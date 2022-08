Scheppach Benzin-Stromerzeuger SG3200 – günstig wie nie!

Von: Olga Krockauer

Der tragbare Scheppach Stromerzeuger SG3200 versorgt Sie mit Strom in jeder Lebenslage. © Scheppach

Auf alle Fälle mit Strom versorgt, egal, wann Sie ihn brauchen: Mit dem Scheppach Stromerzeuger SG3200, den Sie aktuell 29 % günstiger bekommen, ist es möglich.

Ob im Garten, beim Campen oder beim Stromausfall zu Hause – der tragbare Scheppach Benzin Stromerzeuger SG3200 „folgt“ Ihnen dorthin, wo Sie eine Stromquelle benötigen. Sogar empfindliche Geräte wie Smartphones können Sie damit problemlos aufladen. Das Scheppach-Notstromaggregat hat einen Vier-Takt-Benzinmotor mit 6,5 PS. Es ist mit einem Seilzugstarter und einer Fahrvorrichtung ausgestattet – und darum einfach zu handhaben. Das praktische Gerät versorgt Sie bis zu zwölf Stunden (unter Volllast!) mit Strom. Jetzt gibt es den Scheppach-Stromerzeuger bei eBay für 387,77 € statt 548,99 € .

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Kraftstoffart Benzin Nennleistung 2500 W Spannung Abgabe 2 x 230 V~ Motor Einzylinder, 4-Takt Tankvolumen 15 L Motorleistung max. 6,5 PS AC Frequenz 50 Hz Gewicht 43 kg Abmessung L x B x H 590 x 445 x 450 mm Spannungsregelung AVR-System Spannungsmesser ✔️ Überlastungsschutz ✔️ Spannungsmesser ✔️ Ölstandwarnung ✔️ Fahrvorrichtung ✔️

Helfer in der Not: Scheppach Stromerzeuger SG3200 – für nur 387,77 Euro!

Es gibt viele Situationen im Leben, in denen Sie auf eine externe Stromquelle angewiesen sind. Sie haben einen großen Garten und kommen mit Ihrer elektrischen Heckenschere nicht um jede Ecke? Bei einer Party im Freien möchten Sie Ihre Eiswürfelmaschine in greifbarer Nähe haben? Auch beim Stromausfall sitzen Sie nicht „im Dunklen“ und können alle nötigen Geräte laden. Ein tragbarer Stromgenerator ist ein vielseitiger Helfer in allen Lebenslagen.

Der Scheppach Stromerzeuger SG3200 mit einem luftgekühlten 196 cm³ Vier-Takt-Motor liefert mit max. 2800 W immer ausreichend Strom, damit Sie Ihre Arbeiten rund ums Haus oder auf der Baustelle zuverlässig erledigen. Er ist stabil und robust. Er hat einen Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen – so bewegen Sie ihn problemlos dorthin, wo Sie eine zusätzliche Stromquelle brauchen und agieren unabhängig vom Stromnetz. Für eine 12-stündige Betriebsdauer verbraucht das Scheppach-Stromaggregat 15 Liter Benzin.

Dank der Tankanzeige haben Sie den Füllstand immer im Blick und können rechtzeitig Treibstoff nachfüllen. Der Motor wird mittels integrierter Ölmängelsicherung vor Schaden durch Ölmangel geschützt. Die AVR-Regelung gleicht Spannungsschwankungen bei wechselnder Belastung schnell aus, sodass die Ausgangsleitung stabil bleibt. Das schütz Ihre angeschlossenen elektrischen Geräte vor Schäden. Der SG3200 ist mit zwei 230 V~ (16 A) Wechselstrom-Steckdosen (mit Überlastschutzschalter) und einer 12 V~ (10 A) Steckdose ausgestattet.

