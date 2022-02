Samsung Galaxy Watch4 + Buds Live im Bundle: jetzt so günstig wie nie – nur für kurze Zeit

Die Samsung Galaxy Watch4 kommt in einem edlen und flachen Design daher. Neu ist vor allem das Google-Betriebssystem. © Samsung Electronics

Die Samsung Galaxy Watch4 gibt es jetzt zum Spitzenpreis. Sparen Sie bei der Top-Smartwatch im Bundle mit den Buds Live und 36 Monate Herstellergarantie über 280,- Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Samsung Galaxy Watch4 zählt zu den besten Smartwatches* auf dem Markt und steht der großen Konkurrenz aus dem Hause Apple in nichts nach. Wie die Apple Watch 7 verfügt auch die Galaxy Watch4 über zahlreiche Funktionen, sieht stylisch aus am Handgelenk und ist zudem robust. Aktuell gibt es die Samsung Galaxy Watch4 bei Amazon zum Rekord-Tiefpreis. Und es kommt noch besser: Sparen Sie auf die Galaxy Watch4 im Bundle mit den Samsung Buds Live sowie 36 Monaten Herstellergarantie über 280,- Euro.

Samsung Galaxy Watch4 + Buds Live: 299,- € statt 583,24 €

Mit Bestnoten in der Kategorie Ausstattung und Bedienung überzeugt die Samsung Galaxy Watch 4 Classic im CHIP-Testlabor. Das liegt auch an der physischen Dreh-Lünette mit ihrer intuitiven Steuerung. Langersehnt und neu ist das Betriebssystem, denn endlich setzt Samsung wieder auf Wear OS von Google. Das ermöglicht nun auch den Zugriff auf Google Maps und Co. Wie die Vorgängerin kommt die Watch 4 mit jeder Menge Sport- und Gesundheits-Features.

Samsung Galaxy Watch4 im Bundle: jetzt über 280,- Euro sparen

Samsung Galaxy Watch4 im Bundle mit Samsung Buds Live © Amazon Produktbild

Die Samsung Galaxy Watch4 ist in der Größe 46 mm sowie in den Farben Silber und Schwarz erhältlich. In der Variante mit 42-mm-Gehäuse gibt es die Smartwatch in Schwarz. Das Angebot umfasst die Galaxy Watch4, die Bluetooth-Kopfhörer Buds Live sowie eine Herstellergarantie von 36 Monaten. Diesen Deal gibt es exklusiv bei Amazon.

Die Samsung Galaxy Watch4 verfügt über ein elegantes Design. Die Smartwatch wurde aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.

hergestellt. Fitness und Gesundheit werden großgeschrieben! Die Galaxy Watch4 ist die erste Samsung-Smartwatch, die die Körperzusammensetzung misst. Lernen Sie Ihren Körper kennen und verfolgen Sie Ihren Fitnessfortschritt .

misst. Lernen Sie Ihren Körper kennen und . Nutzen Sie die Samsung Galaxy Watch4 als Fitnesstracker ! Verfolgen Sie die Aktivitäten und Fitness-Ergebnisse auf Ihrer Smartwatch und Ihrem Smartphone. Zählen Sie Schritt, überprüfen Sie Kalorien und tracken Sie Ihr Workout.

! Verfolgen Sie die Aktivitäten und Fitness-Ergebnisse auf Ihrer Smartwatch und Ihrem Smartphone. Zählen Sie Schritt, überprüfen Sie Kalorien und tracken Sie Ihr Workout. Dank der Samsung Health Monitor-App kann ein EKG erstellt und der Blutdruck bestimmt werden .

. Treten Sie im Wettkampf mit Freunden und Familien an! Kommunizieren Sie über das Live-Message-Board, absolvieren Sie Team-Challenges, die mit Badges belohnt werden. So macht die Bewegung doppelt Spaß.

Samsung Galaxy Buds Live: Bluetooth-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling

Mit den Samsung Galaxy Buds Pro und Live genießen Sie klare Klangqualität. Active Noise Cancelling schirmt Sie von der Außenwelt ab. © Amazon Produktbild

Die Buds Live sind klein, aber fein! Die Bluetooth-Kopfhörer erzeugen mit Sound by AKG ein räumliches Klangbild mit sattem Bass. Dank drei Mikrofonen genießen Sie jederzeit klare Sprachqualität. Das Design der Buds Live orientiert sich an der natürlichen Form Ihrer Ohren. So können Sie die Kopfhörer den ganzen Tag problemlos tragen. Dank ANC (Active Noise Cancelling) können Sie sich von der Außenwelt abschirmen. Reduzieren Sie störende Hintergrundgeräusche und genießen Sie so Musik, Telefonate und verpassen keine wichtigen Mitteilungen mehr. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.