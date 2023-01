Samsung The Frame: Fernseher als Kunstwerk zum Tiefpreis

Von: Olga Krockauer

Teilen

Mona Lisa wie im Museum: mit dem Art Mode des SAMSUNG GQ65LS03BAU The Frame verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine Kunstgalerie © eBay

Der 4K UHD Fernseher The Frame von Samsung verleiht Ihren Wänden einen kunstvollen Touch. Das Display wird im ausgeschalteten Zustand zur digitalen Leinwand für große Kunstwerke. Jetzt ist das elegante Gerät bei eBay um ganze 43 % reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Elegantes Design, das sich in jeden Wohnraum optimal einfügt, Top-Performance durch den KI-Einsatz und einen einzigartigen Augenkomfort-Modus: Das sind nur einige wenige Vorteile von The Frame. Der Clou: Ausgeschaltet verwandelt sich dieser Smart-TV in einen digitalen Rahmen für Kunstwerke: Wählen Sie aus über 1.600 Kunstwerken! Oder präsentieren Sie Ihre eigenen Fotokreationen. Jetzt ist der Samsung GQ55LS03BAUXZG The Frame Smart-TV drastisch reduziert: Sie zahlen nur 879,90 statt 1.549,00 Euro.

Samsung The Frame bei eBay

Starke Performance und viel Komfort: Der Samsung The Frame Smart-TV

Der durch die künstliche Intelligenz gesteuerte Quantum-Prozessor 4K passt viele Einstellungen schnell an: ob Ton, Bild oder Funktionen. Sie wechseln Programme und starten Apps enorm schnell. Und Kontrast und Helligkeit reguliert der Prozessor sogar in Echtzeit.

Ein mattes 65 Zoll-Display sorgt für mehr Komfort für Ihre Augen: Denn weder Lampenreflexionen noch Tageslicht beeinträchtigen das Bild und somit Ihr Sehvergnügen. Der Augenkomfort-Modus berücksichtigt die tageszeitabhängigen Lichtverhältnisse und passt den Screen automatisch an, um Ihre Augen zu schonen. Und dank dem Art Mode verwandeln Sie Ihren Fernseher in einen digitalen Bilderrahmen, wenn Sie nicht gerade fernsehen oder ein Computerspiel spielen. Ihnen steht ein riesiges Spektrum kuratierter Kunstwerke zur Verfügung. Alternativ können Sie auch Ihre eigenen Fotos präsentieren.

Besonders raffiniert: Das Rahmendesign unterstützt den Gemälde-Charakter des Samsung The Frame TVs, sodass Sie das Gefühl haben, in einer edlen Kunstgalerie zu sein.

Mit der Art Store Funktion von The Frame lassen sich über 1.600 Kunstwerke aus international renommierten Museen auswählen.

Samsung The Frame bei eBay

Der Samsung The Frame: Wichtige technische Details im Überblick

Tuner Triple Tuner: DVB-C/S2/T2 HD Energieeffizienzklasse G Displaytyp QLED Displaygröße 55 Zoll / 138 cm HD-Typ 4K Ultra HD Auflösung 3840 x 2160 Pixel Bildwiederholungsrate 100 Hz Aufnahmefunktion ✔️ Sprachsteuerung ✔️ Abmessungen ohne Fuß 23,79 x 70,88 x 2,49 cm Abmessungen mit Fuß 123,79 x 74,34 x 22,78 cm Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) 16,9 kg / 17,3 kg

Im Lieferumfang sind enthalten:

Samsung The Frame (2022) GQ55LS03BAUXZG QLED TV

Fernbedienung

Standfuß

Stromkabel

Bedienungsanleitung

Slim Fit Wandhalterung,

Samsung The Frame bei eBay