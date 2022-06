„Sehr gut“ getesteter Mähroboter von Scheppach – jetzt 280,- Euro reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Der Scheppach Mähroboter RLM500W sorgt dank Floating Cut für einen gleichmäßigen Rasenschnitt. © Scheppach

Der Scheppach Mähroboter RLM500W ist für Rasenflächen von bis zu 500 m² geeignet. Nun ist das Gerät, das in Tests ausgezeichnet abschnitt, radikal reduziert.

Ein Mähroboter kann das lästige Rasenmähen übernehmen und Ihnen viel Zeit sparen. Doch die Anforderungen an Mähroboter sind hoch: robust, großer Radius, lange Laufzeiten und am besten per App steuerbar. Der Scheppach Mähroboter RLM500W vereint all diese Funktionen in einem Gerät. Kein Wunder, wurde das Modell von den Experten von topratgeber24.de mit „Sehr gut“ bewertet und erhielt die Gesamtnote 1,5. Qualität hat auch ihren Preis, sodass die UVP des Mähroboters bei stolzen 699,- Euro liegt. Bei eBay gibt es das Gerät aktuell um 280,- Euro reduziert. Sie bezahlen nur 419,90 Euro, ein Top-Preis für ein Spitzengerät. Hier erfahren Sie alles über den Scheppach Mähroboter RLM500W.

Scheppach Mähroboter RLM500W: die Besonderheiten des Geräts

Der Scheppach Mähroboter ist nicht nur ideal für eine große Fläche von bis zu 500 m². Der Mäher besitzt auch eine Multizonenfunktion und kann so in mehreren Bereichen im Garten eingesetzt werden .

. Der Mähroboter kann per App über Wi-Fi oder Bluetooth gesteuert werden . Bestimmen Sie die Mähzeit, den Regensensor sowie Start und Stopp.

. Bestimmen Sie die Mähzeit, den Regensensor sowie Start und Stopp. Dank der robusten, großen Räder schafft der RLM500W jede Unebenheit und beinahe jede Steigung. Der Mähroboter kann Steigungen von bis zu 35 % mühelos bewältigen . Für einen flexiblen Einsatz im Garten.

. Für einen flexiblen Einsatz im Garten. Die Schnitthöhe kann in fünf Stufen von 20 bis 60 mm individuell eingestellt werden. Durch regelmäßiges Mähen bleibt der Rasen schön kurz und dicht. Der feine Rasenschnitt bleibt als Mulchschicht auf der Grasnarbe und dient dort als natürlicher Schutz vor Austrocknung und gleichzeitig als Nährstoffquelle für den Rasen.

werden. Durch regelmäßiges Mähen bleibt der Rasen schön kurz und dicht. Der feine Rasenschnitt bleibt als und dient dort als natürlicher Schutz vor Austrocknung und gleichzeitig als Nährstoffquelle für den Rasen. Der 20V-Akku liefert eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten, abhängig von Steigungen und schwierigen Passagen. Der Scheppach Mähroboter unterbricht rechtzeitig seine Arbeit und kehrt zur mitgelieferten Ladestation zurück. Der Ladevorgang dauert circa 120 Minuten.

Scheppach Mähroboter RLM500W: die technischen Details

Max. Fläche 500 m² Max. Schnittbreite 18 cm Stromquelle Akku Spannungsklasse 20 V Schnitthöhenverstellung 20 - 60 mm Max. Steigung 35 % Ladestation inklusive? ✔️ Geräuschpegel 62 dB Abmessungen L x B x H 53 x 36 x 22,5 cm Zubehör 100 m Führungsdraht, 130 Befestigungsklammern, 9 Mähermesser Steuerung per App? ✔️ Besonderheiten Große Laufräder, digitales Display inkl. PIN für Diebstahlschutz, integrierter Regensensor, Floating Cut für gleichmäßigen Schnitt