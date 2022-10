QLED-TV als Kunstobjekt – der SAMSUNG GQ65LS03BAU The Frame mit 1 Milliarde Farbnuancen

Fernsehen UHD & 4K

Von Nina Dudek schließen

Genial: Dieser UHD 4K Fernseher wird zum Kunstwerk für Ihre Wände! Das Display des SAMSUNG GQ65LS03BAU The Frame wird zur digitale Leinwand für große Kunstwerke.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Netflix oder Monet? Zocken oder Van Gogh? Der SamsungThe Frame kann beides: TV- und Kunstgenuss. Denn der ultradünne Rahmen dieses angesagten OLED-Fernsehers lässt sich leicht an der Wand montieren und als digitaler Bilderrahmen im Großformat verwenden. Sofern er nicht zum Fernsehen oder Zocken verwendet wird ...

Den Samsung GQ65LS03BAU The Frame gibt es bei eBay für nur 1.519 Euro.

Samsung The Frame: Kunstgenuss wie beim Galeristen mit dem Art Mode

Ein mattes 65 Zoll-Display sorgt dafür, dass weder Lampenreflexionen noch Tageslicht das Sehvergnügen beeinträchtigen. So nehmen Sie alles, was das Display zeigt, genauso wahr, wie es gedacht ist. Mit dem Art Mode bestimmen Sie, welches Bild der Fernseher zeigt, wenn er nicht zum Fernsehen oder Spielen verwendet wird. Das raffinierte Rahmendesign unterstützt den Gemälde-Charakter zusätzlich. Der Samsung The Frame weckt dann das Gefühl, mitten in einer Kunstgalerie zu stehen.

Mit der Art Store Funktion von The Frame lassen sich über 1.600 Kunstwerke aus international renommierten Museen auswählen.

TV-Genuss auf höchstem Niveau mit Samsung The Frame

Doch auch bei bewegten Bildern macht the Frame eine gute Figur. Der Quantum-Prozessor 4K nutzt künstliche Intelligenz (KI) für die optimale Anpassung von Ton, Bild und Funktionalität. Programme wechseln oder Apps starten geht damit enorm schnell und auch Kontrast und Helligkeit reguliert der Prozessor in Echtzeit. Mit 3.840 x 2.160 Pixel Bildschirmauflösung und 100 Hz Bildwiederholungsfrequenz bietet The Frame zu UHD 4k-Bildqualität für farbintensive, ruckelfreie, mitreißende Bilder.

TV oder Kunstgalerie? Das alles kann der Samsung GQ65LS03BAU The Frame

Mattierter Bildschirm für authentische Bildwiedergabe

Rahmendesign für täuschend echten Gemälde-Look

Auswahl aus über 1.600 Kunstwerken

Kunstmodus-Sensor mit energiesparender Einschaltautomatik über Bewegungssensor

Helligkeitssensor passt Helligkeit und Farbton des Bildschirms automatisch an

Slim Fit Wandhalterung für einfache Montage

Quantum-Dot-Technologie für lebendige Farben mit bis zu 100%igem Farbvolumen & 1 Milliarde Farbnuancen

