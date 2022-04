Samsung Galaxy S20 Plus: jetzt unter 500,- Euro zu haben

Von: Olga Krockauer

Das Samsung Galaxy S20+ brilliert mit einer super Kamera, langer Akkulaufzeit und sicherem Datenschutz. © Amazon

Kompakt, leicht und leistungsstark: Das Galaxy S20+ brilliert auf allen Ebenen – von Design über Verarbeitung bis Ausstattung. Aktuell ist das Smartphone der Spitzenklasse so günstig wie noch nie zu haben.

Das Galaxy S20+ Plus G985F überzeugt mit der Top-Qualität, wie man sie von Samsung gewöhnt ist. In Test fallen sein hervorragendes Display, die starke Performance und die lange Akkulaufzeit besonders positiv auf. Bei eBay erhalten Sie das hochwertige Smartphone* derzeit zum Sonderpreis von unter 500,- Euro statt ursprünglich 999,- Euro.

Samsung Galaxy S20 Plus im Test: Das sagt die Fachpresse

Wer nicht unbedingt die enorme Kamera-Leistung des S20 Ultra braucht, aber ein großes Galaxy mit Top-Technik sucht, liegt mit dem Galaxy S20 Plus richtig. Der Bildschirm ist ebenfalls sehr groß, die Ausstattung riesig. Die Kamera macht zumindest bei Tageslicht sogar bessere Bilder als der Überflieger S20 Ultra. Der Bildschirm ist enorm hell, Akku-Laufzeit und Tempo stark.

Samsung Galaxy S20 Plus: edles Design und Top-Kamera

Die hochwertige Verarbeitung des Glasgehäuses und des Aluminiumrahmens des Galaxy S20+ machen das edle Design aus. Es ist leicht und passt gut sogar in eine Hosentasche hinein. Das Infinity-Display mit 6,7 Zoll überzeugt mit brillanter Qualität, was Farben, Kontraste und Helligkeit anbetrifft. Dank der Option, die doppelten Bildwiederholrate von 120 Hertz einzustellen, flimmert und ruckelt die Darstellung nicht mehr: weder beim Scrollen noch beim Spielen mit hoher Bildwiederholrate.

Das Top-Kamera-Setup mit Hauptsensor und dem Ultraweitwinkelsensor (beide Kameras mit 12 Megapixel) ermöglicht nicht nur filmreife Videos in 8K-Auflösung (mit 24 Bilder pro Sekunde), sondern auch epische Landschafts- oder Architektur-Fotos. Selfies gelingen dank Autofokus sehr gut. Und die Nachtaufnahmen gelingen mit größerem Bildsensor, das bei wenig Licht mehrere Fotos gleichzeitig erfasst, klar und rauscharm.

Überzeugende Ausstattung und hoher Datenschutz

In Sachen Ausstattung bietet das Galaxy S20 Plus ein gutes Paket an. Sein starker Akku hat riesige Energiereserven von bis zu 5.000 mAh3, die laut Tests eine Laufzeit von bis zu 7,5 Stunden ermöglichen. Das intelligente Akku-Management passt sich an Ihr Nutzungsverhalten an – so sparen Sie Energie. Der von Samsung eigenentwickelte Exynos-990-Prozessor erlaubt dem Smartphone, auch auf leistungsintensive Aufgaben sehr schnell zu reagieren. Der interne Speicher von 128 GByte ist über eine microSD-Karte erweiterbar. Außerdem hat das Galaxy S20 Plus Dual-SIM-Funktionalität: Eine zweite eSIM-Karte lässt sich integrieren.

Ein weiteres Plus: Der Prozessor schützt die PIN, das Passwort, das Entsperrmuster und die Blockchain-Informationen. In Kombination mit der Sicherheitsplattform Samsung Knox sind Ihre privaten Daten bestens geschützt.

Samsung Galaxy S20 Plus: Technische Details auf einen Blick

Abmessungen 162 x 74 x 7,8 mm Gewicht 186 g Prozessor 2,73 GHz Octa-Core Interner Speicher 128 GB Nano-SIM ✔️ eSIM ✔️ Simlock ❌ Farbe Cosmic Grey

