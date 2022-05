Samsung Galaxy A52 – jetzt zum starken Preis sichern

Von: Philipp Mosthaf

Samsung Galaxy A52 © Samsung

Das Samsung Galaxy A52 ist mit 6 GB RAM, 128 GB Speicher sowie AMOLED-Display und Quad-Kamera ein leistungsstarkes Smartphone zum Top-Preis. Jetzt besonders günstig.

Das Samsung Galaxy A52 verfügt über jede Menge Qualität und Leistung und zählt daher zu den besten Mittelklasse-Smartphones. Das Galaxy A52 besticht durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, befindet es sich in der Kategorie der Smartphones unter 500 Euro. Mit 6 GB RAM, 128 GB Speicher, einem ultrascharfen AMOLED-Display sowie einer Quad-Kamera ist das Smartphone bestens ausgerüstet. Der Speicherplatz kann per MicroSDXC 🛒 problemlos erweitert werden. Diverse Tests der Fachpresse bestätigen den guten Eindruck des Samsung Galaxy A52. Aktuell ist das Samsung-Smartphone bei eBay für lediglich 259,90 Euro zu haben, günstiger geht es nicht. Damit reiht sich das Galaxy A52 sogar in die Liste der besten, günstigsten Smartphones ein.

Samsung Galaxy A52: nur 259,90 € statt 349,- €

So gefallen uns im Test etwa das scharfe und, dank OLED, besonders farbreiche Display, die gute Performance sowie die umfangreiche Ausstattung. Die äußerlich beeindruckende Quad-Kamera liefert aber besonders bei Schwachlicht nur sehr mäßige Aufnahmen. Schade ist auch, dass der Akku rund zwei Stunden braucht, um voll aufzuladen – anschließend sind aber zwischen 10 und 12 Stunden Laufzeit drin.

Samsung Galaxy A52: Leistungsstarkes Smartphone zum Spitzenpreis

RAM 6 GB Speicher 128 GB Speicherkartenformat MicroSDXC Prozessor Octa-Core Qualcomm Snapdragon 720G Display AMOLED-Display Displaygröße 6,5 Zoll / 16,51 cm Bildwiederholfrequenz 90 Hz Quad-Kamera 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Wasserdicht & staubdicht ✔️ IP67 Konnektivität Bluetooth, 4G, Wi-Fi, GPS, USB Typ-C Akku 4.500 mAh Betriebssystem Android

Das Samsung Galaxy A52 ist in der Farbe Schwarz zum Tiefpreis erhältlich. Samsung gibt 24 Monate Herstellergarantie, das Smartphone wird inklusive Netzadapter, Datenkabel und Steckplatzwerkzeug geliefert.

