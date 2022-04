Samsung Galaxy S21 Plus: Jetzt 31 Prozent billiger - nur für kurze Zeit

Von: Philipp Mosthaf

Bei Samsungs Galaxy-S21-Smartphones lassen sich die Bilder der Kameras kombinieren - zum Beispiel für Videos aus mehreren Perspektiven. © Samsung

Das Samsung Galaxy S21+ 5G liefert eine tolle Performance und hervorragendes Display. Nun ist das Flaggschiff-Smartphone starke 31 Prozent reduziert – nur für kurze Zeit.

Während Apple mit dem iPhone 13* ein neues Flaggschiff in seinen Reihen hat, trägt dieses bei Samsung den Namen Galaxy S21 Plus. Das High-End-Smartphone überzeugt neben Display und Performance und mit einer guten Fotoqualität. In verschiedenen Tests schneidet das Smartphone stark ab. Nun gibt es das Samsung Galaxy S21 Plus um stolze 30 Prozent billiger: 739,- Euro statt 1.049,- Euro lautet der aktuelle Preis bei Amazon. Das macht eine Ersparnis von sage und schreibe 310,- Euro. Doch das Angebot ist wie immer zeitlich begrenzt. Greifen Sie also schnell zu. In unserem Artikel erfahren Sie alles über das Samsung Galaxy S21 Plus.

Samsung Galaxy S21+ 5G: nur 729,- € statt 1.049,- €

Das Samsung Galaxy S21 Plus 5G lässt im Test kaum noch Wünsche an ein Flaggschiff-Smartphone offen: Es überzeugt mit einem hervorragenden Display, einer Top-Performance und einer sehr guten Fotoqualität. Die Ausstattung ist gegenüber früheren Samsung-Topmodellen etwas abgespeckter, denn der Hersteller verzichtet nicht nur auf den Speicherkarten-Slot, sondern auch auf ein Netzteil und Kopfhörer. Dennoch können Smartphone-Fotografen bedenkenlos einen Blick auf das Samsung Galaxy S21 Plus 5G werfen, das im Test in allen Kategorien überzeugt.

Samsung Galaxy S21 Plus: starkes Flaggschiff-Smartphone zum Spitzenpreis

Künstliche Intelligenz stellt die Kameras der Galaxy S21 auf Lichtsituation und Motiv ein - so verspricht es Samsung. © Samsung

Das Samsung Galaxy S21 Plus ist das erste Samsung-Smartphone, das mit einem 5 nm Prozessor ausgestattet ist. Der Chip sorgt für eine imposante Geschwindigkeit und Leistung. 5G, Bluetooth 5.0 und 8 GB Arbeitsspeicher machen das Galaxy S21 Plus zu einem Top-Handy. Der Speicherplatz beträgt 128 GB .

ausgestattet ist. Der Chip sorgt für eine imposante Geschwindigkeit und Leistung. machen das Galaxy S21 Plus zu einem Top-Handy. Der . Das Kamerasystem besteht aus drei Objektiven (Hauptkamera 64 MP, Weitwinkelkamera 12 MP, Ultra-Weitwinkelkamera 12 MP) und bringt Sie mit dem Space Zoom ganz ha an Ihre Motive heran. Nehmen Sie 8K-Videos in höchster Auflösung auf. Mit 8K-Video Snap können Sie atemberaubende Fotos direkt aus Ihren 8K-Videos erstellen.

(Hauptkamera 64 MP, Weitwinkelkamera 12 MP, Ultra-Weitwinkelkamera 12 MP) und bringt Sie mit dem Space Zoom ganz ha an Ihre Motive heran. Nehmen Sie in höchster Auflösung auf. Mit 8K-Video Snap können Sie erstellen. Das OLED-Display (FHD+, 2400 x 1400 px) mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und 50 Prozent mehr Kontrast ist das brillanteste Display in einem Samsung-Smartphone. Die Displaygröße ist 6,7 Zoll (17,02 cm).

und 50 Prozent mehr Kontrast ist das brillanteste Display in einem Samsung-Smartphone. Die Displaygröße ist 6,7 Zoll (17,02 cm). Das Samsung Galaxy S21 Plus verfügt über einen leistungsstarken Akku mit 4.800 mAh . Damit haben Sie Power für den ganzen Tag.

. Damit haben Sie Power für den ganzen Tag. Mit Samsung Knox wird Ihr Smartphone geschützt, die biometrischen Daten werden verschlüsselt aufbewahrt. Zudem sorgt der IP68-Schutz dafür, dass das Galaxy S21 Plus vor Spritzwasser und Stab geschützt ist.

