zu nehmen.

Das Galaxy A52s ist staubdicht und gegen Spritzwasser geschützt. Das Smartphone kann so sogar bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser eintauchen, ohne Schaden zu nehmen. Das A52s liefert mit zwei Lautsprechern – oben und unten – sowie Dolby Atmos echten Surround Sound.

– oben und unten – sowie Dolby Atmos echten Surround Sound. Akkukapazität: Leistungsstarker Akku mit 4.500 mAh, schnelles Aufladen mit 25W

Leistungsstarker Akku mit 4.500 mAh, schnelles Aufladen mit 25W Mobilfunktechnologie: 5G

5G Größe: 15,99 x 7,51 x 0,84 cm

15,99 x 7,51 x 0,84 cm Gewicht: 189 Gramm

189 Gramm Erhältliche Farben: Schwarz, Mintgrün, Violett, Weiß

Schwarz, Mintgrün, Violett, Weiß Exklusiv bei Amazon: 30 Monate Herstellergarantie

