Samsung Galaxy S20 FE: 5G-Smartphone erstmals unter 500,- Euro

Neben dem trendigen Design mit den knallbunten Farben überzeugt das Samsung Galaxy S20 FE 5G vor allem durch eine herausragende Performance. © SAMSUNG

Das Samsung Galaxy S20 FE zählt zu den besten Smartphones aus dem Hause Samsung. Das S20 FE überzeugt auf allen Ebenen. Aktuell ist das Top-Smartphone so günstig wie noch nie.

Das Samsung Galaxy S20 FE verspricht Höchstleistung in allen Bereichen. Ob Leistung, Display oder Kamera – dieses Smartphone* überzeugt. Das 5G-Smartphone schneidet auch in unabhängigen Tests stets sehr gut ab. Nun gibt es das Galaxy S20 FE erstmals unter 500,- Euro. Sie sparen also 150,- Euro im Vergleich zur UVP. Der Preis zum Start lag sogar bei 730,- Euro. Zusätzlich gibt es bei Amazon eine exklusive Herstellergarantie über 36 Monate.

Samsung Galaxy S20 FE: nur 499,- € statt 649,- €

Samsung Galaxy S20 FE 5G: jetzt 23 % reduziert

Samsung Galaxy S20 FE 5G © Amazon Produktbild

Das Samsung Galaxy S20 FE 5G ist in sechs knalligen Trendfarben erhältlich: Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Orange, Cloud Red, Cloud Navy und Cloud White.

erhältlich: Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Orange, Cloud Red, Cloud Navy und Cloud White. Der Snapdragon SM 865 Prozessor beeindruckt mit einer starken Performance und ist mit einem 5G-Modem ausgestattet.

beeindruckt mit einer starken Performance und ist mit einem 5G-Modem ausgestattet. Speicherkapazität: 6 GB Arbeitsspeicher / 128 GB Speicherplatz

6 GB Arbeitsspeicher / 128 GB Speicherplatz Die Triple-Kamera mit 32 MP wurde für echte Profis entwickelt: Ultra-Weitwinkelobjektiv (12 MP), Weitwinkelobjektiv (12 MP), Telekamera (8 MP) und die Frontkamera (32 MP) sorgen für echten Foto-Spaß – auch nachts. Der Hybrid Optical Zoom bringt Motive dreimal näher, SpaceZoom sogar 30-mal.

wurde für echte Profis entwickelt: Ultra-Weitwinkelobjektiv (12 MP), Weitwinkelobjektiv (12 MP), Telekamera (8 MP) und die Frontkamera (32 MP) sorgen für echten Foto-Spaß – auch nachts. Der bringt Motive dreimal näher, sogar 30-mal. Mit dem Foto- und Video-Editor bietet Ihnen das Galaxy S20 FE 5G ein echtes Tool, um Bilder und Filme zu bearbeiten – ganz einfach zoomen, beschneiden, Filter und Effekte anwenden und ab in Ihre Social-Media-Kanäle.

bietet Ihnen das Galaxy S20 FE 5G ein echtes Tool, um Bilder und Filme zu bearbeiten – ganz einfach zoomen, beschneiden, Filter und Effekte anwenden und ab in Ihre Social-Media-Kanäle. Das Infinity-O Super AMOLED-Display mit 6,5 Zoll (16,51 cm) ist ein Fest für die Augen. Dank der Bildwiederholrate von 120 Hz können Videos und Games extrem flüssig dargestellt werden.

(16,51 cm) ist ein Fest für die Augen. Dank der können Videos und Games extrem flüssig dargestellt werden. Das Galaxy S20 FE 5G ist mit einem starken Akku mit 4.500 mAh ausgerüstet. Schnellladen mit 25 W ist ebenso möglich, wie induktives Laden . Kompatible Geräte werden einfach auf die Rückseite des S20 FE G5 gelegt und aufgeladen.

ausgerüstet. Schnellladen mit 25 W ist ebenso möglich, wie . Kompatible Geräte werden einfach auf die Rückseite des S20 FE G5 gelegt und aufgeladen. Exklusiv bei Amazon: 36 Monate Herstellergarantie

Samsung Galaxy S20 FE 5G im Test: Das sagt die Fachpresse

Das Samsung Galaxy S20 FE 5G verblüfft in unserem Test mit hervorragenden Leistungen in allen Kategorien. Aufgrund der wesentlich längeren Akkulaufzeiten lässt es sogar das hauseigene Top-Modell Galaxy S20 Ultra hinter sich. Das Display ist hell und farbstark, es gibt einen geschmeidigen 120-Hz-Modus, die Ausstattung enthält fast alles Wesentliche, und auch die Kamera leistet einen tollen Job.

Samsung Galaxy S20 FE: Die technischen Daten auf einen Blick

Prozessor Snapdragon SM 865 Mobilfunktechnologie 5G Arbeitsspeicher 6 GB Speicherplatz 128 GB Display Infinity-O Super AMOLED Displaygröße 6,5 Zoll Auflösung FHD+ Bildwiederholrate 120 Hz Akkukapazität 4.500 mAh Hauptkamera 12 MP Ultra-Weitwinkelkamera 12 MP Telekamera 8 MP Abmessungen 15,98 x 7,45 x 0,84 cm Gewicht 163 gr

