Saugwischer: Warum die 3-in-1 Geräte so praktisch sind

Von: Nina Dudek

Saugwischer leisten nicht nur bei Tierbesitzern gute Dienste. © serezniy/PantherMedia

Saugwischer sind wahre Alleskönner im Haushalt: Ob Teppich, Polster oder Auto. Die cleveren Waschsauger reinigen porentief im Express-Tempo und sind zudem ideal für Hausstauballergiker.

Der beigefarbige Teppich hat Flecken, das weiße Sofa einen Grauschleier und der Flurboden scheint Staub magisch anzuziehen... Diese Probleme gehören zum Haushaltsalltag. Doch was hilft wirklich? In den meisten Fällen saugen, wischen und dann noch trocknen. Wer sich diese Arbeitsschritte beim Hausputz sparen und gleichzeitig Polster oder Teppiche hygienisch reinigen möchte, wird sich schnell für den Kauf eines Saugwischers entscheiden.

Saugwischer: Wie sie funktionieren

Saugwischer sind Multitalente im Haushalt, denn sie vereinen drei Arbeitsschritte in einem Gerät: Staubsaugen, Wischen/Reinigen und Trocknen. Das Geheimnis hinter dem porenreinen Putzergebnis nennt sich Sprühextrahierung. Der Zungenbrecher bedeutet, dass Wasser mit erhöhtem Druck auf den Untergrund gesprüht und so der Schmutz angelöst wird. So kann er direkt abgesaugt werden.

Tipp für makellose Sauberkeit Da die Wasserzufuhr bei Saugwischern in der Regel direkt hinter der Saugdüse angebracht ist, muss beim Waschsaugen immer in geraden Bahnen zum eigenen Körper hin gearbeitet werden.

So gelangt erst Wasser auf die Fläche, danach fährt die Saugdüse darüber und nimmt den angelösten Schmutz mit.

Besonders hochwertige Saugwischer arbeiten zusätzlich zum Sauger mit aktiv rotierenden Bürsten, die den Schmutz noch intensiver lösen. Welche Modelle es gibt, lesen Sie weiter unten im Beitrag.

Saugwischer: Sauberkeit für Polster, Teppich oder Auto

Küchenboden oder Hausflur sind nur ein kleiner Einsatzbereich von Waschsaugern, umgangssprachlich auch Wasserstaubsauger genannt. Längst muss man sich keine Profigeräte mehr umständlich für teures Geld ausleihen!

Heute sind Modelle für den Hausgebrauch so gut, dass sich auch Flecken auf Teppichen entfernen oder in die Tage gekommene Polster wieder aufmöbeln lassen. Im Grunde können moderne Saugwischer alles, vom harten Fliesenboden bis zum kuscheligen Hochflurteppich. Dennoch gibt es Modelle mit gewissen Schwerpunkten.

Saugwischer für Teppiche: BISSELL 2072N Proheat

Saugwischer für Teppiche: Der BISSELL 2072N Proheat © Amazon

Dieser 2 in 1-Tiefenreiniger eignet sich besonders als Teppichreinigungsgerät. Mit abnehmbarem Flecken-Reinigungsgerät flexibel einsetzbar.

Amazon-Preis: 309,99 Euro statt 349,99 Euro

HeatWave Technologie: Konstante Wärme für eine gründliche Reinigung Tank-im-Tank-System: Trennt sauberes und schmutziges Wasser – ideal bei hellen Teppichen Stark bei Flecken: Abnehmbares Flecken-Reinigungsgerät Tiefenreinigungssystem: 10 Reihen rotierender DirtLifter-Power-Bürsten EdgeSweep-Bürsten: Für Ecken und Fußboden-/Teppichleisten Maße und Gewicht: 48 x 33 x 11,8 cm; 11 kg Amazon-Bewertungen: 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Saugwischer für harte Böden: Kärcher Hartbodenreiniger FC 7 Cordless

Saugwischer für harte Böden: Kärcher Hartbodenreiniger FC 7 Cordless © Amazon

Küchenfliesen, Eichenparkett, PVC und Laminat: Der akkubetriebene FC 7 entfernt auf harten Böden alle Arten von trockenem und feuchtem Schmutz in nur einem Arbeitsgang. Besonders praktisch: Akkubetrieb ohne Kabel!

Amazon-Preis: 395,27 Euro statt 494,99 Euro

50 % Zeitersparnis: Löst haushaltsübliche Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt 20 % sauberer: Mehr Hygiene und Komfort als ein Wischmopp Multifunktional: Fliesen, Laminat, Kork, Stein, Linoleum, PVC und Parkett Mühelos: Ohne Eimerschleppen, händisches Auswringen des Bodentuchs, Schrubben Laufzeit: Bis zu 45 Minuten Akkulaufzeit Maße und Gewicht: ‎78 x 39 x 32 cm; 4,3 Kilogramm Amazon-Bewertungen: 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Saugwischer für Autos: BISSELL SpotClean Pro

Saugwischer für Autos: Der BISSELL SpotClean Pro © Amazon

Weil in der Hofeinfahrt oder der Garage und vor allem im Auto wenig Platz ist, leistet ein handlich kompakter Saugwischer hier besonders gute Dienste. Spezielle Aufsätze reinigen dabei auch schwer zugängliche Ecken.

Amazon-Preis: 159,99 Euro statt 199,99 Euro

Leistung auf kleinem Raum: 750 W Leistung, extra langes Kabel Großer Tank: Kein Wasserschleppen bis zu Garage oder Garten Fleckenreiniger pro: Leistungsfähige Sauberkeit für 'Notfälle' im Fußraum Eckenspezialist: Zwei verschiedene Bürstenvorsätze (8 cm, 15 cm) Maße und Gewicht: 36 x 25 x 36,6 cm; 6 kg Amazon-Bewertungen: 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Saugwischer für Allergiker: Saugroboter mit Wischfunktion ZACO V5x

Saugwischer für Vielbeschäftigte: Saugroboter mit Wischfunktion ZACO V5x © Amazon

Nach Hause kommen und der Boden ist blitzblank? Ein Traum für Berufstätige, Vielbeschäftigte und alle, die wegen Hausstauballergie oft putzen müssen! Der Roboter saugt und wischt, vollautomatisch gesteuert per App mit dem Smartphone über Alexa.

Amazon-Preis: 169,99 Euro statt 229,99 Euro

Adaptive Navigation: Fallschutz bei Treppen, AntiStoß-Sensoren verhindern Kratzspuren App-Steuerung: Alexa Sprachsteuerung (Android/iOS), Fernbedienung oder Knopfdruck 5 Programme: Auto-Modus, Spot-Modus, Edge-Modus, MAX-Modus, Timerfunktion Flex-Timer: Flexible Einstellung der Reinigungszeiten Smarte Ladung: Automatische Rückkehr zur Ladestation Maße und Gewicht: 8,1 x 30 cm; 2,2 kg Amazon-Bewertungen: 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Saugwischer für Tierhaushalte: BISSELL Pet Stain Eraser

Saugwischer für Tierhaushalte: BISSELL Pet Stain Eraser © Amazon

Wer seine Wohnung mit Bello oder Minka teilt, kennt Pfotenabdrücke auf dem Teppich und Haare auf dem Lieblingssessel zur Genüge. Für die schnelle Reinigung im Notfall oder zwischendurch sind handliche Mini-Saugwischer ideal.

Amazon-Preis: 169,99 Euro

DirtLifter® PowerBrush: Löst hartnäckige Flecken und Verfärbungen Tank-im-Tank-System: Trennt hygienisch Schmutz- von Frischwasser OXY-Formel: Expresseinsatz bei Pfotenabdrücken nach dem Gassigehen Inklusive 2 Reinigern: Pet Stain & Odour und Oxygen Boost Maße und Gewicht: 14 x 42 x 21,6 cm; 2 kg Amazon-Bewertungen: 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Welcher ist der beste Saugwischer?

Im Grunde gibt es für jeden Einsatzbereich einen „besten“ Saugwischer. Alle Modelle schaffen sämtliche Untergründe, doch legen einige davon Schwerpunkte. Je nachdem, ob eher Teppiche, Polstermöbel oder harte Böden gereinigt werden sollen. Eine Entscheidungshilfe für den Kauf liefert ein Saugwischer-Test mit 19 Modellen von AllesBeste. Eine finanzielle Entscheidungshilfe sind natürlich auch immer wiederkehrende, attraktive Angebote für Saugwischer.