Deebot Saugroboter von Ecovacs zum Top-Preis: jetzt 30 Prozent sparen

Von: Laura Wittstruck

Der Saugroboter von ECOVACS erkennt verschiedene Bodenarten und passt sein Programm entsprechend an. © eBay-Produktbild

Der Saugroboter DEEBOT N8 von Ecovacs erstellt automatisch Karten Ihres Zuhauses und sorgt so selbstständig für strahlende Sauberkeit. Aktuell bekommen Sie das Gerät 30 Prozent günstiger.

Wer eine immer saubere Wohnung ohne Aufwand möchte, ist mit einem Saugroboter* richtig beraten. Der DEEBOT DN8 von ECOVACS ist dabei sogar mit einer Wischfunktion ausgestattet. So verschwinden nicht nur Krümel und Staub, der Boden erstrahlt gleichzeitig in sauberem Glanz. Die Bodenart spielt dabei keine Rolle. Per App lässt sich einfach einstellen, ob der Roboter etwa Fliesen, Holzparkett oder Laminat reinigen soll. Sogar Teppiche erkennt der Saugroboter ganz automatisch und umfährt diesen Bereich beim Wischen. Zurzeit bekommen Sie das Gerät zum Schnäppchenpreis: Bei eBay ist der Saugwischroboter um 30 Prozent reduziert.

ECOVACS DEEBOT N8 Staubsaugerroboter auf einen Blick:

Ladezeit 3,5 Stunden Lautstärke\t 67dB Saugleistung 2.300 Pa Fassungsvermögen Staubbeutel 2,5 l Kompatibilität der Hausautomation Amazon Alexa Laufzeit 120 min Feuchtigkeitsstufen 4 Virtual Boundary ✔️ TrueMapping-Technologie ✔️

Wie findet sich der Staubsaugerroboter von ECOVACS in Ihrem zu Hause überhaupt zurecht? Ganz einfach: Das Gerät ist mit einer speziellen TrueMapping-Technologie ausgestattet. Der Roboter erstellt damit ganz automatisch Karten seiner Umgebung und umfährt so etwa Hindernisse, ohne anzustoßen. Gleichzeitig können Sie mit der Virtual-Boundary-Funktion Grenzen des Einsatzbereiches festlegen oder individuelle Reinigungsprogramme für einzelne Bereiche bestimmen. Damit ist der Saugroboter von ECOVACS perfekt auch für Häuser und größere Flächen geeignet. Das Volumen des Wassertanks ist ebenfalls so ausgelegt, dass während der Reinigung nicht nachgefüllt werden muss.

