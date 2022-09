Angebot der Woche: Scheppach Tauchsäge Made in Germany für 194,90 statt 363,01 €

Werkzeug-Schnäppchen

Scheppach ist einer der wenigen Hersteller, die Tischlergeräte in Deutschland fertigen. Diese Handkreissäge inklusive Zubehör ist ein echtes Schnäppchen – um 46 % reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Handwerker wissen: Nur wenige Firmen im mittleren Preissegment fertigen ihre Geräte noch in Deutschland. Die schwäbische Firma Scheppach gehört allerdings dazu und liefert mit dieser Tauchsäge eine kraftvolle Handkreissäge für den gehobenen Einsatz. Das Modell PL75 inklusive Führungsschine und Zubehör gibt es bei eBay derzeit für nur 194,90 Euro statt 363,01 Euro .

Im großen Tauchsägen-Test 2022 des Heimwerkermagazins selbst.de erhielt diese Tauchsäge unter anderem eine gute Bewertung.

Die zusätzliche Präzisions-Eintauchfunktion einer solchen Säge schlägt sich oft im Preis nieder: Ein Grund mehr, bei so einem Schnäppchen wie hier zuzuschlagen.

Tauchsägen haben gegenüber Handkreissägen einen großen Vorteil: Sie arbeiten wesentlich genauer. Denn die Eintauchfunktion in Verbindung mit einer Führungsschiene lässt extrem präzise Schnitte zu. Für ein sauberes Schnittbild sorgen hier außerdem eine ordentliche Motorleistung von 1600 W und eine Sägeblatt-Drehzahl von 4500 min-1. Kraftvoll, aber ohne Kabel sind Sie mit einer kabellosen Handkreissäge unterwegs – praktisch dort, wo keine Steckdose in Reichweite ist.

Scheppach Tauchsäge PL75: Ideal für Laminat – auch bei Ungeübten

Gerade der Zuschnitt von Laminat hat seine Tücken: Nur zu gerne reißen die Kanten unschön ein. Und jeder noch so kleine Schnittfehler rächt sich sofort in der Optik. Dieses Modell verfügt über ein Sägeblatt mit 24 Zähnen, das ein sehr sauberes Schnittbild mit geringstem Ausriss ermöglicht.

Dank der mitgelieferten Führungsschiene taucht das Sägeblatt außerdem parallel und gerade ein. Die gleichmäßige Führung der Säge zeigt so auch bei weniger geübten Heimwerkern eine saubere, gerade Schnittlinie.

+ Mit dieser Tauchsäge von Scheppach gelingen auch weniger erfahrenen Heimwerkern saubere Schnitte. © Scheppach

Vorteile im Überblick

✔️ Schnitttiefe von 75 mm für Zuschnitt und Anpassungsarbeiten der meisten Türgrößen ✔️ Für unterschiedliche Materialien wie Arbeitsplatten, Massivholz, beschichtete MDF-Platten, Laminat ✔️ Führungsschiene: präzise Schnitte in Arbeitsplatten, Vollholz, Laminat und Kunststoff ✔️ Effiziente Absaugung der Späne durch geschlossenen Sägeblattschutz ✔️ Schattenfugen-Schnitte gelingen leicht und präzise (16 mm)

+ Die Scheppach Tauchsäge PL75 gibt es inklusive Zubehör. © Scheppach

Im Lieferumfang enthalten