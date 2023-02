Kunstwerk für Ihre Wände: QLED-TV The Frame von Samsung 43 % günstiger

Von: Olga Krockauer

Ob Kunstwerke oder Lieblingsbilder – der Samsung The Frame verwandelt sich vom QLED-TV zu einer Kunstkollektion. © Samsung

Der Samsung GQ55LS03BAUXZG The Frame begeistert nicht nur mit starker Performance. Nach dem Ausschalten verwandelt er sich in ein Kunstobjekt für Ihre Wand: Er dient als eleganter Rahmen für bekannte Gemälden oder Ihre Lieblingsfotos.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Er ist etwas fürs Auge, und das im direkten und übertragenen Sinne: der 4K UHD Fernseher von Samsung. The Frame nutzt künstlicher Intelligenz (KI), um Bild, Ton und Funktionen schnell anpassen. Helligkeit, Kontrast und Sound reguliert das smarte Gerät beinahe in Echtzeit. Außerdem überzeugt The Frame mit einzigartigem Augenkomfort-Modus. Dieser sorgt dafür, dass der Bildschirm sanfter zu Ihren Augen ist. Jetzt ist der Samsung GQ55LS03BAUXZG The Frame drastisch reduziert: Sie zahlen nur 888,00 statt 1.549,00 Euro (eBay-Listenpreis).

Samsung The Frame bei eBay

Der Samsung The Frame Smart-TV: Sie sparen ganze 661 Euro

Der Clou: Dank seines eleganten, ultradünnen Rahmendesigns fügt sich der Samsung GQ55LS03BAUXZG The Frame nicht nur optimal in jede Wohnung ein. Nach dem Ausschalten können Sie den QLED-TV als digitalen Bilderrahmen im Großformat verwenden. Dabei verhindert sein mattes 55-Zoll-Display jegliche Reflexionen. Das garantiert nicht nur mehr Komfort für Ihre Augen. So nehmen Sie alles genau und ohne Störung wahr. Mittels Art Mode stellen Sie ein, welches Kunstwerk oder welches Foto Ihr TV zeigt, wenn Sie gerade nicht fernsehen oder spielen. Wählen Sie einfach Ihr Lieblingsbild aus einem großen Spektrum kuratierter Kunstwerke. Oder präsentieren Sie Ihre eigenen Fotos.

Mona Lisa wie im Museum mit dem Art Mode des SAMSUNG GQ65LS03BAU The Frame © eBay

Auch beim Fernsehen genießen Sie den maximalen Komfort für Ihre Augen: Der spezielle Modus passt den Screen automatisch an, je nach tageszeitabhängigen Lichtverhältnissen. Das schont Ihre Augen.

Der Quantum-Prozessor 4K wird durch die KI gesteuert. Darum gehen viele Funktionen viel schneller. Auch wechseln Sie Programme und starten Apps merklich rascher wie sonst.

Samsung The Frame bei eBay

Displaytyp QLED Displaygröße 55 Zoll / 138 cm HD-Typ 4K Ultra HD Triple Tuner DVB-C/S2/T2 HD Energieeffizienzklasse G Maximale Auflösung 2160p (4K) Bildwiederholungsrate 100 Hz Abmessungen ohne Fuß 23,79 x 70,88 x 2,49 cm Abmessungen mit Fuß 123,79 x 74,34 x 22,78 cm Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) 16,9 kg / 17,3 kg Sprachsteuerung ✔️ Aufnahmefunktion ✔️ Bluetooth ✔️ Farbe Schwarz

Im Lieferumfang sind enthalten:

Samsung The Frame (2022) GQ55LS03BAUXZG QLED TV

Fernbedienung

Standfuß

Stromkabel

Bedienungsanleitung

Samsung The Frame bei eBay