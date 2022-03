Fit in den Frühling: die richtigen Begleiter für einen gesunden Lifestyle

Teilen

Mit Fitnessarmand, Sportgeräten für zu Hause und Co. macht das Fitwerden im Frühjahr direkt mehr Spaß. © tan4ikk1 YAYMicro/Panthermedia

Saturn unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Fitness: mit Sportgeräten, Fitness-Armbändern, Küchengeräten für gesunde Ernährung uvm. – jetzt mit Top-Rabatten reduziert!

Der Frühling naht mit seinen ersten sonnigen Tagen, die Lust darauf machen, raus zu gehen und sich an der frischen Luft zu bewegen. Ob beim Sport oder beim Ausprobieren in der Küche für eine gesündere Ernährung: mit den richtigen Begleitern macht das Fitwerden gleich viel mehr Spaß. Bei Saturn finden Sie in dieser Woche grandiose Angebote zu reduzierten Preisen: vom mobilen Personal Coach bis zum Smoothie Maker. Lassen Sie sich diese Schnäppchen nicht entgehen! Hier finden Sie die Highlights.

Gesund & fit in den Frühling: Saturn Top-Angebote zu unschlagbaren Preisen

Saturn „Mehr für Dich“: Gesund & fit in den Frühling Aktionswoche bei Saturn: vom 06.03. bis 14.03. 9 Uhr versandkostenfrei ab 59 € Hier geht‘s zu den Top-Angeboten für Ihren gesunden Lifestyle

Zuhause fit werden: Fitnessgeräte stark reduziert bei Saturn

Für einen fitten und gesunden Körper müssen Sie gar nicht ins Fitnessstudio. Auch zuhause lassen sich tolle Workouts durchführen. Wenn Sie schon mit dem Gedanken gespielt haben, sich einen eigenen Fitnessraum einzurichten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Bei den aktuellen Angeboten von Saturn können Sie jede Menge Geld sparen! Zum Beispiel beim Crosstrainer HORIZON FITNESS Syros E in Anthrazit. Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis des Crosstrainers ist der gelungene Einstieg in ein effizientes, gelenkschonendes Ganzkörpertraining.

HORIZON FITNESS Syros E Crosstrainer – jetzt 25 % reduziert

HORIZON FITNESS Syros E Crosstrainer, Anthrazit. © Saturn

HORIZON FITNESS Syros E Crosstrainer: nur 449 € statt 599,99 €

Maße 600 x 1600 x 1450 mm Gewicht 48.5 kg Gehäusematerial Kunststoff/Stahl Farbe Anthrazit Display 5,8 LLCD Konsole mit vollständig anpassbarem Feedback-Fenster Anzeige von Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, UPM, Puls, Watt, Erholung, Körperfett Anzahl Programme 10 Belastungsstufen 32 Griffe Stufenlos verstellbarer Multipositionslenker mit Handpulssensoren, ergonomische Armstangen Beanspruchte Muskelgruppen Arme, Beine, Po Antriebssystem ECB Magnetbremse Pulsmessung Ja Max. Benutzergewicht 136 kg

Kopfhörer und mobile Audio beim Workout: Saturn Top-Angebote

Apropos Workouts zuhause: Mit der richtigen Musik ist man beim Sportmachen gleich viel motivierter. Über Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher lässt sich die Lieblings-Playlist ganz leicht vom Handy übertragen.

JBL Charge 5 Tomorrowland Edition Bluetooth Lautsprecher – jetzt 16 % günstiger

JBL Charge 5 Tomorrowland Edition Bluetooth Lautsprecher, Schwarz, Wasserfest. © Saturn

JBL Charge 5 Tomorrowland Edition Bluetooth Lautsprecher: nur 149 € statt 179 €

Kraftvoller JBL Original Pro Sound

Kabelloses Streamen via Bluetooth : bis zu 2 Smartphones oder Tablets verbinden

: bis zu 2 Smartphones oder Tablets verbinden Akkulaufzeit von 20 Stunden

von 20 Stunden integrierte Powerbank: Geräte laden, ohne die Musik zu unterbrechen

Überallhin mitnehmen: IP67 wasserdicht und staubfest

Maße : 223 x 96,5 x 94 mm

: 223 x 96,5 x 94 mm 4,6 von 5 ⭐ bei Saturn

Saturn „Mehr für Dich“ Aktionswoche: Rabatte auf Smartphones und Smartwatches

Smart fit werden geht ganz einfach: mit Smartphones und Wearables können Sie individuell trainieren und Körperfunktionen tracken – von EKG und Herzfrequenz bis Blutdruck. So wird das Smartphone oder die Smartwatch zum mobilen Personal Coach.

SONY Xperia 1 III 5G 21:9 Display 256 GB Schwarz Dual SIM – jetzt 16 % sparen

SONY Xperia 1 III 5G 21:9 Display 256 GB Schwarz Dual SIM. © Saturn

SONY Xperia 1 III: nur 1029 € statt 1229 €

Betriebssystem Android™ 12 Display 6.5 '' CinemaWide™ Display im 21:9 Format, 4K HDR OLED, 120 Hz Bildwiederholungsrate Display Bildschirmdiagonale 16.5 cm / 6,5 Zoll Auflösung (HxB) 3.840 x 1.644 Pixel Prozessor Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G Mobile Maximale Speicherkartenkapazität 1 TB SIM-Kartenformat Nano-SIM (4FF) Rückkamera Triple Cam, 12 Megapixel Front-Kamera Single Cam, 8 Megapixel Daten + Anschlüsse NFC, GSM, 5G, 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G, WLAN, Bluetooth, \t1x USB Typ-C 3.1 Gen1, 1x 3.5 mm Kopfhörerausgang Bewertungen 4,5 von 5 ⭐ bei Saturn

XPLORA X5 Play Smartwatch Silikon, 145-210 mm, Pink – jetzt 18% sparen!

XPLORA X5 Play Smartwatch Silikon, 145-210 mm, Pink. © Saturn

XPLORA X5 Play Smartwatch Silikon: nur 139 € statt 169,99 €

XPLORA 5 Play Kinder-Smartwatch : alle Funktionen und Einstellungen über Eltern-App gesteuert

: alle Funktionen und Einstellungen über Eltern-App gesteuert Die Uhr ist ein Telefon : Mit einer SIM-Karte kann sie Anrufe tätigen und entgegennehmen, Textnachrichten und Emojis anzeigen.

: Mit einer SIM-Karte kann sie Anrufe tätigen und entgegennehmen, Textnachrichten und Emojis anzeigen. Mit der neuen eMP Kamera der X5 kann Ihr Kind Fotos machen. In der Galerie können bis zu 1000 Bilder gespeichert werden.

der X5 kann Ihr Kind Fotos machen. In der Galerie können bis zu 1000 Bilder gespeichert werden. Xplora ist eines der zuverlässigsten Produkte in seiner Kategorie und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

GOPRO HERO9 Actioncam, Schwarz Actioncam – jetzt 11 % Rabatt!

GOPRO HERO9 Actioncam, Schwarz Actioncam 5K, 4k, HD, WLAN, Touchscreen. © Saturn

GOPRO HERO9 Actioncam, Schwarz Actioncam: nur 379 € statt 429,99 €

Die Actioncam GOPRO Hero9 wird Ihre Lieblingsmomente unvergesslich machen: beim Sportmachen, Reisen, Wandern oder Tauchen.

wird Ihre Lieblingsmomente unvergesslich machen: beim Sportmachen, Reisen, Wandern oder Tauchen. Bildschirmdiagonale : 2,7 Zoll

: 2,7 Zoll Bildqualität : 4k, 5K und HD

: 4k, 5K und HD Vielzahl an Videoauflösungen wählbar: 1080p240 und mehr/Videoschleife/8x SloMo/14, 1440p120, 2, 4K60, 5K30, 7-MP-Frame-Grabs und 7K120

wählbar: 1080p240 und mehr/Videoschleife/8x SloMo/14, 1440p120, 2, 4K60, 5K30, 7-MP-Frame-Grabs und 7K120 Bis 10 m wasserdicht , eingebauter Spritzwasserschutz

, eingebauter Spritzwasserschutz praktischer Touchscreen und Bildstabilisator

Gesund ernähren: Rabatte auf Küchenmaschinen bei Saturn

Nicht nur Sport, auch gesunde Ernährung ist wichtig, wenn man sich fit für den Frühling und Sommer machen will. Smoothies, Salate, Low Carb ... Um Sie bei der Zubereitung gesunder Speisen zu unterstützen, gibt es viele praktische Küchengeräte und Haushaltshelfer: vom Smoothie Maker, der Obst und Gemüse im Nullkommanix zu gesunden Drinks verarbeitet, bis zur Küchenmaschine, mit der Kochen und Backen zum Kinderspiel wird. Bei Saturn finden Sie in dieser Aktionswoche die besten Angebote!

KENWOOD KVC85.004SI Titanium Chef Baker Küchenmaschine Silber – jetzt 20 % günstiger!

KENWOOD KVC85.004SI Titanium Chef Baker Küchenmaschine Silber (Rührschüsselkapazität: 5 Liter, 1200 Watt). © Saturn

KENWOOD KVC85.004SI Titanium Chef Baker Küchenmaschine Silber: nur 466 € statt 589 €

Die KVC85.004SI Titanium Chef Baker Küchenmaschine ist spezialisiert auf die einfache und stressfreie Herstellung verschiedenster Backteige.

ist spezialisiert auf die einfache und stressfreie Herstellung verschiedenster Backteige. Rührschüsselkapazität : 5 Liter, 1200-Watt-Motor, 10 Geschwindigkeiten

: 5 Liter, 1200-Watt-Motor, 10 Geschwindigkeiten Kenwood hat die Waage schon eingebaut: das spart zusätzliche Handgriffe.

schon eingebaut: das spart zusätzliche Handgriffe. 3 Rührelemente aus Edelstahl: Ballonschneebesen, K-Haken, Knethaken; zusätzlich softer Flexiaufsatz

aus Edelstahl: Ballonschneebesen, K-Haken, Knethaken; zusätzlich softer Flexiaufsatz 4,6 von 5 ⭐ bei Saturn

Saturn Aktionswoche „Mehr für Dich“: Gesund & fit in den Frühling Weitere tolle Angebote finden Sie bis zum 14.03. hier

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.